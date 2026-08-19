Grupo austríaco que construyó metrocables en Bolivia y México oferta $255 millones para desarrollar teleférico en Panamá

Mi Teleférico, en La Paz y El Alto, Bolivia, fue desarrollado por Doppelmayr y cuenta con 10 líneas que suman alrededor de 33 kilómetros, convirtiéndose en la red urbana de transporte por cable más extensa del mundo. El sistema comenzó a operar en 2014 y moviliza al menos 300.000 pasajeros diariamente. REUTERS/Luisa Gonzalez

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El proyecto del Teleférico del distrito de San Miguelito consiguió finalmente una propuesta. Doppelmayr Panamá Corp. presentó una oferta de $255.163.788,03 para diseñar, construir, equipar y poner en operación el sistema, monto que se encuentra $14,8 millones por debajo del precio de referencia de $270 millones establecido por Metro de Panamá, una diferencia equivalente a aproximadamente 5,5%.

La compañía acompañó su oferta con una fianza por $2,8 millones y el documento registra inicialmente como aceptada la documentación presentada, que deberá continuar ahora con el proceso de evaluación correspondiente.

Doppelmayr Panamá Corp. pertenece al grupo austríaco Doppelmayr, especializado desde hace más de un siglo en sistemas de transporte por cable y con más de 15,000 instalaciones desarrolladas internacionalmente.

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Entre sus antecedentes urbanos figuran Mi Teleférico de La Paz y El Alto, en Bolivia, y varias líneas del Cablebús de Ciudad de México, además de proyectos en Bogotá y otras ciudades donde esta tecnología se ha integrado a redes de transporte público masivo.

El teleférico busca ofrecer una nueva alternativa de movilidad para comunidades de San Miguelito, un distrito donde la densidad urbana y la topografía dificultan los desplazamientos terrestres. EFE/ Bienvenido Velasco

La participación final contrasta con el interés observado semanas antes. Durante la reunión previa y de homologación del 28 de julio, el acta registró 23 entradas entre posibles proponentes, interesados y sus representantes, vinculados a firmas como Nippon Koei LAC, AZVI, POMA, Cemosa, CAMCE, Sofratesa de Panamá, Deloitte, Briher, Doppelmayr e ITAS, además de consultores y otras organizaciones relacionadas con el proceso.

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Sofratesa y CAMCE estuvieron entre las compañías que formularon consultas durante la homologación, pero finalmente no entregaron ofertas. La primera había solicitado extender 120 días hábiles la recepción de propuestas, mientras CAMCE pidió una ampliación de 60 días.

Doppelmayr también realizó numerosas consultas técnicas, contractuales y financieras, pero fue la única que llegó al acto de apertura con una propuesta formal.

El resultado representa un cambio importante respecto al primer intento. El 28 de mayo de 2026 la licitación anterior terminó sin recibir una sola oferta, aunque dos consorcios habían superado previamente la etapa de precalificación: Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, y Teleférico San Miguelito-TSM, conformado por Cointer Concesiones y la propia Doppelmayr Panamá Corp.

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Metro de Panamá explicó entonces que ninguno de los dos grupos logró alcanzar la “bancarización” necesaria para ejecutar el proyecto bajo el modelo de concesión administrativa.

El Teleférico de Panamá y San Miguelito tendrá seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, distribuidas a lo largo de un recorrido de aproximadamente 6,6 kilómetros. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/123RF/Difusión

El proceso había atravesado múltiples modificaciones, diez adendas y cinco fechas distintas para recibir propuestas, pero las condiciones financieras terminaron impidiendo que los dos consorcios precalificados formalizaran sus ofertas.

Después del fracaso, el Gobierno modificó el esquema y lanzó en julio una segunda licitación bajo una contratación por mejor valor y con un precio de referencia de $270 millones.

La nueva convocatoria comprende estudios complementarios, diseño, construcción, suministro, fabricación, instalación, integración, pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa del teleférico, además de una opción de mantenimiento.

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El componente financiero también recibió atención especial. Durante la homologación, Doppelmayr consultó sobre la exigencia de estructurar financiamiento respaldado por una Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) y preguntó si los pagos serían asumidos directamente por Metro.

La entidad respondió que el Estado haría frente directamente a los compromisos de pago, aunque posteriormente realizaría aclaraciones sobre las condiciones financieras.

Tras quedar desierto el primer concurso, el Metro de Panamá modificó el modelo financiero y redujo el precio de referencia a $270 millones, frente a los $278,6 millones contemplados anteriormente. Colombia Travel.

El proyecto contempla un teleférico urbano tipo telecabina monocable desembragable de aproximadamente 6,6 kilómetros, con seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

El sistema estará diseñado inicialmente para transportar hasta 2.800 pasajeros por hora en cada dirección, mediante cabinas con capacidad para diez personas sentadas.

Las instalaciones incluirán además un garaje próximo a la estación Cincuentenario con capacidad para almacenar todas las cabinas operativas, así como talleres para mantenimiento de vehículos y pinzas, áreas de lavado y almacenes de repuestos.

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Las torres serán estructuras metálicas sobre pedestales de concreto, mientras las estaciones deberán incorporar criterios de integración urbana y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Uno de los objetivos centrales es mejorar la movilidad de sectores donde la topografía y la alta densidad urbana dificultan la operación eficiente del transporte terrestre convencional.

El recorrido permitirá conectar comunidades de San Miguelito con la red del Metro y reducir el desplazamiento entre los extremos de la línea a alrededor de 25,6 minutos, según las estimaciones divulgadas para el proyecto.

La presentación de una propuesta no significa todavía que Doppelmayr tenga adjudicado el contrato. La documentación deberá ser revisada y la oferta evaluada conforme a los requisitos técnicos, económicos, administrativos y legales establecidos en el pliego.

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Sin embargo, después de que el primer proceso terminara desierto por dificultades de financiamiento, la oferta de $255,1 millones permite que el segundo intento avance por primera vez hacia una posible adjudicación.