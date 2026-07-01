El Salvador

Capturan a dos personas tras usar peligroso truco con retiros sin tarjeta y sustraer fondos de 60 cuentas de salvadoreños

La Fiscalía General de la República ejecutó allanamientos y detuvo a dos implicados en fraudes bancarios, quienes aprovechaban información privilegiada para retirar fondos antes que los titulares de 60 salvadoreños

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Agentes de la Fiscalía General de la República y la Policía participan en los allanamientos realizados en Zacatecoluca, en el operativo contra el fraude informático (Cortesía FGR).
Agentes de la Fiscalía General de la República y la Policía participan en los allanamientos realizados en Zacatecoluca, en el operativo contra el fraude informático (Cortesía FGR).

La madrugada del 1 de julio, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) ejecutó dos registros en viviendas de la colonia Las Margaritas y colonia El Carmen, en el distrito de Zacatecoluca, que culminaron con la detención de Hilson de Jesús Carballo Alvarado y Yoselin Elizabeth Piche Ticas.

Ambos están acusados de presuntamente por el delito de hurto por medios informáticos, una pena que, según la FGR, afectó directamente a 60 clientes de una institución bancaria. Las autoridades incautaron tres teléfonos celulares que serán analizados para reforzar la investigación en curso.

De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio Público, Carballo Alvarado se desempeñaba como empleado en la entidad financiera perjudicada. Aprovechaba su acceso al sistema interno para obtener los códigos generados por usuarios que solicitaban retiros sin tarjeta en los cajeros automáticos.

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Esos códigos, destinados a proveer a los clientes una alternativa para disponer de su dinero, eran interceptados por el trabajador, quien los facilitaba a Yoselin Elizabeth Piche Ticas. Ella acudía personalmente a los cajeros para concretar los retiros antes de que los verdaderos titulares pudieran hacerlo.

La investigación, descrita por la FGR, confirma que los detenidos lograron sustraer fondos de forma reiterada y sin levantar sospechas inmediatas, hasta que el banco detectó patrones irregulares en las transacciones de los afectados. La colaboración entre empleados y terceros externos ha sido calificada como una de las amenazas más complejas para la seguridad bancaria en El Salvador.

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Una de las personas implicadas en el caso de hurto informático fue captada por cámaras de seguridad mientras realizaba retiros en un cajero automático (Cortesía FGR).
Una de las personas implicadas en el caso de hurto informático fue captada por cámaras de seguridad mientras realizaba retiros en un cajero automático (Cortesía FGR).

La detención de Carballo Alvarado y Piche Ticas marca un avance en el desmantelamiento de redes de fraude informático que operan en el país. La FGR confirmó que los teléfonos celulares incautados serán sometidos a peritaje digital, con el propósito de identificar posibles nuevos implicados y esclarecer si existen otras víctimas entre los clientes del banco afectado.

El Ministerio Público no descarta la realización de más allanamientos ni la emisión de nuevas órdenes de captura en el marco de la misma investigación. La FGR reiteró que mantiene abiertas otras líneas sobre delitos similares y que trabaja en coordinación con el sector financiero para fortalecer la protección de los usuarios ante amenazas informáticas.

Marco legal: hurto por medios informáticos y penas asociadas

El hurto por medios informáticos está regulado en el artículo 13 de la Ley Especial Contra Delitos Cibernéticos y Conexos. Esta ley establece una pena de dos a cinco años de prisión para quien se apodere de bienes o valores, tangibles o intangibles, mediante la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para obtener un provecho económico.

La normativa contempla la posibilidad de que este delito se procese junto a otros ilícitos como el acceso indebido a sistemas, el fraude de comunicaciones y la agrupación ilícita. Según la Fiscalía, estas figuras suelen cruzarse en investigaciones relacionadas con fraudes bancarios, sobre todo en casos donde empleados facilitan información privilegiada a cómplices externos.

El combate a este tipo de delitos requiere una colaboración estrecha entre el sector financiero y las autoridades judiciales, así como la actualización permanente de los sistemas de seguridad interna de los bancos.

Las dos personas señaladas por la Fiscalía fueron detenidas durante los allanamientos en Zacatecoluca, tras ser acusadas de sustraer fondos de cuentas bancarias mediante el uso indebido de códigos digitales (Cortesía FGR).
Las dos personas señaladas por la Fiscalía fueron detenidas durante los allanamientos en Zacatecoluca, tras ser acusadas de sustraer fondos de cuentas bancarias mediante el uso indebido de códigos digitales (Cortesía FGR).

En los últimos años, la FGR ha detectado un aumento en la diversidad de fraudes informáticos que afectan a instituciones bancarias y a sus usuarios. Entre las modalidades más habituales figuran el phishing y las llamadas falsas, donde delincuentes se hacen pasar por empleados bancarios para obtener contraseñas y datos de acceso a la banca en línea.

Otra técnica recurrente es el sim swapping, que implica la clonación de chips telefónicos para interceptar códigos de verificación enviados por las entidades financieras.

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