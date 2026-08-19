Tecno
Agregar Infobae enGoogle

El truco en Google Chrome para arreglar sitios web que no cargan o fallan

Las cookies guardan preferencias y sesiones, mientras la caché almacena imágenes y recursos para acelerar cargas, pero cuando quedan obsoletas generan conflictos

Los atajos de teclado en Google Chrome permiten optimizar el tiempo de trabajo y estudio al evitar el uso del mouse. (Google)
Borrar caché y cookies en Chrome: el paso a paso para acelerar tus páginas en segundos - (Google)
Guardar

Internet es una herramienta esencial para trabajar, estudiar y entretenerse, pero nada resulta más frustrante que un sitio web que no carga bien, muestra errores de formato o directamente deja de funcionar.

Google Chrome, el navegador más usado del mundo, ofrece una solución sencilla para estos problemas: borrar la caché y las cookies. Este truco, recomendado por Google y expertos en tecnología, puede marcar la diferencia entre una navegación fluida y una experiencia llena de fallos.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, Chrome almacena información de los sitios web que visitas, como imágenes, scripts y archivos temporales. Esto agiliza la carga de páginas que visitas frecuentemente, pero también puede provocar conflictos cuando la información almacenada se vuelve obsoleta o se corrompe.

Cómo borrar caché y cookies en Chrome en PC en menos de un minuto - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Cómo borrar caché y cookies en Chrome en PC en menos de un minuto - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los problemas más comunes (páginas que no actualizan, errores de formato o inicios de sesión fallidos) suelen tener su origen en una caché saturada o cookies desactualizadas.

PUBLICIDAD

¿Qué son la caché y las cookies?

Las cookies son pequeños archivos que los sitios web guardan en tu navegador para recordar tus preferencias, mantenerte conectado o personalizar tu experiencia.

La caché almacena partes de las páginas, como imágenes y elementos de diseño, para que se carguen más rápido en visitas futuras. Aunque ambos mejoran la velocidad y funcionalidad, pueden generar errores si no se gestionan adecuadamente.

¿Por qué borrar la caché y las cookies soluciona problemas?

  • Elimina archivos corruptos o desactualizados que pueden impedir que los sitios se vean y funcionen correctamente.
  • Libera espacio de almacenamiento en tu dispositivo, mejorando el rendimiento general del navegador.
  • Permite cargar la versión más reciente del sitio web, evitando errores de formato o incompatibilidades.
Desde el menú de tres puntos se accede a borrar datos de navegación, se elige el intervalo y se marcan cookies y archivos en caché, una limpieza que libera espacio y obliga al navegador a descargar la versión más reciente del sitio
Desde el menú de tres puntos se accede a borrar datos de navegación, se elige el intervalo y se marcan cookies y archivos en caché, una limpieza que libera espacio y obliga al navegador a descargar la versión más reciente del sitio

Cómo borrar la caché y las cookies en Google Chrome

En computadora:

  1. Abre Google Chrome.
  2. Haz clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona “Borrar datos de navegación”.
  3. Elige un intervalo de tiempo (por ejemplo, “Última hora” o “Todo el tiempo”).
  4. Marca las casillas de “Cookies y otros datos de sitios” y “Archivos e imágenes almacenados en caché”.
  5. Haz clic en “Borrar datos”.

Acceso rápido: En la barra de direcciones, escribe “Borrar datos de navegación” y selecciona la opción sugerida.

En Android:

  1. Abre la app de Chrome.
  2. Pulsa el icono de tres puntos y selecciona “Borrar datos de navegación”.
  3. Elige la duración y los tipos de datos a borrar.
  4. Confirma con “Borrar datos”.

En iPhone o iPad:

  1. Abre la app de Chrome.
  2. Pulsa el icono de tres puntos y elige “Borrar datos de navegación”.
  3. Selecciona el intervalo de tiempo y los datos a eliminar.
  4. Toca “Borrar datos de navegación” y confirma.
Chrome en Android, la limpieza de caché y cookies que mejora rendimiento y estabilidad - REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo
Chrome en Android, la limpieza de caché y cookies que mejora rendimiento y estabilidad - REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo

Qué ocurre después de borrar la caché y las cookies

  • Se restablecen algunos ajustes y deberás volver a iniciar sesión en ciertos sitios.
  • Algunos sitios pueden cargar más lento la primera vez, mientras Chrome descarga de nuevo los archivos.
  • La experiencia de navegación es más limpia y se reduce la probabilidad de fallos recurrentes.

Consejos adicionales

  • Si prefieres no borrar todos los datos, Chrome permite eliminar cookies y caché de sitios específicos desde la configuración avanzada.
  • Si usas otros navegadores como Firefox o Safari, consulta sus páginas de ayuda para encontrar instrucciones similares.
  • Si Chrome sigue fallando después de limpiar la caché y las cookies, considera actualizar el navegador, desactivar extensiones o reiniciar el dispositivo.

¿Cuándo conviene aplicar este truco?

Borrar la caché y las cookies es el primer paso recomendado cuando:

  • Un sitio web no carga bien o da error.
  • El diseño de la página aparece desordenado o incompleto.
  • No puedes iniciar sesión o las funciones del sitio no responden.

El truco de borrar la caché y las cookies en Google Chrome es una solución rápida y efectiva para la mayoría de los problemas de carga y funcionamiento de sitios web. Realizar este mantenimiento de vez en cuando, especialmente cuando detectas fallos, garantiza una navegación más segura, fluida y libre de errores.

Temas Relacionados

Google ChromeSitios webCachéCookiesEliminar cachéTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amazon entregará pedidos 100% con drones y sin humanos: todo inicia en Estados Unidos

La tecnología integra navegación autónoma, sensores anticolisión y permisos de la Administración Federal de Aviación

Amazon entregará pedidos 100% con drones y sin humanos: todo inicia en Estados Unidos

Cómo borrar 10 GB de WhatsApp en la papelera oculta

Esta es una sección dentro de ‘Almacenamiento y datos’ que muestra los archivos más pesados acumulados por el uso de la app

Cómo borrar 10 GB de WhatsApp en la papelera oculta

El Cybercab de Tesla está cada vez más cerca: será un robotaxi sin volante ni pedales

Tesla prepara las primeras pruebas del Cybercab en calles públicas de Austin a finales de agosto, antes de incorporarlo a su servicio de taxis autónomos

El Cybercab de Tesla está cada vez más cerca: será un robotaxi sin volante ni pedales

Así suma SpaceX 24 nuevos satélites Starlink: el Falcon 9 aterrizó otra vez en el Pacífico

El despliegue masivo mejora conectividad en zonas remotas, pero eleva la preocupación por congestión en órbita y riesgos para misiones futuras y astronomía

Así suma SpaceX 24 nuevos satélites Starlink: el Falcon 9 aterrizó otra vez en el Pacífico

ChatGPT tendrá anuncios en Europa: OpenAI apuesta por un nuevo modelo de negocio

Los anuncios llegarán el 24 de agosto a la versión gratuita y al plan más económico de ChatGPT en 30 países europeos

ChatGPT tendrá anuncios en Europa: OpenAI apuesta por un nuevo modelo de negocio

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Aston Villa confirmó el fichaje del arquero japonés Zion Suzuki y crece la incertidumbre sobre el futuro de Dibu Martínez

El día que reveló su divorcio al vestuario y el cruce con Haaland: el impactante documental sobre la despedida de Guardiola en Manchester City

El presidente del Atlético de Madrid insistió con que Julián Álvarez no se irá al Barcelona y crece la tensión: “No sé si pedirá perdón”

Tras el cambio de entrenador, Independiente cerró dos refuerzos para la recta final del Torneo Clausura

TELESHOW

Calu Rivero llevó a sus hijos a un safari en África: leones, jirafas y una lección que no se aprende en los libros

Calu Rivero llevó a sus hijos a un safari en África: leones, jirafas y una lección que no se aprende en los libros

Gustavo Sofovich cuestionó el rol de Gerardo en la serie de Moria Casán: “Me hubiera gustado un llamado”

Murió Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo, a los 23 años

El día que Moria Casán impactó en la TV completamente rubia inspirada en una icónica actriz

Ian Lucas mostró su nuevo auto de alta gama: “Los que venimos de abajo no tenemos freno”

INFOBAE AMÉRICA

Grupo austríaco que construyó metrocables en Bolivia y México oferta $255 millones para desarrollar teleférico en Panamá

Grupo austríaco que construyó metrocables en Bolivia y México oferta $255 millones para desarrollar teleférico en Panamá

Las sombras detrás de los autobuses chinos: opacidad, endeudamiento y deficiencias en Nicaragua

Gripe aviar en El Salvador, ¿es peligroso comer pollo? infectólogo aclara dudas y advierte sobre riesgos para trabajadores agrícolas

Policía investiga a una madre por presuntamente asesinar a su hija de cuatro años en Ticuantepe, Nicaragua

Zelensky consolida su gabinete de guerra con un ex agente de inteligencia al frente del Ministerio de Defensa