El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Gripe aviar en El Salvador, ¿es peligroso comer pollo? infectólogo aclara dudas y advierte sobre riesgos para trabajadores agrícolas

El infectólogo Jorge Panameño señaló que la amenaza para la población general es baja, pero quienes laboran con aves de corral enfrentarían más exposición si hubiera brotes, con síntomas que van de fiebre a cuadros graves

El Salvador declaró una alerta sanitaria por gripe aviar ante el aumento de brotes en América y los antecedentes de contagio en personas. (Foto archivo Senasa)
El Salvador declaró una alerta sanitaria por gripe aviar ante el aumento de brotes en América y los antecedentes de contagio en personas. (Foto archivo Senasa)
Guardar

La reciente declaración de alerta sanitaria por gripe aviar en El Salvador ha encendido la preocupación sobre los riesgos para la salud de la población.

Autoridades y especialistas advierten que la enfermedad, aunque afecta principalmente a aves, puede tener consecuencias en la salud humana si se producen contagios directos.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estableció la alerta tras el aumento de brotes en América y antecedentes de transmisión a personas en países vecinos.

La gripe aviar, conocida también como influenza aviar, es una infección causada por virus de la influenza tipo A que circulan regularmente entre aves silvestres y de corral.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que las personas pueden infectarse a través del contacto directo con animales enfermos, especialmente durante el manejo, sacrificio o procesamiento de aves o al exponerse a ambientes contaminados por estos animales.

El contacto indirecto, por ejemplo con superficies o materiales contaminados, también representa un riesgo de transmisión.

El médico infectólogo, Jorge Panameño, explicó en entrevista con YSUCA que, aunque actualmente la gripe aviar no constituye una amenaza directa para la salud pública humana en el país, sí existe un riesgo real de contagio para quienes trabajan en la producción avícola.

PUBLICIDAD

“Hoy por hoy no es una amenaza directa a la salud pública humana, pero es un problema grave que amenaza a los trabajadores que laboran en la producción de aves de corral”, señaló Panameño.

La gripe aviar o influenza aviar es una infección causada por virus de la influenza tipo A que circulan entre aves silvestres y de corral. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
La gripe aviar o influenza aviar es una infección causada por virus de la influenza tipo A que circulan entre aves silvestres y de corral. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

De acuerdo con la OMS, los síntomas en humanos pueden variar desde fiebre, dolor muscular y tos hasta cuadros respiratorios agudos, e incluso la muerte en casos graves.

También se han reportado infecciones asintomáticas. El organismo internacional aclara que, hasta ahora, los virus de la gripe aviar no han demostrado una transmisión sostenida entre personas, aunque sí se han documentado casos esporádicos en trabajadores expuestos a aves infectadas a nivel internacional.

El Salvador mantiene activa una alerta zoosanitaria preventiva, fundamentada en la expansión de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en el continente.

Desde octubre de 2025 se han reportado brotes en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Honduras, Costa Rica y Colombia. Las autoridades salvadoreñas han reforzado la vigilancia en granjas y mercados, además de incrementar los controles en puntos fronterizos para evitar el ingreso del virus.

Panameño advirtió que, de presentarse un brote en aves de corral, el riesgo de transmisión a personas se incrementa. “El principal peligro está en la posible exposición de quienes manipulan aves infectadas.

Si la enfermedad llegara a expandirse, el sacrificio masivo de aves podría ser necesario”, explicó el especialista. Esto no solo supondría un reto para el sector salud, sino que además impactaría la disponibilidad de alimentos de origen avícola, como la carne y los huevos, en el mercado nacional.

Jorge Panameño señaló que la gripe aviar no representa hoy una amenaza directa para la salud pública humana en El Salvador, pero sí para los trabajadores avícolas. Difusión
Jorge Panameño señaló que la gripe aviar no representa hoy una amenaza directa para la salud pública humana en El Salvador, pero sí para los trabajadores avícolas. Difusión

La OMS insiste en la importancia de mantener una vigilancia epidemiológica estricta en animales y humanos, así como una respuesta rápida ante cualquier brote detectado. Las experiencias recientes en otros países han demostrado que el virus puede incluso afectar a mamíferos, como el ganado vacuno, lo que incrementa la necesidad de controles sanitarios integrales.

Las autoridades salvadoreñas recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas oficiales y estar atenta a cualquier síntoma compatible con la gripe aviar, especialmente en personas con contacto frecuente con aves.

Temas Relacionados

OMSEl SalvadorMinisterio de Agricultura y GanaderíaMAGOrganización Mundial de la SaludGripe AviarInfluenza tipo AProducción avícola

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud realizan una misión técnica para fortalecer la producción de normas en Guatemala

Equipos de ambas instituciones trabajaron en la capital para mejorar la capacidad del ministerio de elaborar y aplicar instrumentos regulatorios y sostener la atención sanitaria

La Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud realizan una misión técnica para fortalecer la producción de normas en Guatemala

Pandillero muerto tras enfrentamiento armado con agentes de las Fuerzas Especiales en El Salvador

Un integrante de la MS13 murió luego de atacar a una patrulla de las Fuerzas Especiales en una zona rural de Sonsonate, durante un operativo de seguridad realizado como parte del Plan Control Territorial en el territorio salvadoreño

Pandillero muerto tras enfrentamiento armado con agentes de las Fuerzas Especiales en El Salvador

Honduras reúne a Guatemala y El Salvador para definir la agenda del Plan Trifinio 2026

El encuentro entre autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador permite revisar los avances de los proyectos regionales y definirán las acciones que deberán ejecutarse durante el año

Honduras reúne a Guatemala y El Salvador para definir la agenda del Plan Trifinio 2026

Ruta 32 ampliada a cuatro carriles presenta derrumbes e inestabilidad fuera de Braulio Carrillo, en Costa Rica

El informe del Lanamme advierte que los problemas también aparecen en tramos de la carretera nueva, con riesgos técnicos, económicos y de seguridad, y pide aplicar acciones de mitigación y mantener el monitoreo

Ruta 32 ampliada a cuatro carriles presenta derrumbes e inestabilidad fuera de Braulio Carrillo, en Costa Rica

Guatemala albergará el Panamericano U15 y U19 de tenis de mesa en agosto de 2026

La cita juvenil continental se disputará del 23 al 30 y reunirá a 199 competidores de 18 naciones, además de entregar cupos para el Mundial juvenil de Estambul, Turquía 2026

Guatemala albergará el Panamericano U15 y U19 de tenis de mesa en agosto de 2026

TECNO

Amazon entregará pedidos 100% con drones y sin humanos: todo inicia en Estados Unidos

Amazon entregará pedidos 100% con drones y sin humanos: todo inicia en Estados Unidos

El truco en Google Chrome para arreglar sitios web que no cargan o fallan

Cómo borrar 10 GB de WhatsApp en la papelera oculta

El Cybercab de Tesla está cada vez más cerca: será un robotaxi sin volante ni pedales

Así suma SpaceX 24 nuevos satélites Starlink: el Falcon 9 aterrizó otra vez en el Pacífico

ENTRETENIMIENTO

La millonaria cifra que Johnny Depp podría recibir si vuelve a Piratas del Caribe

La millonaria cifra que Johnny Depp podría recibir si vuelve a Piratas del Caribe

Penélope Cruz en la portada de “Vogue”: arte, madurez y la pasión ininterrumpida de una estrella global

“The New Simpsons Movie” ya tiene su primer vistazo: ¿cuándo se verá en cines?

Hayden Panettiere confesó que “Héroes” fue su salvación en su etapa más difícil

El secreto detrás del nuevo aspecto de Vecna en el desenlace de Stranger Things

MUNDO

Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York

Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York

Zelensky consolida su gabinete de guerra con un ex agente de inteligencia al frente del Ministerio de Defensa

“Un hallazgo único”: parecía una piedra, pero era un diente de megalodón de más de 3,6 millones de años

Trump anunció que se reunirá con Kim Jong-un y reveló que Corea del Norte tiene 57 armas nucleares

El secreto que escondía el Tíber: la sequía dejó al descubierto un antiguo puente romano