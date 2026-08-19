Las sombras detrás de los autobuses chinos: opacidad, endeudamiento y deficiencias en Nicaragua

Un acuerdo comercial entre China y Nicaragua se visualiza como un contrato que ata a transportistas sobre autobuses Yutong. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reciente anuncio de la entrega de 60 nuevos autobuses procedentes de la República Popular China que forman parte de un lote total de 2,200 unidades adquiridas por Managua ha sido presentado en los medios oficiales como un avance clave para la modernización del transporte público.

Sin embargo, más allá del discurso gubernamental pronunciado por Rosario Murillo, analistas independientes, cooperativas de transporte y usuarios han encendido las alarmas sobre el verdadero costo financiero, operativo y social que esta transacción representa para el país centroamericano.

Detrás de las entregas públicas y el uso de los vehículos para propaganda oficial, se esconde una red de problemas estructurales que van desde la falta de transparencia en los contratos hasta fallas técnicas de diseño incompatibles con la economía popular nicaragüense.

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Opacidad financiera y endeudamiento forzoso para los transportistas

Uno de los aspectos más cuestionados de esta operación comercial entre la empresa Yutong y el régimen de Daniel Ortega es el hermetismo con el que se ha manejado la transacción. Hasta la fecha, las autoridades no han divulgado los detalles sobre el costo unitario real de los vehículos, los términos de los créditos firmados con las entidades chinas, ni el esquema bajo el cual se transfieren los autobuses a los sectores del transporte.

A pesar de que el discurso oficial insinúa un gesto de beneficio social, la realidad para las cooperativas locales es muy distinta. Diversos socios de líneas históricas han denunciado que las unidades no son donaciones, sino adquisiciones impuestas. Para recibir la nueva flota, los transportistas son obligados a entregar sus autobuses anteriores muchos de ellos en aceptable estado de funcionamiento bajo la figura legal de “donación”.

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Un autobús Yutong, en el contexto de Nicaragua y China, simboliza la opacidad, el endeudamiento y las deficiencias técnicas de los vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su lugar, el régimen de Daniel Ortega les impone deudas individuales que oscilan entre los $120,000 y $213,000 dólares por cada vehículo chino. Esto se traduce en cuotas de pago obligatorias de aproximadamente $400 dólares mensuales por unidad. Como resultado, las cooperativas quedan sujetas a un modelo de dependencia crediticia con firmas chinas y bajo un estricto control administrativo por parte del régimen.

Incompatibilidad técnica y choque con la realidad de los comerciantes

Las fallas en la planificación técnica del proyecto también han generado severos contratiempos en el servicio diario. Las primeras flotas del fabricante Yutong puestas en circulación carecían por completo de canasteras y maleteros de gran capacidad. Esta característica generó un inmediato conflicto con los comerciantes y mayoristas que viajan a diario desde los departamentos hacia los grandes centros de abastecimiento, como el Mercado Oriental en Managua.

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Ante la falta de espacios adecuados para transportar sacos de granos, cajas y mercadería voluminosa, los pasillos interiores de los autobuses terminaban bloqueados.

La desesperación de los transportistas por acomodar la carga sobre las filas de asientos llevó a la intervención del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma), organismo que aplicó suspensiones y sanciones a conductores por sobrecarga.

Aunque el lote más reciente de 60 unidades ha intentado solucionar esta deficiencia mediante la adición de canasteras externas, el problema dejó al descubierto la falta de consulta previa con la población usuaria.

Una investigación revela que los nuevos autobuses chinos en Nicaragua no son un regalo del gobierno, sino parte de una compra millonaria. Cada unidad cuesta más de 120,000 dólares, una deuda que recae sobre los transportistas y el Estado nicaragüense.

Finalmente, usuarios frecuentes coinciden en que la llegada de los autobuses no ha resuelto los problemas históricos del servicio: las frecuencias inestables de las rutas, el hacinamiento extremo durante las horas pico y la inseguridad dentro de las unidades persisten a pesar de la inversión estatal.

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En paralelo, el congelamiento de la tarifa del pasaje urbano requiere una asignación masiva de subsidios que roza los 33 millones de dólares anuales en el presupuesto público, manteniendo bajo constante presión financiera a toda la estructura del transporte nacional.