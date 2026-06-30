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Preguntarle a una IA sobre enfermedades, divorcio o deudas trae problemas: esto es lo que no debes decir

En ChatGPT o Gemini, ingresar claves, números de tarjeta o historial clínico aumenta el riesgo de filtración si alguien accede a la cuenta o al historial, además de posibles usos del contenido según configuraciones de privacidad

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Interfaz de ChatGPT.
Qué no preguntar a ChatGPT o Gemini, los temas sensibles que pueden comprometer privacidad y decisiones críticas (Unsplash)

Conversar con una inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini puede parecer una solución rápida para resolver dudas personales, pero plantear preguntas delicadas sobre salud, situaciones legales o finanzas puede acarrear consecuencias inesperadas.

La tendencia a compartir información confidencial con estas herramientas crece, pero pocos usuarios son conscientes de los riesgos reales: desde filtraciones de datos hasta recibir consejos inexactos, el uso imprudente de la IA puede poner en peligro tu privacidad y tu bienestar personal.

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Entender qué temas no debes consultar con una IA es clave en la era de la hiperconectividad. Esto no solo te protege de posibles fraudes o robos de información, también garantiza que las decisiones importantes en tu vida estén respaldadas por fuentes fiables y personalizadas.

Primer plano de dos manos con piel clara escribiendo sobre un teclado de computadora negro. La persona viste una camisa azul oscuro. El fondo está iluminado con luz suave.
Pedir ayuda en ChatGPT o Gemini con reportes internos, listas de clientes o planes de negocio puede exponer activos sensibles y violar políticas, ya que el sistema no distingue confidencialidad, por lo que es mejor no introducir material corporativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es peligroso compartir datos sensibles con una IA

De acuerdo con los expertos en ciberseguridad de Eset, las plataformas de inteligencia artificial no son entornos cifrados ni diseñados para manejar información confidencial. Compartir datos personales, contraseñas, números de cuenta, detalles médicos o información sobre tu empresa en una conversación con una IA expone esos datos a riesgos de seguridad.

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Por defecto, los modelos como ChatGPT pueden usar el contenido de las conversaciones para mejorar su entrenamiento, a menos que el usuario cambie esta configuración. Si un ciberdelincuente accede a tu cuenta, podrá ver toda la información que hayas compartido, incluidos datos privados, familiares o financieros. Además, cuentas robadas de servicios de IA ya se comercializan activamente en foros de la dark web, demostrando el atractivo que tienen estos datos para los atacantes.

Qué tipo de preguntas debes evitar

1. Información personal o de empresa

Nunca compartas datos como tu dirección, número de teléfono, tarjetas bancarias, claves de acceso o información confidencial de tu lugar de trabajo. Tampoco incluyas reportes financieros internos, listas de clientes, estrategias de negocio o proyectos sin autorización. La IA no distingue entre datos públicos y privados, así que cualquier dato ingresado podría terminar siendo accesible para terceros o usado fuera de contexto.

2. Consultas médicas, legales o financieras definitivas

Aunque muchas personas preguntan a la IA sobre síntomas, medicamentos, decisiones de divorcio o soluciones para deudas, este tipo de asesoramiento debe provenir siempre de profesionales cualificados. La IA puede ofrecer información general, pero no tiene contexto ni capacidad de diagnóstico personalizado. Basar decisiones críticas en sus respuestas es arriesgado y puede agravar problemas de salud, legales o económicos.

Gemini ChatGPT portada
Para minimizar riesgos, en ChatGPT o Gemini conviene revisar ajustes, evitar datos identificables, preferir consultas abstractas y usar modos temporales cuando existan, además de recurrir a fuentes oficiales en temas críticos de seguridad y bienestar

3. Decisiones personales importantes

Plantear cuestiones sobre cambios de carrera, rupturas sentimentales, salud mental o problemas familiares puede dar lugar a respuestas superficiales, impersonales y, a veces, equivocadas. La IA carece de empatía, comprensión emocional y conocimiento del contexto completo, por lo que nunca debe ser la base para tomar decisiones trascendentales. Acude siempre a expertos, familiares o mentores de confianza.

4. Preguntas sobre opiniones, sentimientos o preferencias

La IA simula empatía y opiniones, pero en realidad responde en base a patrones de datos y algoritmos. No tiene emociones, conciencia ni experiencia personal. Consultas como “¿Qué harías tú?” o “¿Crees que tomé la decisión correcta?” solo generan respuestas genéricas y carentes de verdadero criterio humano.

Riesgos adicionales: filtraciones, suplantación y manipulación

El intercambio de información sensible en plataformas de IA aumenta la probabilidad de filtraciones, suplantación de identidad y manipulación de datos. Los atacantes pueden aprovecharse de detalles personales para realizar fraudes, chantajes o acceder a otras cuentas vinculadas. Además, la propia IA puede almacenar fragmentos de tus conversaciones para mejorar su desempeño, lo que agrava la exposición de datos privados.

Buenas prácticas para interactuar con una IA

  • Usa la IA solo para consultas generales, aprendizaje o inspiración, nunca para temas que requieran confidencialidad o asesoramiento especializado.
  • Revisa y ajusta la configuración de privacidad antes de usar la herramienta.
  • No introduzcas datos que no compartirías en público o con extraños.
  • Utiliza chats temporales o privados si necesitas mantener la información fuera del entrenamiento de la IA.
  • Ante dudas sobre seguridad, consulta fuentes oficiales o personal cualificado.

Las inteligencias artificiales como ChatGPT y Gemini son herramientas poderosas cuando se usan de forma responsable. Saber qué no preguntar y cómo proteger tus datos es fundamental para sacarles el máximo provecho sin poner en riesgo tu privacidad ni tu bienestar. Recuerda: para cuestiones de salud, derecho o finanzas, la última palabra debe ser siempre de un profesional humano.

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