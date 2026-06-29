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Tu celular puede acceder al Wi-Fi sin contraseña y de forma instantánea

Muchos routers modernos incluyen un código QR visible en alguna parte del aparato, generalmente en la parte inferior

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Wi-Fi - contraseña - internet - router - tecnología - 28 de junio
Una solución adicional para conectar el celular al Wi-Fi sin ingresar la contraseña es utilizar la función WPS. (Imagen ilustrativa Infobae)

Contar con la posibilidad de conectar tu celular al Wi-Fi sin necesidad de ingresar una contraseña y de forma inmediata es una ventaja importante cuando necesitas acceso rápido a Internet. Esta opción facilita tareas como descargar archivos voluminosos, ver videos en alta calidad o ahorrar datos móviles, permitiendo además un menor consumo de batería en el dispositivo.

Cómo conectarte al Wi-Fi desde tu celular sin contraseña

Actualmente, existen varios métodos para acceder a una red Wi-Fi desde un teléfono móvil sin conocer ni introducir la clave manualmente. Uno de los procedimientos más sencillos aprovecha el uso de códigos QR.

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Muchos routers modernos incluyen un código QR visible en alguna parte del aparato, generalmente en la parte inferior. Este código contiene la información necesaria para que un dispositivo móvil pueda conectarse a la red inalámbrica.

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Contar con la posibilidad de conectar tu celular al Wi-Fi sin necesidad de ingresar una contraseña y de forma inmediata es una ventaja importante. (Imagen ilustrativa Infobae)

Solo es necesario abrir la cámara del celular y escanear el código QR. Inmediatamente, el sistema del teléfono mostrará una notificación para confirmar la conexión. Al aceptar, el móvil se vincula a la red Wi-Fi sin que sea necesario escribir la contraseña.

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Es fundamental verificar que la contraseña de la red no haya sido modificada después de que el código fue impreso, ya que en ese caso el método no funcionará.

Otra variante con código QR se da cuando alguien ya está conectado a la red Wi-Fi y puede generar un código desde su propio celular. En dispositivos Android, se debe acceder a la configuración de Wi-Fi, seleccionar la red utilizada y, en la pantalla con los detalles de conexión, pulsar el botón compartir.

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Un usuario conectado puede generar un código QR para que otros accedan al Wi-Fi sin contraseña. (Gemini)

De esta manera se genera un código QR que cualquier otro móvil puede escanear para conectarse al instante, sin necesidad de conocer o solicitar la clave.

Acceso rápido al Wi-Fi con el botón WPS del router

Una solución adicional para conectar el celular al Wi-Fi sin ingresar la contraseña es utilizar la función WPS, presente en la mayoría de los routers que han salido al mercado desde 2007. El WPS, o Wi-Fi Protected Setup, permite que dispositivos compatibles se vinculen a la red con solo pulsar un botón físico en el router.

Para emplear esta alternativa, el usuario debe ingresar a la configuración de redes del teléfono y buscar la opción correspondiente a WPS dentro de los ajustes avanzados de Wi-Fi. Luego, debe dirigirse al router y pulsar el botón WPS, que normalmente se encuentra en la parte frontal o trasera del aparato.

Un smartphone negro con símbolos de Bluetooth y WiFi en pantalla azul sobre una mesa de madera, junto a un router WiFi negro con antenas y luces brillantes.
WPS es una tecnología de red diseñada para facilitar la conexión de dispositivos a una red inalámbrica segura sin tener que introducir manualmente contraseñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos modelos, es necesario mantenerlo presionado durante unos segundos. Al completar estos pasos, el celular se conectará automáticamente al Wi-Fi sin solicitar ninguna contraseña y sin demoras.

Beneficios de conectarse al Wi-Fi sin contraseña en el celular

Conectar el móvil a una red Wi-Fi sin necesidad de introducir la clave facilita el acceso a Internet en situaciones cotidianas, especialmente cuando la señal de datos móviles es insuficiente o limitada.

Descargar contenido pesado, actualizar aplicaciones o realizar videollamadas se vuelve más sencillo y rápido. Además, el consumo energético del dispositivo suele ser menor al usar Wi-Fi en comparación con los datos móviles, lo que ayuda a prolongar la batería.

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Conectar el móvil a una red Wi-Fi sin necesidad de introducir la clave facilita el acceso a Internet en situaciones cotidianas. (Gemini)

Estas alternativas permiten que varios usuarios se conecten a una misma red de forma ágil, sin comprometer la seguridad siempre que se utilicen en entornos conocidos y seguros. Los métodos mencionados también evitan el desgaste de compartir contraseñas de manera manual y reducen los errores al ingresar claves largas o complejas.

Integrar estas opciones en la rutina digital diaria amplía las posibilidades de conexión y optimiza el uso de los recursos del teléfono móvil.

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