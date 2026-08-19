De cuánto será la AUH de ANSES en septiembre 2026

La AUH de ANSES aumentará 2,11% en septiembre de 2026 por la actualización atada al IPC de julio que difundió el INDEC

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre de 2026 un aumento del 2,11% sobre los haberes jubilatorios, las pensiones y las asignaciones familiares, tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La variación mensual registrada fue del 2,1%, pero para la liquidación el organismo toma ese porcentaje con dos decimales, lo que fija el incremento oficial en 2,11%.

La actualización responde al Decreto 274/2024, que establece la movilidad mensual de las prestaciones en función de la inflación registrada dos meses antes. Bajo ese esquema, el IPC de julio opera como base directa del ajuste que recibirán en septiembre jubilados, pensionados, titulares de prestaciones no contributivas y beneficiarios de asignaciones universales.

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El dato de julio cortó tres meses consecutivos de desaceleración y representó una suba de 0,2 puntos porcentuales frente al 1,9% de junio. En términos interanuales, el IPC acumuló un 33,8%, mientras que en los primeros siete meses del año el alza llegó al 19,3%. El número quedó cerca de las proyecciones del sector privado: la consultora C&T Asesores Económicos estimaba 1,9%, en tanto que Analytica, EconViews y Eco Go anticipaban un rango de entre 2% y 2,1%. La mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) apuntaba a 2%. Para los meses siguientes, el mismo relevamiento proyecta una baja gradual: 1,8% en agosto, igual cifra en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre, una leve recuperación a 1,8% en diciembre y 1,7% en enero de 2027.

El Decreto 274/2024 establece que ANSES ajusta cada mes jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares según la inflación de dos meses antes

De cuánto serán las asignaciones universales de ANSES en septiembre 2026

Con el aumento del 2,11%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza un monto bruto total de $154.031 por hijo menor de 18 años. De ese importe, el 80% —equivalente a $123.224,80— se acredita de forma directa cada mes. El 20% restante, unos $30.806,20, queda retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH, el documento que acredita la asistencia escolar y los controles sanitarios del menor.

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La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también recibe el mismo porcentaje de actualización. Su monto bruto sube a $501.537, de los cuales $401.229,60 se cobran en forma directa y $100.307,40 quedan retenidos bajo el mismo esquema de la libreta.

La Asignación por Embarazo queda en los mismos valores que la AUH general: $154.031 en total, con un pago mensual directo de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

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Los beneficiarios que residan en zonas desfavorables —La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones— perciben montos superiores. Para septiembre, la AUH por menor en esas regiones asciende a $200.241, con un cobro directo de $160.192,80 y una retención de $40.048,20. La AUH por hijo con discapacidad en zona patagónica llega a $651.998, con $521.598,40 de pago directo y $130.399,60 retenidos. Este plus por zona desfavorable se abona únicamente a quienes cobran mediante cuenta bancaria.

El Plan 1000 Días, el complemento nutricional para familias con hijos de hasta 3 años, también se actualiza: el subsidio pasa a $58.098 en septiembre.

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Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones

El mismo porcentaje de 2,11% rige para los haberes jubilatorios. Con la actualización, el haber mínimo alcanzará $428.633,20 en bruto. Al sumarle el bono extraordinario de $70.000 que mantiene ANSES, el ingreso básico llega a $498.633,20, aunque el monto efectivo es menor tras los descuentos correspondientes.

El haber máximo llegará a $2.884.295,54 en bruto. Este segmento no accede al bono extraordinario, ya que ese refuerzo está dirigido exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

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La AUH por hijo menor de 18 años llegará a $154.031 brutos en septiembre, con un pago directo de $123.224,80 y una retención de $30.806,20 hasta presentar la Libreta AUH

Quiénes cobran la AUH de ANSES

La AUH está destinada a la madre, el padre o el titular que conviva con hijos menores de 18 años o con discapacidad sin límite de edad. La prestación existe desde hace 16 años y alcanza a 2,5 millones de familias, que en promedio tienen menos de dos hijos; en total, llega a 4,3 millones de menores en todo el país.

Para acceder al beneficio, el adulto a cargo debe encontrarse en alguna de estas situaciones: desocupado trabajador informal, monotributista social, trabajador de temporada en período de reserva del puesto o empleado del servicio doméstico. Quedan excluidos quienes perciben ingresos formales superiores al salario mínimo o cobran otra prestación de la seguridad social.

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La documentación requerida incluye el DNI del titular y del hijo, el certificado o la partida de nacimiento del menor, y el certificado de matrimonio, unión civil o convivencia, según corresponda.

La asignación aumenta cada mes por el esquema de movilidad y el monto varía según la zona de residencia del beneficiario. Los cobros pueden consultarse a través de mi ANSES, con el CUIL y la clave de la seguridad social, tanto desde el sitio web como desde la aplicación móvil. Si los vínculos familiares no están actualizados en el sistema, pueden corregirse a través del canal de Atención Virtual de ANSES con la documentación del grupo familiar.

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