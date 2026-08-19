El truco en Google Chrome para arreglar sitios web que no cargan o fallan

Internet es una herramienta esencial para trabajar, estudiar y entretenerse, pero nada resulta más frustrante que un sitio web que no carga bien, muestra errores de formato o directamente deja de funcionar.
Google Chrome, el navegador más usado del mundo, ofrece una solución sencilla para estos problemas: borrar la caché y las cookies. Este truco, recomendado por Google y expertos en tecnología, puede marcar la diferencia entre una navegación fluida y una experiencia llena de fallos.
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Con el paso del tiempo, Chrome almacena información de los sitios web que visitas, como imágenes, scripts y archivos temporales. Esto agiliza la carga de páginas que visitas frecuentemente, pero también puede provocar conflictos cuando la información almacenada se vuelve obsoleta o se corrompe.
Los problemas más comunes (páginas que no actualizan, errores de formato o inicios de sesión fallidos) suelen tener su origen en una caché saturada o cookies desactualizadas.
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¿Qué son la caché y las cookies?
Las cookies son pequeños archivos que los sitios web guardan en tu navegador para recordar tus preferencias, mantenerte conectado o personalizar tu experiencia.
La caché almacena partes de las páginas, como imágenes y elementos de diseño, para que se carguen más rápido en visitas futuras. Aunque ambos mejoran la velocidad y funcionalidad, pueden generar errores si no se gestionan adecuadamente.
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¿Por qué borrar la caché y las cookies soluciona problemas?
- Elimina archivos corruptos o desactualizados que pueden impedir que los sitios se vean y funcionen correctamente.
- Libera espacio de almacenamiento en tu dispositivo, mejorando el rendimiento general del navegador.
- Permite cargar la versión más reciente del sitio web, evitando errores de formato o incompatibilidades.
Cómo borrar la caché y las cookies en Google Chrome
En computadora:
- Abre Google Chrome.
- Haz clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona “Borrar datos de navegación”.
- Elige un intervalo de tiempo (por ejemplo, “Última hora” o “Todo el tiempo”).
- Marca las casillas de “Cookies y otros datos de sitios” y “Archivos e imágenes almacenados en caché”.
- Haz clic en “Borrar datos”.
Acceso rápido: En la barra de direcciones, escribe “Borrar datos de navegación” y selecciona la opción sugerida.
En Android:
- Abre la app de Chrome.
- Pulsa el icono de tres puntos y selecciona “Borrar datos de navegación”.
- Elige la duración y los tipos de datos a borrar.
- Confirma con “Borrar datos”.
En iPhone o iPad:
- Abre la app de Chrome.
- Pulsa el icono de tres puntos y elige “Borrar datos de navegación”.
- Selecciona el intervalo de tiempo y los datos a eliminar.
- Toca “Borrar datos de navegación” y confirma.
Qué ocurre después de borrar la caché y las cookies
- Se restablecen algunos ajustes y deberás volver a iniciar sesión en ciertos sitios.
- Algunos sitios pueden cargar más lento la primera vez, mientras Chrome descarga de nuevo los archivos.
- La experiencia de navegación es más limpia y se reduce la probabilidad de fallos recurrentes.
Consejos adicionales
- Si prefieres no borrar todos los datos, Chrome permite eliminar cookies y caché de sitios específicos desde la configuración avanzada.
- Si usas otros navegadores como Firefox o Safari, consulta sus páginas de ayuda para encontrar instrucciones similares.
- Si Chrome sigue fallando después de limpiar la caché y las cookies, considera actualizar el navegador, desactivar extensiones o reiniciar el dispositivo.
¿Cuándo conviene aplicar este truco?
Borrar la caché y las cookies es el primer paso recomendado cuando:
- Un sitio web no carga bien o da error.
- El diseño de la página aparece desordenado o incompleto.
- No puedes iniciar sesión o las funciones del sitio no responden.
El truco de borrar la caché y las cookies en Google Chrome es una solución rápida y efectiva para la mayoría de los problemas de carga y funcionamiento de sitios web. Realizar este mantenimiento de vez en cuando, especialmente cuando detectas fallos, garantiza una navegación más segura, fluida y libre de errores.
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