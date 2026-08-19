Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Estaba prófugo acusado de ser el mayor proveedor de cocaína del sur de Salta y Santiago del Estero y cayó por un insólito error

Se trata del líder de una banda que comercializaba droga al menudeo en diversos barrios de esas provincias

cayó principal proveedor de cocaína del sur de Salta y Santiago del Estero
Cayó principal proveedor de cocaína del sur de Salta y Santiago del Estero
Guardar

Gendarmería ejecutó un operativo que permitió desarticular una estructura dedicada a la venta al menudeo de dogras provincia de Salta y en Santiago del Estero. El procedimiento, dirigido por el Fiscal Federal Eduardo Villalba, culminó con la captura del principal sospechoso después de un extenso trabajo de inteligencia que incluyó análisis de cámaras de seguridad, escuchas telefónicas y cruces de datos.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, la investigación se extendió durante cuatro meses e incorporó diversas técnicas de seguimiento y vigilancia.

El objetivo principal era ubicar al cabecilla de la organización, señalado como uno de los mayores proveedores de cocaína en la región. Se trata de A.N., quien mantenía un perfil bajo y cambiaba de domicilio con frecuencia para evadir a las autoridades.

PUBLICIDAD

Durante el periodo investigado, realizó cinco mudanzas, la última de ellas hacia una vivienda rural en San José de Metán, a 130 kilómetros de la capital de Salta.

La organización obtenía la cocaína de un ciudadano peruano apodado el “Chino”, radicado en San Ramón de la Nueva Orán, desde donde la droga se trasladaba primero a la capital salteña y luego a Santiago del Estero.

PUBLICIDAD

Este flujo quedó documentado en el expediente judicial y formó parte de los elementos probatorios recabados por la fuerza federal, según las fuentes.

El error que cometió

Un hecho inesperado precipitó la caída del líder. El propio A.N., en su intento por consolidar su ocultamiento, adquirió una propiedad en la zona rural de San José de Metán y contrató a dos hombres para limpiar el terreno y abrir un acceso.

Los contratados resultaron ser efectivos de Gendarmería que seguían sus movimientos en el marco de la investigación. Al obtener la ubicación exacta del fugitivo, Villalba emitió las órdenes de allanamiento. El operativo se desplegó en cuatro domicilios y culminó con la detención del sospechoso mientras se disponía a dar instrucciones sobre el desmalezamiento del camino de ingreso a su refugio.

Las fuentes oficiales confirmaron que la organización había sido objeto de un procedimiento previo, en febrero, cuando se incautaron cinco kilogramos de cocaína.

De acuerdo conlas fuentes, la investigación articuló el seguimiento del principal implicado con el análisis de su entorno.

La colaboración entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la Fiscalía Federal resultó determinante para ubicar y capturar al sospechoso, quien había logrado mantenerse prófugo gracias a constantes mudanzas y al uso de viviendas alejadas de la ciudad.

El destino judicial del detenido y el avance de las actuaciones forman parte del expediente bajo secreto de sumario, mientras la fuerza federal continúa con las tareas de investigación en torno a los vínculos y rutas identificadas durante el operativo.

A fines de julio, una organización que traficaba cocaína desde Salta hacia centros urbanos, cayó tras el aporte de un malabarista, quien, mientras demostraba sus habiladades en una esquina, vigilaba los movimientos de los miembros de la organización, a quines le secuestraron un cargamento 58 paquetes de cocaína, en Jujuy.

El envío estaba acompañado por una ofrenda: la foto de un difunto, una pata de gallina,una piedra envuelta en un trapo rojoy sangre de un animal, un método que utiliza el narcotráfico para proteger las cargas.

Temas Relacionados

CocaínaSaltaSantiago del EsteroNarcotráficoNarcomenudeoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Dame la plata o te vuelo la cabeza”: la escalofriante amenaza a dos kiosqueros de Merlo en medio de un robo

Ocurrió este lunes en un comercio del barrio Olaechea, a la vera de la Ruta Provincial 21. Los asaltantes quedaron registrados por las cámaras de seguridad, pero continúan prófugos

“Dame la plata o te vuelo la cabeza”: la escalofriante amenaza a dos kiosqueros de Merlo en medio de un robo

Quiénes son la funcionaria y el financista acusados de escanear ojos y sustraer identidades para mover dinero ilícito

Albertina Mangini, del Patronato de Liberados, e Ignacio Leonel Marchioni, ligado a Finanzas Sur, fueron allanados y detenidos por la PFA, en una causa a cargo de la fiscal Betina Lacki de La Plata

Quiénes son la funcionaria y el financista acusados de escanear ojos y sustraer identidades para mover dinero ilícito

Entró a la farmacia de su exesposa y la mató a puñaladas en Rosario

El femicidio ocurrió en la mañana de este miércoles en pleno centro de la ciudad. La víctima fue encerrada en un cuarto, donde recibió al menos un puntazo en la zona toracoabdominal

Entró a la farmacia de su exesposa y la mató a puñaladas en Rosario

“Te voy a sacar el short”: un masajista de Pompeya confesó 15 abusos sexuales a clientas y solo le dieron 3 años en suspenso

Eduardo Alejandro García aceptó su culpa en un juicio abreviado por ataques a mujeres en su camilla cometidos durante cuatro años. Los motivos del Tribunal N°25 para su decisión

“Te voy a sacar el short”: un masajista de Pompeya confesó 15 abusos sexuales a clientas y solo le dieron 3 años en suspenso

Juicio a “Pity” Álvarez: tras el cambio de abogados del músico, se suspendió la audiencia

Así lo definió el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. Hoy estaba prevista la declaración de cuatro policías. El debate se retomará el próximo miércoles 26 de agosto

Juicio a “Pity” Álvarez: tras el cambio de abogados del músico, se suspendió la audiencia

DEPORTES

El día que reveló su divorcio al vestuario y el cruce con Haaland: el impactante documental sobre la despedida de Guardiola en Manchester City

El día que reveló su divorcio al vestuario y el cruce con Haaland: el impactante documental sobre la despedida de Guardiola en Manchester City

El presidente del Atlético de Madrid insistió con que Julián Álvarez no se irá al Barcelona y crece la tensión: “No sé si pedirá perdón”

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Tras el cambio de entrenador, Independiente cerró dos refuerzos para la recta final del Torneo Clausura

Revelaron la inesperada causa de la lesión que marginará a Hadjar del GP de Países Bajos de Fórmula 1 y generará una rotación de pilotos

TELESHOW

Calu Rivero llevó a sus hijos a un safari en África: leones, jirafas y una lección que no se aprende en los libros

Calu Rivero llevó a sus hijos a un safari en África: leones, jirafas y una lección que no se aprende en los libros

Gustavo Sofovich cuestionó el rol de Gerardo en la serie de Moria Casán: “Me hubiera gustado un llamado”

Murió Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo, a los 23 años

El día que Moria Casán impactó en la TV completamente rubia inspirada en una icónica actriz

Ian Lucas mostró su nuevo auto de alta gama: “Los que venimos de abajo no tenemos freno”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky consolida su gabinete de guerra con un ex agente de inteligencia al frente del Ministerio de Defensa

Zelensky consolida su gabinete de guerra con un ex agente de inteligencia al frente del Ministerio de Defensa

Trump anunció que se reunirá con Kim Jong-un y reveló que Corea del Norte tiene 57 armas nucleares

Segundo cargamento procedente de Estados Unidos con destino a Australia es interceptado en Panamá

La industria manufacturera dominicana eleva las ventas por encima de la producción en el segundo trimestre

El fin del TPS presiona a la economía hondureña por remesas y empleo