Amazon entregará pedidos 100% con drones y sin humanos: todo inicia en Estados Unidos

Amazon está invirtiendo recursos en expandir las entregas de pedidos a través de dispositivos aéreos. (Fotocomposición Infobae)

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Amazon, la empresa fundada por Jeff Bezos, anunció que extenderá su servicio de entrega con drones, sin presencia humana, a casi 500 ciudades en Estados Unidos, incluidas las áreas metropolitanas de Chicago, Atlanta, Cleveland y Boise, antes de que termine el año.

La compañía implementará drones capaces de transportar en menos de 30 minutos envíos de hasta 2,3 kilogramos (5 libras). Según detalló la empresa en un comunicado, los dispositivos volarán por las afueras, evitando zonas de rascacielos y aeropuertos.

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Cómo funcionará el servicio de entrega con drones de Amazon

El servicio de drones de Amazon opera desde almacenes locales, donde los dispositivos aéreos despegan para cubrir áreas de hasta 175 millas cuadradas (cerca de 450 kilómetros cuadrados).

Los drones despegan desde almacenes locales y cubren áreas de hasta 175 millas cuadradas, evitando rascacielos y aeropuertos para optimizar la seguridad y la eficiencia en la entrega. (Foto: REUTERS/Toby Shepheard)

Los dispositivos aéreos incluyen sistemas de seguridad para evitar colisiones y están programados para identificar zonas de aterrizaje seguras, aunque factores como la vegetación, piscinas o irregularidades del terreno pueden dificultar la operación en algunos hogares.

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Cada punto de lanzamiento abastece comunidades cercanas y, según el director ejecutivo, Andy Jassy, la meta es conectar a 30 millones de clientes antes de fin de año.

La compañía ya ha distribuido cientos de miles de paquetes mediante drones en 2026, aunque la cifra representa solo una fracción de los cientos de millones de entregas anuales que maneja la plataforma.

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Los drones de Amazon cuentan con certificaciones nacionales y están habilitados para operar. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Los drones están certificados por la Administración Federal de Aviación (FAA) y cuentan con permisos especiales para volar más allá del alcance visual de los pilotos, lo que facilita la cobertura de grandes extensiones.

Qué paquetes podrán entregarse a través de drones y a qué velocidad

La nueva flota de drones de Amazon está diseñada para transportar exclusivamente paquetes de hasta 2,3 kilogramos (5 libras), lo que cubre principalmente productos pequeños y ligeros. Se pretende realizar la entrega en menos de 30 minutos desde la confirmación del pedido, siempre que el cliente se ubique dentro de la zona de cobertura.

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Solo los miembros del programa Prime podrán acceder a envíos gratuitos para compras superiores a 50 dólares, mientras que los pedidos menores tendrán un costo de 2,99 dólares. Los no suscriptores pagarán 4,99 dólares por cada envío realizado a través de drones.

Solo productos de hasta 2,3 kilogramos pueden enviarse por drones de Amazon. (Foto: Amazon)

El sistema busca atender necesidades urgentes, como la entrega de medicamentos con receta, según citó AP a la analista de comercio minorista Sucharita Kodali. “Sigue siendo un experimento. Todavía estamos en fase de prueba y aprendizaje”, explicó Kodali.

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Cuáles son los principales desafíos para la expansión de la entrega con drones

La entrega con drones enfrenta obstáculos técnicos y regulatorios. Cada comunidad requiere permisos específicos, y la preocupación por el ruido y la seguridad se mantiene como un desafío vigente.

Además, factores ambientales como árboles, cables eléctricos y otros obstáculos pueden impedir que los drones encuentren un espacio adecuado para aterrizar o dejar el paquete de forma segura.

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La novedad del servicio puede generar una oleada inicial de pedidos motivados por la curiosidad, pero los expertos advierten que el uso recurrente dependerá de la experiencia y de la relación costo-beneficio para los usuarios.

El despliegue masivo requiere superar barreras regulatorias y técnicas, como la obtención de permisos y la identificación de zonas seguras para el aterrizaje de los dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras empresas compiten en el sector de entregas con drones

La expansión de Amazon intensifica la competencia con Walmart, que anunció su intención de llevar su servicio de drones a 150 tiendas adicionales en alianza con Wing, una filial de Alphabet, con el objetivo de alcanzar 270 puntos de entrega aérea para 2027.

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Aunque Walmart no respondió inmediatamente al anuncio de su rival, la empresa informó a principios de 2026 su apuesta por una red mixta de drones y repartidores para acelerar las entregas en todo el país.

Asimismo, empresas como DoorDash y otras plataformas de reparto exploran la viabilidad de la entrega con drones para alimentos y productos de consumo rápido, lo que indica una tendencia creciente en la industria logística.

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No obstante, la entrega aérea sigue siendo marginal en volumen frente a los métodos tradicionales, pero avanza en pruebas y adopción en mercados seleccionados.