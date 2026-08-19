“Gracias por cada sonrisa”: el mensaje del padre de las dos hermanas que murieron en un accidente en Mendoza

Rosario y Juana Tillar Masó, las dos hermanas que fallecieron en un trágico accidente vial ocurrido en Maipú, Mendoza.

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A tres días de la tragedia, el viudo y padre de las dos hermanas, Andrés Masó, utilizó su cuenta de la red social Instagram para volcar su dolor y compartir unas palabras de despedida dedicadas a sus hijas.

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La publicación del hombre incluyó la frase “Mis dos ángeles”, junto a un agradecimiento por los momentos compartidos con las dos hermanas: “Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos. Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón. Las amo eternamente”, escribió el padre en su posteo, el cual acompañó con fotos de las jóvenes fallecidas.

El desgarrador posteo de despedida de Andrés Masó para sus dos hijas.

Tras el choque frontal, Juana y Rosario fueron trasladadas en grave estado al Hospital Central de Mendoza, donde finalmente fallecieron este lunes. En las redes sociales, sus seres queridos las despidieron con emotivos mensajes.

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Rosario Pérez, amiga íntima de Juana, fue una de las primeras en despedirse públicamente. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, con una publicación que rápidamente circuló entre quienes conocían a la joven. “Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía. Aprendí con vos lo que era una verdadera amistad y voy a estar siempre agradecida de haber tenido la suerte de compartir mi vida con vos”, escribió.

“Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise. Hablábamos todos los días hasta tarde, nos contábamos todo y compartíamos nuestras vidas”, continuó la amiga en su mensaje. Y luego, una frase que resume lo irreparable: “Me enseñaste lo hermoso que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir”.

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Las hermanas Tillar Masó.

El texto cerró con una promesa: “Te voy a amar y recordar siempre. Siempre vas a ser una parte enorme de mi corazón”.

Juana Masó Tillar, la mayor de las hermanas, estudiaba Ingeniería Industrial. La menor, Rosario Masó Tillar, cursaba Psicología en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), sede Mendoza. Ambas tenían domicilio en Chacras de Coria, localidad del departamento de Luján de Cuyo, y eran oriundas de Carrodilla.

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Desde la UCA Mendoza se sumaron al dolor colectivo con un comunicado institucional: “Acompañamos a la familia y amigos de Rosario Masó Tillar, alumna de Psicología de nuestra Facultad, quien nos dejó físicamente. Elevamos nuestras oraciones ante tan profundo dolor y pedimos por su eterno descanso”.

La UCA de Mendoza, donde Rosario estudiaba psicología, la despidió por redes sociales

El Colegio San Luis Gonzaga de Mendoza, donde ambas habían cursado sus estudios secundarios, también se manifestó. “Con profundo dolor acompañamos a la familia y amigos de Juana y Rosario Masó, ex alumnas de nuestro Colegio. Nos unimos en la oración y en la cercanía a su familia y a toda la promoción 2023 y 2025”, expresó la institución.

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El hecho

El accidente que les costó la vida a las hermanas Masó, su madre y el conductor del otro vehículo ocurrió durante la noche del domingo en Maipú, sobre la RP 60, a la altura del callejón Piperbo, en la zona de Fray Luis Beltrán. Cerca de las 20:30, un Peugeot 504 y un Volkswagen T-Cross colisionaron de frente. Las circunstancias del impacto aún son materia de investigación por parte de la policía vial y peritos especializados.

La primera víctima fatal fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, quien conducía el Peugeot 504. Árbitro de fútbol amateur en la zona Este de Maipú y regiones cercanas, era una figura reconocida en el ambiente deportivo provincial.

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Dos vehículos colisionados en la Ruta 60 de Mendoza muestran las consecuencias de un impacto frontal con tres víctimas fatales. (Sitio Andino)

Por su parte, Juana fue trasladada al Hospital Central de Mendoza en estado crítico. El lunes a las 17:44 se produjo su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, según el parte médico oficial. Horas más tarde, Rosario, su hermana menor, falleció en el mismo centro de salud.

La tragedia vial sumó este martes su cuarta víctima fatal. Ariadna Tillar Rodríguez murió en el Hospital Perrupato debido a las graves lesiones que sufrió tras el choque en el que también fallecieron sus hijas.

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El fallecimiento de la mujer de 54 años fue confirmado por José María Llaver, director del Hospital Perrupato, en comunicación con el Noticiero Nueve. Según explicó el funcionario, la mujer -cuyo deceso se registró cerca de las 20- había ingresado directamente a terapia intensiva con un cuadro severo. “Tenía politraumatismo: varias fracturas y distintas lesiones. El cuadro se fue complicando y lamentablemente se produjo el desenlace”, explicó. El director precisó además que Ariadna ingresó intubada y descompensada, y que nunca llegó a presentar una evolución que permitiera retirarle la asistencia respiratoria.

Otros dos ocupantes del Volkswagen T-Cross permanecen internados. M.O.T., de 52 años, conductor del vehículo, está en estado delicado en el Hospital Lagomaggiore con pronóstico reservado. F.B., de 42 años, fue derivado al Hospital El Carmen, donde recibe atención por lesiones de consideración.

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