Estaba prófugo acusado de ser el mayor proveedor de cocaína del sur de Salta y Santiago del Estero y cayó por un insólito error

Cayó principal proveedor de cocaína del sur de Salta y Santiago del Estero

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Gendarmería ejecutó un operativo que permitió desarticular una estructura dedicada a la venta al menudeo de dogras provincia de Salta y en Santiago del Estero. El procedimiento, dirigido por el Fiscal Federal Eduardo Villalba, culminó con la captura del principal sospechoso después de un extenso trabajo de inteligencia que incluyó análisis de cámaras de seguridad, escuchas telefónicas y cruces de datos.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, la investigación se extendió durante cuatro meses e incorporó diversas técnicas de seguimiento y vigilancia.

El objetivo principal era ubicar al cabecilla de la organización, señalado como uno de los mayores proveedores de cocaína en la región. Se trata de A.N., quien mantenía un perfil bajo y cambiaba de domicilio con frecuencia para evadir a las autoridades.

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Durante el periodo investigado, realizó cinco mudanzas, la última de ellas hacia una vivienda rural en San José de Metán, a 130 kilómetros de la capital de Salta.

La organización obtenía la cocaína de un ciudadano peruano apodado el “Chino”, radicado en San Ramón de la Nueva Orán, desde donde la droga se trasladaba primero a la capital salteña y luego a Santiago del Estero.

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Este flujo quedó documentado en el expediente judicial y formó parte de los elementos probatorios recabados por la fuerza federal, según las fuentes.

El error que cometió

Un hecho inesperado precipitó la caída del líder. El propio A.N., en su intento por consolidar su ocultamiento, adquirió una propiedad en la zona rural de San José de Metán y contrató a dos hombres para limpiar el terreno y abrir un acceso.

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Los contratados resultaron ser efectivos de Gendarmería que seguían sus movimientos en el marco de la investigación. Al obtener la ubicación exacta del fugitivo, Villalba emitió las órdenes de allanamiento. El operativo se desplegó en cuatro domicilios y culminó con la detención del sospechoso mientras se disponía a dar instrucciones sobre el desmalezamiento del camino de ingreso a su refugio.

Las fuentes oficiales confirmaron que la organización había sido objeto de un procedimiento previo, en febrero, cuando se incautaron cinco kilogramos de cocaína.

De acuerdo conlas fuentes, la investigación articuló el seguimiento del principal implicado con el análisis de su entorno.

La colaboración entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la Fiscalía Federal resultó determinante para ubicar y capturar al sospechoso, quien había logrado mantenerse prófugo gracias a constantes mudanzas y al uso de viviendas alejadas de la ciudad.

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El destino judicial del detenido y el avance de las actuaciones forman parte del expediente bajo secreto de sumario, mientras la fuerza federal continúa con las tareas de investigación en torno a los vínculos y rutas identificadas durante el operativo.

A fines de julio, una organización que traficaba cocaína desde Salta hacia centros urbanos, cayó tras el aporte de un malabarista, quien, mientras demostraba sus habiladades en una esquina, vigilaba los movimientos de los miembros de la organización, a quines le secuestraron un cargamento 58 paquetes de cocaína, en Jujuy.

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El envío estaba acompañado por una ofrenda: la foto de un difunto, una pata de gallina,una piedra envuelta en un trapo rojoy sangre de un animal, un método que utiliza el narcotráfico para proteger las cargas.