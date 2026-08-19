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Ian Lucas mostró su nuevo auto de alta gama: “Los que venimos de abajo no tenemos freno”

El influencer celebró la adquisición junto a su hermano y realizó una reflexión sobre su pasado y su presente

Hombre sonriente sentado en el suelo entre un automóvil Audi gris y un BMW azul. Hay una carretera de asfalto, cielo nublado y árboles en el fondo
Ian Lucas compartió el nuevo logro que cumplió (Instagram)
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Ian Lucas acostrumbró a sus seguidores a compartirle todos los momentos claves que atraviesa en su vida, ya sea con un vlog de YouTube, con una serie de historias o con un sentido posteo en sus redes sociales. En esta ocasión, el influencer decidió hacer participe a sus seguidores del logro que, según él mismo describió, llegó después de mucho esfuerzo y trabajo.

El creador de contenido anunció la compra de un nuevo auto y lo hizo con una publicación que combinó el festejo personal con un mensaje dirigido a sus seguidores. Las imágenes que eligió para acompañar el anuncio contaron, en paralelo, la distancia recorrida desde sus comienzos.

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El pie de foto fue extenso y directo. “Cumpliendo un nuevo sueño. Los gustos se dan en vida. Comparto todo con ustedes hace años, así que les quería compartir esto también que es gracias a quienes están leyendo esto”, comenzó el pie de foto que escribió el youtuber. Y siguió: “Después de mucho sacrificio, y remarla, les prometo que siempre llegan los resultados. Motívense y métanle que todo llega. Los amo. Gracias siempre. Los que venimos de abajo no tenemos freno”, cerró con un guiño a su pasado lejos de los reflectores.

La decisión de hacer pública la compra no fue casual. Lucas aclaró en el mismo texto que comparte todo con su comunidad hace años y que este logro no iba a ser la excepción, sobre todo porque lo atribuyó directamente al apoyo de quienes lo siguen. En sus historias sumó dos imágenes con texto propio: una con la leyenda “auto nuevo” y otra con “siempre todo llega”.

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Cuatro hombres jóvenes posan junto a dos vehículos, uno gris y otro azul, en una pista de asfalto, con árboles y cielo nublado al fondo
Ian celebró este logró con Teo, su hermano, y dos de sus amigos mpas cercanos
Joven con cabello rubio sentado sobre la parte trasera de un automóvil deportivo gris claro. El vehículo tiene matrícula de Argentina en una pista asfaltada, con campo y cielo nublado
El influencer eligió compararse un BMW M2

El carrete que acompañó la publicación construyó un relato visual entre el pasado y el presente. Una de las fotos lo muestra antes de la fama: sin remera, de perfil, pintando una pared con rodillo en Lomas de Zamora. La imagen tiene la marca de ubicación visible y contrasta con el resto del carrete de forma deliberada. Otra foto lo retrata joven, asomado por la ventanilla de un Ford Fiesta blanco, sonriendo a cámara desde una calle adoquinada. Las dos imágenes funcionaron como punto de partida de la historia que el resto de las fotos completó.

El contraste con las imágenes actuales es marcado. En una pista, Lucas posó junto a su Audi TT gris oscuro y su nuevo BMW M2 celeste. En una de las tomas está sentado en el asfalto entre los dos autos, con las manos cruzadas y una sonrisa. En otra aparece recostado sobre el capot del BMW, con las piernas cruzadas y la vista hacia un costado, con la pista extendiéndose detrás. Una tercera lo muestra sentado sobre el techo del mismo auto, con los brazos apoyados sobre las rodillas y el cielo gris de fondo.

Hombre joven sin camiseta pinta una pared blanca con rodillo de mango largo. Pelo rubio. Etiqueta de ubicación Lomas de Zamora
En medio del carrete, Lucas recordó cuando no era famoso y se encontraba lejos de los reflectores
Un hombre joven sonríe dentro de un automóvil blanco estacionado en una calle adoquinada, con edificios y árboles al fondo
También recordó el primer auto que tuvo años atrás (Instagram)

La última foto del carrete sumó a su hermano Teo al festejo. Los dos están sentados en el asfalto de la pista, entre tres autos —los dos suyos y un BMW negro mate que pertenece a Teo—, con los brazos abiertos y expresión de celebración. La imagen cerró el carrete con el mismo tono con el que arrancó: sin solemnidad, con la informalidad de quien festeja algo propio rodeado de los suyos.

Las reacciones de quienes lo rodean no tardaron. Renata Monaco, su pareja, escribió: “Te amo mi vida. Que nadie te frene nunca”. Fede Vigevani, amigo y compañero de trabajo, fue más escueto pero igual de contundente: “Ufff, muy merecido”. Nick Sícaro, otro de sus amigos cercanos, cerró el intercambio con: “Te amo mucho hermano. Feliz de poder compartir todos los logros juntos. Vamos por más”. Apoyo de quienes ven reflejadas esas palabras que encierran sacrificio y tenacidad.

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