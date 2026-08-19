Policía investiga a una madre por presuntamente asesinar a su hija de cuatro años en Ticuantepe, Nicaragua

Agentes de la Policía Nacional inspeccionan la vivienda en el barrio Dennis Larios, Ticuantepe, donde ocurrió el deceso de una niña de cuatro años (Cortesía: TN8).

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El fallecimiento de una niña de cuatro años en el barrio Dennis Larios, en el municipio de Ticuantepe, ha generado conmoción y hermetismo entre los habitantes de la zona.

La Policía Nacional y especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML) mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según información de los medios locales, Angélica María Mairena, madre de la menor, es la principal sospechosa de haber cometido el acto que terminó con la vida de su hija.

El suceso ocurrió la tarde-noche de ayer, 18 de agosto donde la menor fue trasladada de emergencia al Hospital Primario Amistad México-Nicaragua, y el personal médico constató que ya no presentaba signos vitales.

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Las primeras diligencias efectuadas por la Policía Nacional incluyeron inspección de la vivienda, entrevistas a testigos y familiares, y la recopilación de pruebas materiales. Angélica María Mairena fue identificada como la principal sospechosa, dado que existen indicios de su posible implicación directa en el deceso.

Según el reporte preliminar, la mujer habría colocado una bolsa en la cabeza de la niña, provocando asfixia. Esta versión sigue siendo objeto de análisis por parte de los peritos del IML, quienes aún no han emitido el dictamen oficial sobre la causa de la muerte.

Vecinos observan desde el exterior de la vivienda en Dennis Larios, Ticuantepe, mientras la Policía realiza investigaciones tras la muerte de una niña de cuatro años (Cortesía: TN8).

Contexto familiar y salud mental

Medios locales informaron que, de acuerdo con versiones preliminares, Angélica presenta antecedentes de trastornos depresivos y habría suspendido el tratamiento médico prescrito. La acusada es madre de otra niña de tres años, quien también residía en la vivienda al momento del suceso. Las autoridades revisan la información clínica y legal para determinar si el estado de salud mental de la madre guarda relación con los hechos investigados.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que los trastornos de salud mental, como la depresión, pueden aumentar el riesgo de conductas autolesivas y, en casos extremos, de daño a terceros.

En Nicaragua, el acceso a atención psiquiátrica y programas de seguimiento suele estar limitado, lo que complica el control y tratamiento efectivo de estos cuadros clínicos.

Las autoridades han señalado la importancia de determinar si el antecedente médico de Angélica María Mairena influyó en su comportamiento, aunque recalcan que la investigación aún no ha concluido.

Proceso legal y posible condena según la legislación nicaragüense

La Policía Nacional mantiene a Angélica María Mairena bajo proceso de investigación para determinar su grado de responsabilidad penal. Según el Código Penal de Nicaragua, el homicidio de una persona menor de edad cometido por su progenitor puede tipificarse como parricidio o asesinato agravado, dependiendo de la existencia de premeditación, alevosía o ensañamiento.

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De acuerdo con el artículo 138 del Código Penal nicaragüense, el parricidio se sanciona con una pena de veinte a treinta años de prisión. En casos donde se comprueba que el autor padece una condición psiquiátrica severa y carecía de capacidad para comprender la ilicitud de su acción, el Código Penal contempla la aplicación de medidas de seguridad, como internamiento en un centro psiquiátrico en vez de prisión ordinaria.

Una balanza antigua sopesa un expediente médico junto a un frasco de pastillas en un platillo y una muñeca de trapo en el otro, en una ilustración que sugiere incertidumbre judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, estas medidas solo se ordenan tras una evaluación médico-legal concluyente. Por el momento, la comunidad de Ticuantepe permanece a la espera de los resultados oficiales y del pronunciamiento de las autoridades sobre el destino judicial de Angélica María, mientras el caso sigue provocando consternación y debates sobre la atención a la salud mental.

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