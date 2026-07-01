No es como prestar Netflix: compartir tu cuenta de ChatGPT o Claude puede poner en riesgo tu privacidad

Se recomienda no compartir cuentas de ChatGPT y Claude a terceros. (Foto: OpenAI y Anthropic)

Compartir una cuenta de servicios de streaming como Netflix o Spotify se ha convertido en una práctica habitual entre familiares y amigos. Sin embargo, hacer lo mismo con plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT o Claude puede tener consecuencias muy diferentes.

Expertos y casos recientes muestran que compartir las credenciales de estos asistentes no solo compromete la privacidad de los usuarios, sino que también puede afectar el funcionamiento del propio chatbot y violar las condiciones de uso de las plataformas.

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A diferencia de los servicios de entretenimiento, los asistentes de IA almacenan conversaciones que suelen contener información personal, datos laborales, consultas médicas e incluso problemas familiares o financieros. Esto convierte a una cuenta compartida en un espacio donde otros usuarios pueden acceder, de forma accidental o intencional, a información extremadamente sensible.

Compartir tus cuentas de Claude y ChatGPT podría revelar información personal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las conversaciones con la IA contienen información muy personal

El principal riesgo de compartir una cuenta de ChatGPT o Claude radica en la naturaleza de las conversaciones. Muchas personas utilizan estos asistentes para redactar documentos, preparar trabajos académicos, resolver dudas laborales o pedir consejos sobre salud, relaciones personales y finanzas.

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Toda esa información puede quedar almacenada en el historial de conversaciones y ser visible para cualquier persona que tenga acceso a la misma cuenta.

Un ejemplo citado por The Wall Street Journal muestra el caso de una estudiante que utilizaba ChatGPT para llevar un registro de los síntomas de la enfermedad de Crohn que padece. Al compartir la cuenta, su compañera podía consultar detalles muy privados relacionados con su estado de salud, incluyendo la frecuencia con la que iba al baño y otros datos médicos.

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La información que compartes con la IA es considerado sumamente personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartir la cuenta también afecta las respuestas del chatbot

Los problemas no se limitan a la privacidad.Los modelos de inteligencia artificial aprenden del contexto de las conversaciones para ofrecer respuestas cada vez más personalizadas.

Cuando varias personas utilizan la misma cuenta con objetivos completamente distintos, esa personalización puede deteriorarse. Según el mismo informe, una estudiante de enfermería comparte una suscripción de ChatGPT Plus con al menos seis personas.

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Como cada usuario realiza consultas sobre temas diferentes, el asistente comienza a mezclar información y pierde precisión. En algunos casos, incluso llegó a confundir experiencias laborales de distintos usuarios al momento de redactar una carta de recomendación.

OpenAI y Anthropic tienen entre sus políticas de uso no compartir las cuentas de sus IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La estudiante describió el problema señalando que el chatbot “piensa que soy una mezcla de todos mis amigos”.

OpenAI y Anthropic prohíben compartir credenciales

Además de los riesgos prácticos, compartir una cuenta también incumple las políticas de uso de estas plataformas.

Tanto OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, como Anthropic, responsable de Claude, establecen en sus condiciones de servicio que las credenciales son personales y no deben compartirse con terceros.

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Las compañías también indican que el titular de la cuenta es responsable de toda la actividad realizada desde ella, independientemente de quién haya iniciado sesión.

Esto significa que cualquier uso indebido, incumplimiento de las normas o acción realizada por otra persona podría recaer sobre el propietario de la cuenta.

Si otra persona usa tu cuenta de IA podría alterar al chatbot. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial conoce mucho más que un buscador

Los especialistas coinciden en que los asistentes conversacionales manejan un volumen de información personal mucho mayor que otros servicios digitales. Mientras un buscador tradicional recopila datos a partir del historial de navegación o de las consultas realizadas, un chatbot recibe conversaciones completas con contexto.

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Es habitual que los usuarios le pidan ayuda para redactar currículums, preparar entrevistas laborales, organizar proyectos empresariales o solicitar consejos personales. También existen personas que utilizan estas herramientas como apoyo para resolver dudas médicas o expresar preocupaciones emocionales.

Por ello, compartir una cuenta implica exponer conversaciones que muchas veces contienen datos que nunca se publicarían en una red social o en un buscador convencional.

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La IA guarda toda la información que le compartes, eso incluye trabajos, exámenes médicos y más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo podría tener sentido compartir una cuenta?

Existen algunos escenarios donde varias personas pueden utilizar una misma cuenta, especialmente cuando colaboran en un proyecto común.

En esos casos, el historial compartido puede facilitar el seguimiento de documentos, ideas o tareas desarrolladas en conjunto.

Sin embargo, los expertos recomiendan limitar ese uso exclusivamente al ámbito colaborativo y evitar realizar consultas personales desde esa misma cuenta.

Los chats temporales ofrecen una alternativa

Tanto ChatGPT como Claude incorporan opciones para iniciar conversaciones temporales o privadas. Estas funciones permiten mantener un chat que no queda almacenado en la memoria del asistente ni forma parte del historial permanente de la cuenta.

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Aunque esta modalidad reduce el riesgo de que otros usuarios consulten esas conversaciones, también implica que el asistente no recordará el contexto si el usuario desea retomar el tema más adelante.