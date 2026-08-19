Gripe aviar en El Salvador, ¿es peligroso comer pollo? infectólogo aclara dudas y advierte sobre riesgos para trabajadores agrícolas

El Salvador declaró una alerta sanitaria por gripe aviar ante el aumento de brotes en América y los antecedentes de contagio en personas. (Foto archivo Senasa)

Guardar

La reciente declaración de alerta sanitaria por gripe aviar en El Salvador ha encendido la preocupación sobre los riesgos para la salud de la población.

Autoridades y especialistas advierten que la enfermedad, aunque afecta principalmente a aves, puede tener consecuencias en la salud humana si se producen contagios directos.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estableció la alerta tras el aumento de brotes en América y antecedentes de transmisión a personas en países vecinos.

La gripe aviar, conocida también como influenza aviar, es una infección causada por virus de la influenza tipo A que circulan regularmente entre aves silvestres y de corral.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que las personas pueden infectarse a través del contacto directo con animales enfermos, especialmente durante el manejo, sacrificio o procesamiento de aves o al exponerse a ambientes contaminados por estos animales.

El contacto indirecto, por ejemplo con superficies o materiales contaminados, también representa un riesgo de transmisión.

El médico infectólogo, Jorge Panameño, explicó en entrevista con YSUCA que, aunque actualmente la gripe aviar no constituye una amenaza directa para la salud pública humana en el país, sí existe un riesgo real de contagio para quienes trabajan en la producción avícola.

PUBLICIDAD

“Hoy por hoy no es una amenaza directa a la salud pública humana, pero es un problema grave que amenaza a los trabajadores que laboran en la producción de aves de corral”, señaló Panameño.

La gripe aviar o influenza aviar es una infección causada por virus de la influenza tipo A que circulan entre aves silvestres y de corral. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

De acuerdo con la OMS, los síntomas en humanos pueden variar desde fiebre, dolor muscular y tos hasta cuadros respiratorios agudos, e incluso la muerte en casos graves.

También se han reportado infecciones asintomáticas. El organismo internacional aclara que, hasta ahora, los virus de la gripe aviar no han demostrado una transmisión sostenida entre personas, aunque sí se han documentado casos esporádicos en trabajadores expuestos a aves infectadas a nivel internacional.

PUBLICIDAD

El Salvador mantiene activa una alerta zoosanitaria preventiva, fundamentada en la expansión de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en el continente.

Desde octubre de 2025 se han reportado brotes en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Honduras, Costa Rica y Colombia. Las autoridades salvadoreñas han reforzado la vigilancia en granjas y mercados, además de incrementar los controles en puntos fronterizos para evitar el ingreso del virus.

Panameño advirtió que, de presentarse un brote en aves de corral, el riesgo de transmisión a personas se incrementa. “El principal peligro está en la posible exposición de quienes manipulan aves infectadas.

PUBLICIDAD

Si la enfermedad llegara a expandirse, el sacrificio masivo de aves podría ser necesario”, explicó el especialista. Esto no solo supondría un reto para el sector salud, sino que además impactaría la disponibilidad de alimentos de origen avícola, como la carne y los huevos, en el mercado nacional.

Jorge Panameño señaló que la gripe aviar no representa hoy una amenaza directa para la salud pública humana en El Salvador, pero sí para los trabajadores avícolas. Difusión

La OMS insiste en la importancia de mantener una vigilancia epidemiológica estricta en animales y humanos, así como una respuesta rápida ante cualquier brote detectado. Las experiencias recientes en otros países han demostrado que el virus puede incluso afectar a mamíferos, como el ganado vacuno, lo que incrementa la necesidad de controles sanitarios integrales.

PUBLICIDAD

Las autoridades salvadoreñas recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas oficiales y estar atenta a cualquier síntoma compatible con la gripe aviar, especialmente en personas con contacto frecuente con aves.