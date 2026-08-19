Zelensky consolida su gabinete de guerra con un ex agente de inteligencia al frente del Ministerio de Defensa

El recién nombrado ministro de Defensa ucraniano, Yevhenii Khmara, asiste a una sesión del parlamento ucraniano en Kiev, Ucrania. 19 agosto 2026. REUTERS/Stringer

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Los legisladores ucranianos aprobaron este miércoles a Yevgeniy Khmara como nuevo ministro de Defensa del país, un mes después de una reestructuración del gabinete que generó fuerte rechazo público por la salida de su popular antecesor, Mykhailo Fedorov.

La decisión se conoció un día después de que Fedorov, en una declaración en video, pidiera avanzar hacia elecciones, postergadas por la invasión rusa. Tras desplazar a Fedorov el mes pasado y designar luego a un nuevo comandante en jefe en medio de una disputa pública entre el ejército y el ministerio de Defensa, el presidente Volodimir Zelensky nombró a Khmara, un funcionario de inteligencia de carrera ampliamente respetado, al frente de la cartera.

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“Ucrania necesita más fortaleza. Y la va a tener”, escribió Zelensky en redes sociales, celebrando la aprobación de Khmara por parte del Parlamento. En la sesión del miércoles, 312 legisladores votaron a favor de su designación y dos en contra.

Antes de la votación, Khmara se dirigió al Parlamento y prometió “hacer todo lo posible para defender a Ucrania, reducir al máximo el potencial bélico de Rusia y forzar al enemigo hacia una paz justa”. Al nombrarlo ministro interino, Zelensky había dicho que “Khmara ganó una experiencia extensa y, en muchos aspectos, sin precedentes, en operaciones de combate tecnológico”.

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La legisladora opositora Solomiya Bobrovska, integrante de la comisión de Defensa del Parlamento, celebró los logros de Khmara y dijo que su salida representaría una pérdida para la inteligencia ucraniana. “Creemos que es un error sacarlo del servicio de seguridad para llevarlo al ministerio de Defensa. Pero como persona y como militar, es muy fuerte”, afirmó.

Un veterano de las unidades más secretas del SBU

Incendios en los aeródromos de Siberia rusa y las regiones del norte

Khmara ascendió en las filas del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), donde sirvió en algunas de sus unidades más reservadas, lo que también explica que se sepa poco públicamente sobre su vida personal. Su biografía oficial omite tanto su fecha como su lugar de nacimiento, aunque señala que participa en la lucha contra las fuerzas rusas desde 2014, en los primeros enfrentamientos contra los separatistas respaldados por Moscú.

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Según su biografía oficial, encabezó una unidad que realizó operaciones detrás de las líneas enemigas en Chernóbil tras la invasión rusa a gran escala de 2022, y participó en numerosas batallas en el este de Ucrania. En 2023 fue designado jefe del Centro de Operaciones Especiales “A” del SBU —también conocido como la unidad Alfa—, cuyo personal ha sido vinculado, según diversos reportes, a la Operación Telaraña, el ataque de alto perfil contra la aviación rusa en 2025 que implicó infiltrar drones explosivos en las profundidades de Rusia.

El Parlamento también dio su aprobación para que Andrii Sybiha continúe como canciller, tras haber ejercido el cargo de forma interina.

Un contexto de tensión política e investigaciones por corrupción

El nombramiento de Khmara se produce en medio de un momento delicado para Zelensky: agencias anticorrupción ucranianas anunciaron esta semana que investigan a funcionarios de alto rango de la Presidencia, como parte de una operación contra una organización criminal presuntamente liderada por un legislador en funciones y uno exlegislador. Zelensky no hizo comentarios públicos sobre la investigación, pero firmó un decreto que destituyó a Iryna Mudra de su cargo como vicejefa de la Oficina del Presidente.

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El mandatario ya venía bajo presión por la salida de Fedorov, uno de los miembros más antiguos de su equipo y aliado cercano desde que lo ayudó a ganar la presidencia en 2019. Ese desplazamiento había generado días de protestas callejeras en su apoyo, la segunda vez en un año que una decisión de guerra de Zelensky provoca un fuerte rechazo público, después de que en 2025 intentara limitar los poderes de los organismos anticorrupción.

Éxitos militares en paralelo a la turbulencia política

El desorden político se da en un momento de éxitos recientes para Ucrania en el frente bélico: mediante su tecnología de drones, el país golpeó reiteradamente instalaciones petroleras rusas, provocando escasez de combustible, y sorprendió a la población rusa al atacar los depósitos de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia. En el último de esos ataques, un dron impactó una refinería en Ufa, en la región de Baskortostán, según citó la agencia estatal rusa RIA Novosti al gobernador Radiy Khabirov.

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Sin embargo, Zelensky no logró avances en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, y Ucrania sigue expuesta a los misiles balísticos rusos por la escasez de interceptores Patriot. Rusia, por su parte, interceptó 453 drones ucranianos durante la noche y atacó un buque granelero cerca de Odesa. En medio de los combates, Rusia y Ucrania intercambiaron el miércoles a 103 prisioneros de guerra cada una.