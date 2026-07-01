Mark Zuckerberg aconseja a las empresas en la era de la IA: no se debe usar para automatizar todo el trabajo

Mark Zuckerberg advirtió que usar la IA para automatizar todo el trabajo del conocimiento sería "no muy bueno". REUTERS/Manuel Orbegozo

Mark Zuckerberg advirtió que automatizar todo el trabajo del conocimiento con inteligencia artificial sería “no muy bueno” y apostó por un modelo centrado en la “superinteligencia personal” para empoderar a los trabajadores en lugar de reemplazarlos.

El CEO de Meta rechazó en una entrevista para Idea Generation, de Complex, la idea de que la pérdida masiva de empleos por la IA sea inevitable. “Creo que la gente asume que eso es inevitable. En realidad no lo creo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Su postura contrasta con la de Dario Amodei, CEO de Anthropic, que sostuvo que hasta la mitad de los trabajos de oficina de nivel inicial podrían desaparecer en los próximos uno a cinco años.

El fundador de Meta descartó que la destrucción masiva de empleo por la IA sea un desenlace inevitable. REUTERS/Mike Blake

Para Zuckerberg, el equilibrio está en que las empresas prioricen hacer a las personas más productivas antes que automatizar sus funciones.

“Si te enfocas en empoderar a las personas y hacerlas más productivas y eso sucede a un ritmo más rápido de lo que las empresas mejoran en la automatización de cosas, entonces en teoría debería haber más empleos en el futuro, no menos”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En mayo 2026, Meta eliminó aproximadamente 8.000 puestos de trabajo, equivalentes al 10% de su fuerza laboral, en áreas de Integridad, ciberseguridad y diseño de contenido, recoge Business Insider.

Para Zuckerberg, las empresas deberían priorizar la productividad de sus empleados por encima de la automatización de sus tareas. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Despidos en el sector tecnológico

Los despidos en el sector tecnológico a causa de la inteligencia artificial se convirtieron en una tendencia durante el último año.

En enero de 2026, Amazon confirmó una ronda de despidos que afectó a unos 16.000 empleados corporativos en todo el mundo.

La medida formó parte de un proceso de reorganización interna iniciado en octubre de 2025 y tenía como objetivo simplificar la estructura de la compañía, reducir la burocracia y acelerar la adopción de la inteligencia artificial en sus operaciones.

PUBLICIDAD

En enero de 2026, Amazon anunció el despido de unos 16.000 empleados corporativos a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este ajuste se sumó a una ola previa de recortes que había impactado en aproximadamente 14.000 puestos administrativos y de gestión. En conjunto, el plan apuntaba a eliminar cerca de 30.000 empleos corporativos, lo que representa alrededor del 10% de la plantilla global de la compañía.

Oracle, la empresa tecnológica fundada por Larry Ellison, despidió a 30.000 empleados en marzo de 2026. Los trabajadores recibieron la notificación a través de un correo electrónico que anunciaba “una reestructuración organizativa más amplia”.

PUBLICIDAD

El objetivo de la medida es liberar hasta USD 10.000 millones para invertir en infraestructura de inteligencia artificial, según ABC7.

El ajuste afectó aproximadamente al 18% de los 162.000 empleados que conforman la plantilla global y apunta a fortalecer la estrategia de la empresa frente al cambio tecnológico.

PUBLICIDAD

Oracle, fundada por Larry Ellison, recortó 30.000 puestos de trabajo en marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En abril, Snap, la empresa detrás de Snapchat, despidió a 1.000 empleados a tiempo completo, el 16% de su fuerza laboral.

La compañía también eliminó más de 300 puestos vacantes. Hasta diciembre de 2025, contaba con aproximadamente 5.261 empleados a tiempo completo, de acuerdo con la plataforma Stock Analysis.

PUBLICIDAD

Según el CEO Evan Spiegel, la decisión se vincula con los avances en inteligencia artificial, que permiten optimizar procesos y reducir tareas repetitivas.

En un comunicado, Spiegel sostuvo que los cambios “son necesarios para aprovechar el potencial a largo plazo de Snap” y que “los rápidos avances en inteligencia artificial permiten a nuestros equipos reducir el trabajo repetitivo, aumentar la velocidad y brindar un mejor soporte a nuestra comunidad, socios y anunciantes”.

PUBLICIDAD

En abril, Snap despidió a 1.000 empleados a tiempo completo, el 16% de su plantilla. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El ejecutivo añadió que equipos reducidos ya utilizan herramientas de IA para lograr avances en iniciativas como Snapchat+, el rendimiento de la plataforma publicitaria y la eficiencia de la infraestructura Snap Lite.

La empresa proyecta que los recortes le permitirán reducir sus costos anuales en más de USD 500 millones para la segunda mitad de 2026, lo que facilitará “un camino más definido hacia la rentabilidad neta”.

PUBLICIDAD