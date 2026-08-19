El día que Moria Casán impactó en la TV completamente rubia inspirada en una icónica actriz

Moria Casán con cabello corto y rubio platino, maquillada y vistiendo atuendos oscuros, en el programa 'Hola Susana', en 1989

Guardar

La televisión argentina de fines de los 80 era terreno fértil para los encuentros inesperados y las transformaciones audaces. En 1989, una de las mayores sorpresas llegó de la mano de Moria Casán, quien decidió presentarse en el programa de Susana Giménez con un look radicalmente distinto: cabellera corta y rubia, una imagen completamente alejada de su histórico pelo negro o de sus recientes experimentos con el colorado. El gesto, lejos de ser solo estético, buscaba marcar una diferencia y responder a la necesidad de mostrarse distinta.

El impacto de la transformación fue inmediato. Apenas la invitada ingresó al estudio, la reacción de la conductora y del público fue de asombro absoluto. La propia Susana expresó su incredulidad: “Si alguien me hubiera dicho que ella se iba a teñir el pelo de rubio y cortarse, nunca lo hubiera creído”. La elección de este nuevo look tuvo una inspiración concreta: la actriz danesa Brigitte Nielsen, reconocida por su estilo transgresor y su cabeza rapada. Moria relató que le pidió a su estilista, Stella Londero, “un cambio total” y aclaró: “No me gusta mucho ella, Brigitte Nielsen, pero me gusta la cabeza que tiene. Quiero esa onda y de pronto dejarme algunas extensiones”.

PUBLICIDAD

Este episodio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más recordados de la televisión argentina, no solo por el atrevimiento estético, sino porque reflejaba una búsqueda de identidad y renovación genuina. La decisión de pasar del negro al colorado y luego al rubio corto, según explicó Moria, respondía al cansancio de llevar tanto tiempo el mismo estilo y a su constante uso de pelucas y apliques en escena.

La actriz Moria Casán (derecha) conversa con Susana Giménez (izquierda) durante una entrevista en el programa de televisión de esta última.

Durante la charla en el programa, otro de los ejes fue la relación de La One con su entonces marido, Mario Castiglione. Susana le preguntó si seguían trabajando juntos, a lo que Moria respondió afirmativamente. La complicidad entre ambos era tal que Susana los comparó con el dúo cómico Buono - Striano, figuras emblemáticas de la radio y el cine argentino de las décadas del 30 y 40. Moria, entre risas, aceptó el paralelo y lo describió como un “cordón umbilical artístico”.

PUBLICIDAD

La conversación no quedó solo en el humor, sino que se extendió a la idea de las parejas estables dentro del espectáculo, mencionando también a Mercedes Carreras y Enrique Carreras. La interacción, plagada de risas y guiños, dejaba en evidencia cómo la vida profesional y la personal podían entremezclarse hasta el punto de volverse indistinguibles para quienes se dedican al mundo artístico.

El diálogo incluyó un momento dedicado a Sofía Gala, hija de Moria. Al ser consultada por el presente de la niña, ella no dudó en compartir anécdotas sobre su crecimiento: “Mide casi un metro, calza veinticinco, o sea que viene onda yeti la nena. Le tengo que comprar ropa de seis años, no de cuatro. Y tiene dos años y medio y creo que cabeza tiene más o menos de seis”. Con humor, también mencionó: “Viene onda rayo láser la nena”. La conversación sobre Sofía permitió un momento de distensión y ternura, mostrando la faceta maternal de la artista.

PUBLICIDAD

Moria Casán en su debut como vedette, de cabello largo y oscuro posa mirando a cámara con un vestido negro sin mangas que deja su espalda al descubierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último tramo de la charla estuvo centrado en la relación de Moria con su cuerpo, la sensualidad y los prejuicios que atraviesan a las mujeres humoristas en la Argentina. Susana le preguntó si siempre había sido sexy desde chica, a lo que Moria respondió: “Desde chiquita, sí”. Sin embargo, agregó que, paradójicamente, sentía que era menos sexy en el escenario: “Maquietás tanto toda tu postura para vender algo que a lo mejor tenés más sensualidad con un jean y cara lavada que en escena tipo arbolito de Navidad”.

Moria remarcó que con el tiempo había optado por explotar el recurso del humor, aunque en el país existían “moldes establecidos con respecto a las mujeres que hacen humor”. Según la conversación, se suponía que quienes se dedicaban a la comicidad debían ser “feas o bajitas”, mencionando nombres emblemáticos como Nini Marshall. Contra esta idea, Moria afirmó: “Creo que últimamente me he metido a través de la cosa de vedette a hacer humor”.

PUBLICIDAD

Este diálogo visibilizó los estereotipos que pesan sobre las mujeres en el espectáculo y el esfuerzo consciente de figuras como Moria Casán para romperlos, fusionando sensualidad, inteligencia y comicidad en su carrera.