Tras el cambio de entrenador, Independiente cerró dos refuerzos para la recta final del Torneo Clausura

Jadson Viera asumió como DT de Independiente: la charla con Maxi Meza en la práctica

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Una semana de profunda transformación transitó Independiente entre la salida de Gustavo Quinteros, el interinato triunfal de Carlos Matheu y el desembarco de Jadson Viera al banco de suplentes. En ese marco, la dirigencia también agilizó la llegada de otros dos refuerzos para encarar al recta final del Torneo Clausura.

El defensor Franco Calderón y el atacante Ezequiel Ávila se realizaron sus correspondientes revisaciones médicas para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico con la mirada puesta en las 11 jornadas que aparecen en el horizonte para terminar la fase de grupos del certamen.

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El zaguero de 28 años surgió de Unión de Santa Fe y en 2024 tuvo su primera experiencia fuera del país con la camiseta de Universidad de Chile. Llega al Rojo en un momento clave por las lesiones de Sebastián Valdez y Juan Fedorco –junto con la posibles salida de Kevin Lomónaco– que derivaron en el debut como titular del defensor de 17 años Juan Miguel Arrayago en la victoria 3-1 sobre Lanús.

Franco Calderón firmó como refuerzo de Independiente (Foto: @Independiente)

Calderón firmó a préstamo hasta diciembre del 2027 con un cargo de 120 mil dólares y una opción de compra por el 80% del pase de 1 millón 200 mil dólares: “En caso se ejecutarse la cláusula, se descontará el monto del cargo”, detalló el club.

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El Chimy Ávila retornará al país tras casi una década. Surgió de Tiro Federal y emigró a España luego de destacarse en San Lorenzo: pasó por Huesca, Osasuna y Betis, con el que militó las últimas tres temporadas. A los 32 años, el delantero llega en condición de libre luego de transitar como suplente su última etapa en los Verdiblanco: su último partido fue el pasado 23 de mayo tras sumar 10 minutos en el triunfo 2-1 sobre Levante por la Liga de España. “El delantero llega libre tras un último paso por el Betis de España y ya firmó contrato hasta diciembre de 2028″, informó el Rojo.

Chimy Avila ya se sumó a Independiente

Es un contexto por demás particular, ya que Quinteros se marchó del club tras una categórica eliminación ante Atlético Tucumán (0-4) pero también en medio de reclamos constantes por la falta de refuerzos. Con el arribo de Calderón y Ávila, son cinco las caras nuevas del club de Avellaneda en este mercado de pases tras los arribos del arquero Santiago Mele, el atacante Maximiliano Meza y el delantero Imanol Machuca. El detalle es que el último mencionado está suspendido y recién podrá estar disponible hacia fin de año. “No llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar”, había reclamado públicamente Quinteros en su conferencia posterior a la caída con el Decano, horas antes de ser cesanteado del cargo.

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En apenas cinco días, Independiente sumó dos caras nuevas y un entrenador que debutará el próximo sábado 22 de agosto en el Estadio Libertadores de América contra Independiente Rivadavia de Mendoza por la 6ª jornada del Clausura. El detalle es que el brasileño Jadson Viera Castro tendrá, de mínima 11 partidos para validar su trabajo ya que cuenta con un apartado en su contrato que permite la “rescisión a fin de este año de manera unilateral” como llave de salida para el 2027 de un club que tendrá nueva dirigencia a raíz de las elecciones presidenciales que se celebrarán antes de fin de año.

El Rojo, que ostenta 9 puntos en los primeros cinco partidos, figura dentro de los ocho equipos que avanzarían a octavos de final del Torneo Clausura. De todos modos, el foco principal está en clasificar a las copas internacionales del 2027: el equipo figura 9° en la Tabla Anual con 33 unidades, metiéndose entre los últimos equipos que sacarían el pasaje a la Sudamericana del año que se avecina.

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