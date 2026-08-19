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Cómo borrar 10 GB de WhatsApp en la papelera oculta

Esta es una sección dentro de ‘Almacenamiento y datos’ que muestra los archivos más pesados acumulados por el uso de la app

Un teléfono móvil muestra el logo de WhatsApp en pantalla verde, colocado sobre una mesa de madera. A su lado, una papelera de metal con papeles arrugados. Hay una taza de café al fondo.
Para borrar hasta 10 GB rápido en WhatsApp, se puede usar la papelera oculta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Borrar 10 GB en WhatsApp de la forma más rápida posible se puede lograr a través de la papelera oculta. Este es un apartado que se encuentra en la opción de ‘Almacenamiento y datos’ que se encarga de visualizar los archivos más pesados que has acumulado al usar la app.

Esos 10 GB de almacenamiento pueden aparecer de acuerdo con tu uso: si eres una persona que recibe cientos de fotos y videos al día es posible que acumules esa cantidad. Si en cambio, tienes un uso moderado, puedes llevar unos 4 GB.

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En todo caso, acudir a la papelera oculta es realmente útil para liberar espacio y usar una app optimizada. El paso a paso es el siguiente:

Capturas de pantalla de móvil con interfaz de aplicación de mensajería: lista de archivos multimedia y diálogo de confirmación de eliminación
La papelera oculta ayuda a liberar espacio y mantener la app más liviana. (WhatsApp)
  1. Abre la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ve a ‘Ajustes’ y luego a ‘Almacenamiento y datos’.
  3. Escoge el apartado ‘Revisa y elimina elementos’.
  4. Selecciona los archivos de los cuales quieres deshacerte y pulsa el ícono de la papelera.
  5. Presiona la opción ’Eliminar elementos’ para confirmar tu decisión.

Qué funciones de WhatsApp apoya a la papelera oculta

Además de la papelera oculta, hay otras funciones de WhatsApp para ahorrar espacio. Algunas son:

  • Eliminar la memoria caché.

Borrar la caché de WhatsApp puede liberar espacio al eliminar archivos temporales que la app guarda para cargar contenido con más rapidez.

Esta limpieza no debería borrar tus chats, pero puede hacer que algunos elementos tarden más en mostrarse la próxima vez que los abras.

  • Desactivar la descarga automática.

Impide que WhatsApp descargue al teléfono, de forma predeterminada, fotos, videos, audios o documentos apenas se reciben.

Captura de pantalla de la configuración de WhatsApp en un iPhone en modo oscuro, mostrando opciones de uso de datos, calidad de medios y descarga automática
Desactivar la descarga automática evita que WhatsApp baje fotos, videos, audios o documentos apenas llegan. (WhatsApp)

De ese modo, el usuario elige qué contenido descargar y qué no, y frena el uso de almacenamiento por archivos que quizá no se abren o circulan en reenvíos masivos.

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  • Activar los mensajes temporales.

Hace que los mensajes nuevos se eliminen de manera automática tras un período definido: 24 horas, siete días o 90 días.

Esto evita que los chats crezcan sin límite y reduce la acumulación de contenido, en especial cuando se comparten adjuntos con frecuencia. Es una opción útil en conversaciones con información de uso diario, sin necesidad de conservar historial.

  • Verificar las copias de seguridad.

Para ahorrar espacio conviene revisar cómo están configurados los respaldos: qué incluyen y con qué frecuencia se realizan. En algunos casos, el tamaño del historial y de los adjuntos aumenta por la copia de seguridad, sobre todo si está habilitada la inclusión de videos.

Los mensajes temporales hacen que el contenido de las conversaciones se borren al cabo de cierto tiempo. (WhatsApp)
Los mensajes temporales hacen que el contenido de las conversaciones se borren al cabo de cierto tiempo. (WhatsApp)
  • Eliminar mensajes.

Permite reducir el volumen de conversaciones que ya no se necesitan, como chats antiguos, cadenas o mensajes repetidos.

En términos de almacenamiento, borrar solo texto suele liberar menos que eliminar multimedia, pero ayuda a ordenar la app y simplifica una limpieza posterior.

  • Salir de grupos en los que no se participa o inactivos.

Disminuye el flujo constante de mensajes y, especialmente, de archivos. Con frecuencia, el mayor consumo de almacenamiento proviene de grupos muy activos donde se comparten fotos y videos a diario; abandonarlos corta esa fuente de acumulación.

WhatsApp ha sumado funciones que van más allá del chat y mejoran el uso multidispositivo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp ha sumado funciones que van más allá del chat y mejoran el uso multidispositivo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp incorporó en 2026 funciones que amplían el uso de la app más allá del chat clásico y refuerzan el enfoque multidispositivo.

Una de las novedades es la posibilidad de crear una cuenta directamente desde un iPad, lo que reduce la dependencia del teléfono como centro de la experiencia.

Sumó herramientas orientadas al trabajo con archivos: permiteresaltar fragmentos y añadir anotacionesen documentos, además de anunciar una integración vinculada a Adobe Acrobat para tareas con PDF.

WhatsApp Web ahora incorpora las llamadas y videollamadas. (WhatsApp)
WhatsApp Web ahora incorpora las llamadas y videollamadas. (WhatsApp)

En paralelo, los estados incorporaron opciones con lógica más cercana a redes sociales, como compartir música desde Apple Music y Spotify.

En escritorio, WhatsApp Web añadió llamadas de voz y videollamadas sin instalar aplicaciones, y sumó historial, favoritos, reacciones y pantalla compartida.

En grupos, hubo mejoras de organización y se consolidó el envío de archivos de hasta 2 GB.

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