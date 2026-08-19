El truco en Google Chrome para arreglar sitios web que no cargan o fallan

Borrar caché y cookies en Chrome: el paso a paso para acelerar tus páginas en segundos - (Google)

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Internet es una herramienta esencial para trabajar, estudiar y entretenerse, pero nada resulta más frustrante que un sitio web que no carga bien, muestra errores de formato o directamente deja de funcionar.

Google Chrome, el navegador más usado del mundo, ofrece una solución sencilla para estos problemas: borrar la caché y las cookies. Este truco, recomendado por Google y expertos en tecnología, puede marcar la diferencia entre una navegación fluida y una experiencia llena de fallos.

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Con el paso del tiempo, Chrome almacena información de los sitios web que visitas, como imágenes, scripts y archivos temporales. Esto agiliza la carga de páginas que visitas frecuentemente, pero también puede provocar conflictos cuando la información almacenada se vuelve obsoleta o se corrompe.

Cómo borrar caché y cookies en Chrome en PC en menos de un minuto - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los problemas más comunes (páginas que no actualizan, errores de formato o inicios de sesión fallidos) suelen tener su origen en una caché saturada o cookies desactualizadas.

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¿Qué son la caché y las cookies?

Las cookies son pequeños archivos que los sitios web guardan en tu navegador para recordar tus preferencias, mantenerte conectado o personalizar tu experiencia.

La caché almacena partes de las páginas, como imágenes y elementos de diseño, para que se carguen más rápido en visitas futuras. Aunque ambos mejoran la velocidad y funcionalidad, pueden generar errores si no se gestionan adecuadamente.

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¿Por qué borrar la caché y las cookies soluciona problemas?

Elimina archivos corruptos o desactualizados que pueden impedir que los sitios se vean y funcionen correctamente.

Libera espacio de almacenamiento en tu dispositivo, mejorando el rendimiento general del navegador.

Permite cargar la versión más reciente del sitio web, evitando errores de formato o incompatibilidades.

Desde el menú de tres puntos se accede a borrar datos de navegación, se elige el intervalo y se marcan cookies y archivos en caché, una limpieza que libera espacio y obliga al navegador a descargar la versión más reciente del sitio

Cómo borrar la caché y las cookies en Google Chrome

En computadora:

Abre Google Chrome. Haz clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona “Borrar datos de navegación”. Elige un intervalo de tiempo (por ejemplo, “Última hora” o “Todo el tiempo”). Marca las casillas de “Cookies y otros datos de sitios” y “Archivos e imágenes almacenados en caché”. Haz clic en “Borrar datos”.

Acceso rápido: En la barra de direcciones, escribe “Borrar datos de navegación” y selecciona la opción sugerida.

En Android:

Abre la app de Chrome. Pulsa el icono de tres puntos y selecciona “Borrar datos de navegación”. Elige la duración y los tipos de datos a borrar. Confirma con “Borrar datos”.

En iPhone o iPad:

Abre la app de Chrome. Pulsa el icono de tres puntos y elige “Borrar datos de navegación”. Selecciona el intervalo de tiempo y los datos a eliminar. Toca “Borrar datos de navegación” y confirma.

Chrome en Android, la limpieza de caché y cookies que mejora rendimiento y estabilidad - REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo

Qué ocurre después de borrar la caché y las cookies

Se restablecen algunos ajustes y deberás volver a iniciar sesión en ciertos sitios.

Algunos sitios pueden cargar más lento la primera vez, mientras Chrome descarga de nuevo los archivos.

La experiencia de navegación es más limpia y se reduce la probabilidad de fallos recurrentes.

Consejos adicionales

Si prefieres no borrar todos los datos, Chrome permite eliminar cookies y caché de sitios específicos desde la configuración avanzada.

Si usas otros navegadores como Firefox o Safari, consulta sus páginas de ayuda para encontrar instrucciones similares.

Si Chrome sigue fallando después de limpiar la caché y las cookies, considera actualizar el navegador, desactivar extensiones o reiniciar el dispositivo.

¿Cuándo conviene aplicar este truco?

Borrar la caché y las cookies es el primer paso recomendado cuando:

Un sitio web no carga bien o da error .

El diseño de la página aparece desordenado o incompleto .

No puedes iniciar sesión o las funciones del sitio no responden.

El truco de borrar la caché y las cookies en Google Chrome es una solución rápida y efectiva para la mayoría de los problemas de carga y funcionamiento de sitios web. Realizar este mantenimiento de vez en cuando, especialmente cuando detectas fallos, garantiza una navegación más segura, fluida y libre de errores.

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