Empezar el día lavando la ropa puede dejarte una factura de luz más baja

Poner la lavadora en horas valle puede recortar la factura de luz, el tramo más barato va de 00:00 a 08:00 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más hogares buscan maneras de reducir el gasto eléctrico ante los aumentos en el precio de la energía. Uno de los cambios más efectivos y sencillos que puedes implementar es ajustar la hora en la que pones la lavadora. Usarla durante las primeras horas del día, dentro de las denominadas “horas valle”, puede traducirse en un ahorro considerable al final del mes.

Las nuevas normativas de tarifas eléctricas han hecho que el coste de la luz varíe según la franja horaria. Por ello, conocer los horarios más baratos para utilizar los electrodomésticos no solo es útil, sino fundamental para quienes desean optimizar el consumo y reducir el impacto en la factura. La lavadora, uno de los aparatos que más energía consume en casa, se convierte así en el mejor laboratorio para aplicar estos consejos.

PUBLICIDAD

El sistema diferencia tramos caros de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, periodos intermedios el resto del día y el bloque económico nocturno, una guía práctica para mover consumo y pagar menos a fin de mes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué hora es más barato poner la lavadora?

El precio de la electricidad depende de la franja horaria en la que se realiza el consumo. Las tres franjas clave son:

Horas punta: las más caras, de lunes a viernes no festivos, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00.

Horas llanas: con un coste intermedio, de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00.

Horas valle: el tramo más económico, de 00:00 a 08:00 de lunes a viernes y durante todo el día en fines de semana y festivos.

De acuerdo a fabricantes como Samsung, LG, y Haceb, la mejor hora para poner la lavadora es, por tanto, entre la medianoche y las 8 de la mañana. Además, en fines de semana y festivos, cualquier momento es adecuado porque todas las horas entran en la tarifa más baja. Aprovechar estas horas reduce considerablemente el gasto y puede suponer una diferencia notable en la factura mensual.

PUBLICIDAD

Trucos para ahorrar energía al usar la lavadora

Saber cuándo poner la lavadora es solo el primer paso. Para maximizar el ahorro, es importante combinar el horario con otras buenas prácticas:

Elige electrodomésticos eficientes: El etiquetado energético de los electrodomésticos es fundamental. Busca siempre modelos con clasificación A o B, que garantizan menor consumo.

Lava en agua fría: La mayor parte del gasto de energía se produce al calentar el agua. Los detergentes y lavadoras modernas consiguen buenos resultados incluso a bajas temperaturas.

Carga completa: Utiliza la lavadora solo cuando tengas suficiente ropa para llenar el tambor. Evita ciclos a media carga para ahorrar agua y electricidad.

Autodosificación: Algunos modelos ajustan automáticamente la cantidad de detergente y agua según la carga, optimizando el consumo y evitando el desperdicio.

Programa la lavadora: Muchas lavadoras permiten programar su inicio. Así puedes dejarla lista por la noche y que funcione en las horas valle, sin necesidad de estar pendiente.

Mantenimiento y limpieza: Limpiar los filtros y el tambor periódicamente mejora la eficiencia y prolonga la vida útil del electrodoméstico.

Programar el inicio permite dejar el equipo listo por la noche y aprovechar tarifas bajas sin estar pendiente, una medida que se potencia con carga completa y lavado en frío, donde se reduce el gasto asociado a calentar agua - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la lavadora: otros consejos para reducir la factura de luz

La gestión inteligente del consumo no termina en la lavadora. Hay hábitos y trucos que pueden ayudarte a gastar menos en electricidad:

Evita el uso de electrodomésticos en horas punta: No solo la lavadora, también el lavavajillas, secadora y plancha deberían utilizarse en horario valle.

Revisa la instalación eléctrica: Una instalación moderna y bien mantenida es más segura y eficiente.

Llena bien los electrodomésticos: Como con la lavadora, evita usar el lavavajillas o secadora con poca carga.

Desconecta aparatos en desuso: Muchos dispositivos consumen energía aunque estén en modo reposo.

Ajusta la climatización: Usa el aire acondicionado o la calefacción solo cuando sea necesario y aprovecha las horas de menor coste si dispones de acumuladores.

¿Por qué el precio de la luz varía según la hora?

El sistema tarifario actual incentiva el consumo en las horas de menor demanda, cuando la generación de electricidad es más eficiente y menos contaminante. Así, se busca descongestionar la red y fomentar un uso más racional de la energía. Para los usuarios, esto significa que planificar las tareas domésticas puede ser una herramienta directa para ahorrar.

PUBLICIDAD

Consultar a diario cuál es la hora más barata para consumir electricidad (habitualmente de 00:00 a 08:00) y adaptar tus rutinas a este horario, puede marcar la diferencia en tu presupuesto mensual.