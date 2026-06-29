Una vez reservado, el nombre de usuario permitirá recibir mensajes sin que el remitente vea el número telefónico. (WhatsApp)

Reservar un nombre de usuario en WhatsApp ya es posible y representa una nueva manera de comunicarse sin tener que compartir el número de teléfono. Esta función, que responde a una demanda de los usuarios, permitirá mantener la privacidad en situaciones donde dar el número puede resultar excesivo.

El proceso para reservar el nombre es sencillo y completamente opcional, y la compañía ha anticipado mecanismos para evitar la suplantación de identidad.

Cómo reservar mi nombre en WhatsApp y evitar compartir el número de teléfono

La reciente actualización de WhatsApp introduce la opción de nombres de usuario, una herramienta diseñada para quienes desean interactuar sin exponer su número de teléfono. Basta con ingresar a la sección de ajustes de la aplicación, seleccionar la opción de cuenta y luego nombre de usuario.

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La reciente actualización de WhatsApp introduce la opción de nombres de usuario. (WhatsApp)

Desde allí, es posible elegir, cambiar o eliminar el identificador personal, que no tiene por qué coincidir con el utilizado en otros servicios.

Una vez reservado, el nombre de usuario permitirá recibir mensajes sin que el remitente vea el número telefónico, siempre que sea la primera vez que se establece contacto.

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La plataforma aclara que el uso de nombres de usuario es opcional: quienes prefieran seguir utilizando el número como método de contacto principal podrán hacerlo sin ningún cambio en la experiencia.

Reservarlo lleva segundos: Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario. (WhatsApp)

WhatsApp asegura que el control sobre la privacidad es el eje de esta función. Alice Newton-Rex, vicepresidenta de Producto de la compañía, expresó: “La privacidad consiste fundamentalmente en darle control a las personas. Siempre les hemos dado control sobre sus mensajes a través del cifrado de extremo a extremo”. Con la llegada de los nombres de usuario, la gestión de la información personal se amplía.

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Funcionalidad y requisitos para elegir el nombre de usuario en WhatsApp

La reserva de nombres de usuario ya está habilitada para todos los usuarios a nivel global, con el objetivo de permitir la elección antes del lanzamiento oficial de la función, previsto para más adelante en 2026.

El sistema admite letras latinas, números, puntos y guiones bajos, en un formato similar al de otras plataformas como Instagram o Facebook. Cada nombre es único; si ya existe, no podrá ser empleado por otra persona.

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Quienes prefieran no adoptar la función pueden ignorarla sin consecuencias: su experiencia en WhatsApp continuará exactamente igual. (WhatsApp)

La plataforma ha incorporado un generador de nombres de usuario para quienes no tengan claro qué identificador elegir. Además, quienes ya gestionan cuentas en Instagram o Facebook podrán reclamar el mismo nombre durante el periodo de reserva, una característica útil para creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones que buscan mantener una identidad digital coherente.

No existe un directorio público de nombres ni sugerencias automáticas: para contactar a alguien por primera vez será necesario conocer exactamente su nombre de usuario. Ningún nombre estará indexado en la web ni aparecerá en motores de búsqueda externos, reforzando así el objetivo de privacidad central de la función.

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El proceso es rápido y requiere tener instalada la última versión de WhatsApp. Si la opción no aparece, puede deberse a que la aplicación está desactualizada o a que la función todavía no esté activa para algunos usuarios, ya que el despliegue es global y simultáneo, pero puede demorar en llegar a todos.

La compañía no precisó cuántas veces por período se podrá modificar, y aclaró que esa información no se divulgará para no facilitar prácticas de spam o estafa. REUTERS/Dado Ruvic

Opciones de privacidad y prevención de suplantación de identidad en WhatsApp

WhatsApp ha decidido que la adopción de nombres de usuario sea completamente opcional. Quienes no deseen usar esta función pueden ignorarla y continuar utilizando el servicio como hasta ahora, sin afectar la experiencia ni las posibilidades de contacto.

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La compañía ha incorporado una función adicional para quienes buscan un nivel extra de privacidad: una clave de nombre de usuario. Esta capa opcional exige que el interlocutor conozca no solo el nombre, sino también la clave, antes de poder enviar un mensaje.

El cambio de nombre de usuario está permitido, aunque con ciertos límites para evitar usos maliciosos, como prácticas de spam o estafa. WhatsApp no ha especificado la frecuencia con la que es posible modificar el identificador y ha decidido no divulgar ese dato para dificultar los intentos de manipulación.

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Los nombres considerados de alto valor, por ejemplo, Lionel Messi, quedaron bloqueados del sistema de reserva abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación al riesgo de suplantación de identidad, la plataforma ha implementado una medida para proteger los nombres de usuario de alto valor, como los de figuras públicas o autoridades. Estos nombres han sido bloqueados para evitar que terceros los reserven antes que sus legítimos titulares.

Newton-Rex señaló: “Para proteger contra la suplantación de identidad, hemos reservado los nombres de usuario de alto valor —piensen en celebridades o figuras gubernamentales importantes— para que nadie más pueda tomarlos”.

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De esta forma, nombres como Lionel Messi y otros considerados sensibles no estarán disponibles en la reserva abierta. Este mecanismo busca evitar uno de los principales riesgos de la apertura global y simultánea de la función.

La reserva de nombres ya está disponible para asegurar el identificador antes del lanzamiento oficial. Para quienes todavía no pueden acceder a la función, las dos explicaciones principales son la falta de actualización de la aplicación o que la activación aún no ha llegado a todos los usuarios a nivel mundial.