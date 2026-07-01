Estas son las nuevas leyes de Florida que cambian las penas por violencia doméstica, abuso sexual y delitos con inteligencia artificial: todo lo que se debe saber

Florida pone en vigor el 1 de julio de 2026 reformas penales que modifican la justicia penal, los delitos sexuales y la violencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio de 2026, una serie de reformas legislativas en Florida modifica de manera sustancial el sistema de justicia penal y las normas sobre delitos sexuales y violencia doméstica. Estas medidas afectan tanto a personas condenadas por estos delitos como a víctimas y entidades encargadas de la seguridad pública, en un contexto de revisión de políticas tras casos de alto impacto social.

Las disposiciones, impulsadas y firmadas por el gobernador Ron DeSantis, incluyen la entrada en vigor de la llamada “Ley de Missy”, así como nuevas restricciones para ofensores sexuales y penas más severas para reincidentes en violencia doméstica. Según reportes de NBC Miami y el análisis de fuentes oficiales estatales, las nuevas normas buscan fortalecer la respuesta institucional ante delitos de abuso y explotación, al tiempo que introducen regulaciones sobre el uso de inteligencia artificial en la comisión de delitos.

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El endurecimiento normativo surge tras debates públicos y legislativos sobre la reincidencia en casos de violencia, asesinatos de familiares y explotación infantil. De acuerdo con la información publicada por Click Orlando y la cobertura de Fox13 News Tampa, la actualización legal responde a demandas de grupos de víctimas y autoridades locales, en un estado donde la incidencia de estos delitos ha sido objeto de atención en los últimos años.

¿Cuáles son las nuevas leyes penales en Florida en 2026?

La legislatura estatal aprobó más de 100 leyes que entran en vigor el 1 de julio de 2026, de las cuales varias afectan directamente el marco penal. Según WUSF y Click Orlando, destacan las siguientes normativas principales:

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HB 277 (Violencia doméstica): Establece penas más severas para reincidentes, eleva la asistencia financiera para víctimas y amplía las circunstancias agravantes.

SB 212 (Delincuentes sexuales): Prohíbe a ofensores sexuales condenados por delitos contra menores de 16 años vivir a menos de 1.000 pies de piscinas públicas y refuerza restricciones en parques, escuelas y guarderías.

HB 445 (“Ley de Missy”): Obliga a la detención inmediata tras un veredicto de culpabilidad por ciertos delitos violentos, eliminando la opción de libertad bajo fianza antes de la sentencia.

HB 1159 y HB 245 (Explotación infantil y tecnología): Penalizan la generación y transmisión de material de abuso sexual infantil producido por inteligencia artificial y actualizan la terminología legal.

Otras leyes relacionadas refuerzan procedimientos, amplían la protección a víctimas y actualizan la respuesta estatal ante nuevos tipos de crímenes.

Ron DeSantis impulsó leyes en Florida que endurecen las penas, amplían la protección a víctimas y regulan delitos vinculados con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la “Ley de Missy” y cómo cambia la custodia tras una sentencia en Florida?

La “Ley de Missy” (HB 445), impulsada tras el asesinato de una menor a manos de su padrastro, establece que toda persona condenada por ciertos delitos violentos debe ser puesta bajo custodia de manera inmediata después de un veredicto de culpabilidad, eliminando la posibilidad de libertad bajo fianza mientras espera la sentencia. Según NBC Miami, la ley busca “cerrar lagunas legales que permitían la liberación de ofensores peligrosos tras el veredicto y antes de la pena”.

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La medida amplía la lista de “crímenes peligrosos” e incluye delitos de explotación digital, pornografía computarizada y abuso sexual infantil. La intención, de acuerdo con declaraciones recogidas por NBC Miami, es evitar que personas con antecedentes por delitos graves permanezcan en libertad y enfrenten largas penas de prisión en caso de reincidencia.

¿Qué restricciones enfrentan los ofensores sexuales en Florida desde julio de 2026?

A partir de la entrada en vigor de la SB 212, los ofensores sexuales condenados por delitos contra menores de 16 años enfrentan nuevas restricciones de residencia. No podrán vivir a menos de 1.000 pies (305 metros) de piscinas públicas, incluidas las de complejos residenciales y centros gubernamentales, además de las restricciones existentes respecto a escuelas, guarderías, parques y áreas de juegos. Según Fox13 News Tampa, la policía estatal puede arrestar sin orden judicial a quienes violen estas normas.

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La ley también prohíbe el contacto intencionado con menores en estos espacios y amplía las restricciones de presencia en escuelas en funcionamiento y otras áreas de congregación infantil. Estas medidas, según Click Orlando, buscan reducir el riesgo de reincidencia y mejorar la seguridad en entornos frecuentados por niños.

Florida tipifica como delito grave la creación, posesión y transmisión de material de abuso sexual infantil generado con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo regula Florida la inteligencia artificial en delitos de explotación infantil?

Florida es uno de los primeros estados en tipificar como delito grave la creación y transmisión de material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial. La ley HB 1159 define como delito de segundo grado la producción, intercambio o posesión de este tipo de material. Click Orlando informa que la normativa también incrementa las penas mínimas para quienes utilicen a menores en producciones sexuales y crea un nuevo tipo penal para la transmisión de imágenes generadas digitalmente.

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Además, la ley HB 245 sustituye en el lenguaje jurídico el término “pornografía infantil” por “material de abuso sexual infantil”, sin modificar las penas o los procedimientos judiciales. Según Fox13 News Tampa, el objetivo es subrayar la condición de víctima de los menores y actualizar el marco legal ante las nuevas tecnologías utilizadas para la explotación.

¿Qué cambios introduce la ley sobre violencia doméstica en Florida en 2026?

Las reformas a la ley de violencia doméstica (HB 277) imponen penas más duras para reincidentes y amplían el acceso a ayuda financiera. WUSF reporta que las víctimas pueden reclamar hasta 2.500 dólares por incidente, con un máximo vitalicio de 5.000 dólares, lo que representa un aumento respecto a los límites previos.

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El texto de la ley también amplía el listado de factores agravantes para la emisión de órdenes de alejamiento, incluyendo amenazas a mascotas y la existencia de órdenes de protección militar. Entre otras medidas, se plantea la implementación de un sistema piloto de monitoreo electrónico para ofensores bajo supervisión, según Fox13 News Tampa.

Otras leyes de Florida amplían los plazos para denunciar abuso infantil, refuerzan la privacidad de víctimas y ordenan estudiar una alerta 911 para violencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué otras leyes penales o de protección a menores entran en vigor en Florida en 2026?

Aparte de las reformas principales, otras leyes relevantes incluyen el fortalecimiento de los plazos para la persecución de delitos de abuso infantil y el aumento de protecciones de privacidad para víctimas de violencia doméstica. La ley SB 590 amplía la ventana para presentar cargos por no reportar abusos, pausando la prescripción hasta la notificación formal a las autoridades.

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La ley SB 296 ordena al Departamento de Telecomunicaciones de Florida estudiar la viabilidad de un sistema de alerta 911 especializado en violencia doméstica y de pareja, con un informe técnico previsto para enero de 2027.

Además, se actualizan programas de intervención, se permite la integración de contenidos de apoyo religioso en programas para agresores y se amplían los controles y revisiones sobre el personal de instituciones que trabajan con personas vulnerables.

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¿Cómo justifican las autoridades los cambios en las leyes penales de Florida?

El gobernador Ron DeSantis y legisladores estatales han defendido las reformas como necesarias para responder al aumento de delitos graves y la aparición de nuevas formas de criminalidad. Según declaraciones recogidas por NBC Miami, DeSantis afirmó que la ley era una demanda social tras tragedias evitables: “Totalmente evitable. Una injusticia”.

Erick Cruz, abogado penalista citado por NBC Miami, explicó que “personas con un solo antecedente penal se enfrentarán a condenas por delitos graves, a situaciones de riesgo y a largas penas de prisión”, destacando la importancia de la custodia inmediata y la eliminación de lagunas legales.

De acuerdo con Fox13 News Tampa, las fuerzas de seguridad y los tribunales recibirán nuevas directrices de actuación y ampliarán su capacidad de respuesta ante delitos asociados a la explotación infantil y violencia doméstica.

¿Cuál es el impacto para los residentes y qué se puede esperar a futuro?

La implementación de estas leyes modifica los estándares de protección y sanción en Florida, con efectos sobre la vida cotidiana de residentes, víctimas y personas condenadas por delitos graves. Las medidas buscan reducir la reincidencia, agilizar la actuación policial y judicial, y mejorar la seguridad en espacios públicos y residenciales.

Las nuevas regulaciones también preparan al estado para abordar desafíos emergentes relacionados con la inteligencia artificial y la explotación digital. Las agencias estatales realizarán un seguimiento y evaluación de los resultados, conforme a los requerimientos de los propios textos legislativos y reportes técnicos.