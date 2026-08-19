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Gustavo Sáenz: “Los tiempos de Milei no son los tiempos de la gente”

El gobernador de Salta cuestionó la demora del Gobierno en atender los reclamos de las provincias

El gobernador afirmó que los proyectos de minería, turismo y vitivinicultura en Salta avanzan a largo plazo, pero todavía no generan el impacto esperado en el empleo regional
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Las provincias del norte argentino insisten en la necesidad de recibir un subsidio para las zonas cálidas, similar al que ya existe para las zonas frías del país. En el marco de una serie de negociaciones con el Gobierno nacional, Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, detalló la posición de los mandatarios del Norte Grande y advirtió sobre la desigualdad en el acceso a beneficios energéticos para los usuarios que enfrentan temperaturas elevadas y altos costos eléctricos.

Durante una entrevista con Infobae en Vivo, Sáenz explicó que los mandatarios del norte acompañaron la baja del subsidio para zonas frías con la condición de que se incluya un beneficio semejante para quienes viven en zonas cálidas. “Así como en los lugares donde hace frío la gente gasta más en calefacción, en el norte, donde hace mucho calor, la gente gasta más en aire acondicionado y en electricidad”, remarcó el gobernador.

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En este sentido subrayó el desfasaje entre las prioridades del Gobierno nacional y las necesidades de la sociedad. “Los tiempos de Milei no son los tiempos de la gente”, advirtió al analizar la demora en las respuestas oficiales y la falta de soluciones inmediatas para la población.

(Infobae en Vivo)
La provincia de Salta implementó planes de asistencia para enfrentar la morosidad y ayudar a las familias a regularizar deudas (Infobae en Vivo)

Reclamo por subsidios en zonas cálidas

El gobernador relató que la última reunión con funcionarios nacionales giró en torno a una posible resolución de la Secretaría de Energía, previa a la sanción de una ley, que permitiría subsidiar entre un 50 y un 80% del costo de la electricidad para usuarios en zonas cálidas o muy cálidas. “El beneficio es subsidiar parte de la electricidad, depende de la zona, sobre todo en los usuarios”, afirmó Sáenz.

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El mandatario insistió en que el reclamo trasciende cualquier color político y forma parte de una necesidad de larga data. “No se trata de un subsidio para un gobernador, sino para los usuarios del norte argentino; es un pedido de toda la vida”, sostuvo. Sáenz pidió criterios objetivos y soluciones que permanezcan en el tiempo, ya que “no sirve de nada sacar una resolución por un tiempo y que después volvamos a tener el mismo problema”.

Impacto de la crisis económica y social

Sáenz describió el deterioro del empleo y la caída del consumo en Salta y la región. Relató que la gente enfrenta un escenario de desesperanza. “Llega un momento que deja de pagar la obra social, los chicos del colegio privado los mandan al colegio público, y los gobiernos provinciales tienen que hacerse cargo de la salud y la educación pública”, explicó.

El gobernador Gustavo Sáenz brinda su informe de gestión en la 127° Asamblea Legislativa
Sáenz pidió que el subsidio para zonas cálidas se base en criterios objetivos y se mantenga en el tiempo para evitar soluciones transitorias

El gobernador alertó sobre el aumento del endeudamiento y la morosidad. “Hay una alta tasa de morosidad importante”, indicó. Frente a esta situación, la provincia implementa planes de asistencia para ayudar a las familias a regularizar deudas y evitar un agravamiento de los problemas financieros.

Sáenz cuestionó la idea de que la sociedad demanda menos Estado. “El Estado presente tiene que estar presente. No hay forma que no esté, sobre todo en provincias que no han tenido posibilidad de crecimiento porque hubo una visión muy centralista”, afirmó.

Relación con el Gobierno nacional y gestión de recursos

El gobernador criticó la demora en la distribución de recursos y el traslado de responsabilidades desde la Nación hacia las provincias. Señaló que muchos gobiernos provinciales debieron asumir tareas como el mantenimiento de rutas, incentivos docentes y provisión de medicamentos, a pesar de los recursos limitados. “Ya no nos podemos seguir haciendo cargo de todo y mirando hacia otro lado”, afirmó.

Sáenz responsabilizó a la Nación por el estado de las rutas y la falta de obras. “Todos pagamos un impuesto que es para el mantenimiento y conservación de esa ruta. Hace dos años y medio que no se conservan ni se mantienen las rutas y así están”, puntualizó. Señaló que la población reclama soluciones a los funcionarios provinciales, aunque muchos problemas dependen de la administración nacional.

Once hombres de traje y corbata se alinean junto a dos soldados con uniforme de gala frente a una fila de banderas y astas en un patio mojado
Las provincias del norte argentino reclamaron un subsidio para zonas cálidas similar al beneficio que ya rige para las zonas frías (Gobierno de Misiones)

Perspectiva política y rol del peronismo

Consultado por su vínculo con el Gobierno nacional, Sáenz reiteró que mantiene diálogo con el presidente y con funcionarios, pero advirtió sobre la distancia que existe respecto de las prioridades sociales. “El presidente está convencido de que esto se va a resolver y se va a solucionar. El problema es que los tiempos de Milei no son los tiempos de la gente”, remarcó.

En cuanto al futuro político, Sáenz se distanció del kirchnerismo y sostuvo que el peronismo tradicional quedó absorbido por ese sector. “El kirchnerismo se apropió del peronismo. El peronismo nunca fue de izquierda ni mucho menos comunista”, declaró. No descartó la posibilidad de una alianza política amplia, pero advirtió que la sociedad no busca un retorno al pasado, sino respuestas en el presente.

Situación productiva y desafíos en Salta

Sobre el desarrollo productivo, Sáenz explicó que los proyectos de minería, turismo y vitivinicultura en Salta avanzan a largo plazo y aún no logran generar el impacto esperado en el empleo regional. “El problema es el mientras tanto. Cómo equilibramos el mientras tanto, ese es el problema”, reconoció.

Las soluciones para la región dependen de decisiones políticas sostenidas y de una mayor equidad en la distribución de recursos y beneficios para todas las zonas del país.

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