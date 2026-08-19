El día que reveló su divorcio al vestuario y el cruce con Haaland: el impactante documental sobre la despedida de Guardiola en Manchester City

Guardiola documental: Una hermosa obsesión 2

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Josep Guardiola expuso en la serie documental A Beautiful Obsession (Una hermosa obsesión) el impacto que tuvieron en el Manchester City su divorcio y la temporada 2024/2025, en una pieza audiovisual que muestra discusiones de vestuario, lágrimas y el anuncio de una salida del club que, según el propio técnico, respondió a la convicción de que había llegado su momento.

El foco principal recae sobre cómo la separación de Cristina Serra atravesó el vestuario y afectó al entrenador catalán y a su entorno de trabajo. En los dos primeros episodios, esa crisis personal aparece mencionada de forma reiterada como parte del contexto de su peor temporada, según reveló en un artículo el medio norteamericano The Athletic, que tuvo acceso a la serie completa.

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En una escena grabada en el vestuario visitante del Allianz Stadium de la Juventus, Guardiola les dice a sus jugadores: “Chicos, quiero confesarles algo. Estoy jodidamente divorciado de la mujer más hermosa del planeta, mi esposa, mi ex esposa. La amo muchísimo, pero perdimos la pasión. ¿Yo la amo? Sí, absolutamente. ¿Ella me ama? Sí, pero perdimos la pasión”. A partir de esa confesión, enlaza su vida personal con una exigencia competitiva al plantel: “En sus vidas, hagan lo que hagan, háganlo con pasión. No quiero buenos jugadores, quiero jugadores con pasión”.

Manel Estiarte, colaborador cercano del entrenador, cuenta en la serie que intervino ante el grupo porque percibía inquietud por el comportamiento de Guardiola. “Nunca fui al vestuario a hablar con los jugadores, solo una vez. Estaban preocupados porque Pep estaba nervioso, triste, diferente, y solo yo sabía el motivo. Les dije al equipo: ‘Están viendo a un ser humano. Se está divorciando’”.

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Guardiola documental: Una hermosa obsesión 1

Uno de los discursos más duros aparece tras la caída por 2-0 en casa ante Bayer Leverkusen, en un partido de la temporada anterior en el que había optado por una formación con muchas rotaciones. “Quizás debería disculparme por hacer diez cambios”, les dice. “Me siento jodidamente estúpido. Llego aquí a las 8 de la mañana y me quedo horas y horas tratando de encontrar algo que llegue hasta su corazón. Cuando les digo ‘hola’, me dicen ‘hola’. Cuando les digo ‘hola’ y los abrazo, me abrazan. Porque trabajo para ustedes, vivo mi vida, mi divorcio, mi familia está lejos y todo, por todos ustedes. ¿Y qué me devuelven? La maldita actuación que hicieron todos ustedes. Es una vergüenza, muchachos. ¡Joder!”.

El documental también lo muestra quebrado antes de una charla en Turín, en una intervención ante el plantel en la que asume responsabilidades y se ofrece incluso a marcharse. “Esta es mi derrota; si soy un problema, tienen que decírmelo. No me quedaré aquí por dinero ni solo por quedarme, no quiero sentir que tengo que huir de ustedes”. Y uno de los momentos más tensos del primer episodio ocurre en Anfield, después de la derrota por 2-0 ante el Liverpool en diciembre de 2024. Allí se ve una discusión entre Guardiola y Kyle Walker, cuando el defensor le reprocha que repita su nombre en cada reunión: “No paras de decir mi nombre en todas las reuniones y en todas las malditas cosas. En todas las malditas reuniones, es mi nombre”. Guardiola le responde: “Quizás porque eres capitán”. Walker replica: “No querías que fuera capitán. Reaccioné ante otra persona, perdí el balón, y de alguna manera mencionas mi nombre”.

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En el tercer episodio, Guardiola increpa a Erling Haaland en el descanso de la final de la FA Cup. “¿Estás cansado?”, le grita. Ante la respuesta negativa del delantero, sigue: “¿Por qué no luchas por el balón como lo has hecho con William Saliba y todos los jugadores, en la maldita final?”. La recriminación avanza entre reproche y afecto: “Te quiero igual, Erling, como un padre, te quiero igual. Pero no se trata de eso. Nada más. Demuéstrame que quieres ganar”. La serie incorpora otros pasajes del desgaste emocional del técnico. Después de la derrota ante PSG en la fase de grupos de la Liga de Campeones, explica que no quería comer, beber ni dormir.

El paso de Josep Guardiola por Manchester City como nunca se vio (REUTERS/Scott Heppell)

El último episodio se concentra en su salida. Allí se revela que Guardiola quería anunciarla en una rueda de prensa, pero Ferrán Soriano (director ejecutivo del City) le advirtió que los medios externos no debían publicar primero la noticia. También queda establecido que no se la comunicó al plantel hasta dos días antes del último partido de la temporada. Ni siquiera lo hizo tras el penúltimo encuentro, cuando ya se había conocido la noticia y el empate del City contra el Bournemouth le dio el título al Arsenal. Ante los jugadores, entonces, se limitó a hablar de descanso, de la despedida a John Stones y Bernardo Silva y de la necesidad de volver “más fuertes, mejores y más rápidos”.

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La serie incluye imágenes de Guardiola llorando mientras intenta grabar el video de despedida que acompañó el anuncio oficial. En el mensaje que luego se muestra al plantel, dice: “No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento”. Semanas después del final de la temporada, en una entrevista filmada en Barcelona con el director Kevin MacDonald, el entrenador amplía esa idea. “Ganar te da la oportunidad de extender tu contrato, de conseguir un trabajo, pero no es la clave de tu felicidad”.

También explica que no imagina un regreso inmediato: “Será difícil volver. Necesito renovar muchas cosas. Han pasado muchas cosas en mi vida personal, y profesionalmente necesito encontrarme con cosas diferentes, sobre todo sentarme y ver pasar el tiempo”. La producción de cuatro episodios se estrena hoy en la plataforma Prime Video en Reino Unido e Irlanda y recorre las dos últimas campañas de la década de Guardiola al frente del Etihad Stadium.

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