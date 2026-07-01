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Xbox recibe más de 20 juegos en pocos días: calendario y novedades para Series X|S y One

Varios títulos llegan ajustados para Series X|S y otros aprovechan compatibilidad cruzada para mantener progreso entre consola y PC

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Juegos que saldrán del Game Pass en Xbox.
Xbox suma más de 20 lanzamientos del 29 de junio al 3 de julio en Series X|S, One y PC - (Microsoft)

La última semana de junio y el inicio de julio marcan uno de los periodos más activos para quienes juegan en Xbox. Entre el 29 de junio y el 3 de julio, la plataforma recibirá más de veinte títulos para Xbox Series X|S, Xbox One y PC, con opciones que abarcan aventuras cooperativas, shooters, RPG, estrategia y rompecabezas.

Parte de estos lanzamientos se integran al catálogo de Game Pass, ampliando las alternativas para suscriptores y para quienes buscan renovar su biblioteca con experiencias variadas y actuales.

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Este flujo de estrenos incluye grandes franquicias y producciones independientes. Entre los lanzamientos más esperados está EA SPORTS College Football 27, que llegará con acceso anticipado para miembros de EA Play, Game Pass Ultimate y MVP+, permitiendo a los seguidores disfrutarlo una semana antes de su estreno oficial.

Cómo instalar y administrar juegos en Xbox, almacenamiento, descargas automáticas y opciones por contenido
Cómo instalar y administrar juegos en Xbox, almacenamiento, descargas automáticas y opciones por contenido

También destaca Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains, una reinterpretación del clásico de mesa, ahora con escenarios y personajes de la saga galáctica.

Calendario de lanzamientos: juegos destacados día a día

29 de junio

  • Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains

30 de junio

  • RV There Yet?: aventura cooperativa con manejo de casa rodante y desafíos en carretera.
  • Deathbulge: Battle of the Bands: RPG con humor y batallas musicales.
  • Momento: juego centrado en decoración y toma de decisiones.
  • Murky Divers: cooperativo submarino.
  • Bunny Pit Stop: Vegas Rush: rompecabezas de lógica.

1 de julio

  • Clarity: The Seven Demons of Vanguardia: acción y plataformas.
  • Mayor May Knott: exploración y restauración de pueblo encantado.
  • Tallowmere: roguelike de mazmorras.

2 de julio

  • HYPERWIRED: shooter roguelike acelerado.
  • Acceso anticipado a EA SPORTS College Football 27.
Desde “Mis juegos y aplicaciones” se puede mover o borrar títulos, elegir almacenamiento interno o externo y personalizar instalación bajando solo campaña o multijugador, mientras Microsoft Store y Game Pass gestionan descargas si hay espacio disponible
Desde “Mis juegos y aplicaciones” se puede mover o borrar títulos, elegir almacenamiento interno o externo y personalizar instalación bajando solo campaña o multijugador, mientras Microsoft Store y Game Pass gestionan descargas si hay espacio disponible

3 de julio

  • Bone Marrow 2
  • In Fair Spirits
  • Scholar Adventure: Mystery of Silence
  • Swamp TD 2
  • Tanky Tanks – Reloaded
  • The Legend of Fireball
  • Zaxoid
  • Independence Day Festive Finds

El listado se completa con novelas visuales, aventuras gráficas, shooters y títulos de observación, consolidando una semana de gran diversidad en géneros y propuestas.

Optimización, compatibilidad y ventajas para usuarios

Varios de los juegos recién llegados están optimizados para Xbox Series X|S, mientras que otros ofrecen funciones como Smart Delivery, Xbox Play Anywhere y compatibilidad directa con Game Pass. Esto permite jugar desde diferentes dispositivos manteniendo siempre el progreso, facilitando la transición entre consolas y aprovechando las ventajas de la nube.

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La apuesta de Xbox se centra en ofrecer experiencias para todos los gustos: partidas en solitario, modos cooperativos locales u online y opciones competitivas. El ritmo de lanzamientos transforma esta semana en una de las más activas del calendario reciente, reforzando la estrategia de Microsoft de sumar valor a través de la variedad y la accesibilidad.

Cómo instalar y administrar juegos en Xbox

Consejos para aprovechar Game Pass y evitar problemas al descargar la nueva tanda de juegos en Xbox
Consejos para aprovechar Game Pass y evitar problemas al descargar la nueva tanda de juegos en Xbox

El proceso de instalación en Xbox se adapta a las necesidades del usuario. Los juegos en formato físico solicitan instalación en disco duro, mientras que las descargas desde Microsoft Store o Game Pass se gestionan automáticamente si la consola está encendida o en modo de suspensión y cuenta con espacio suficiente.

La gestión de la biblioteca es sencilla: desde “Mis juegos y aplicaciones”, es posible eliminar títulos, trasladar juegos entre almacenamiento interno, tarjetas de expansión o discos duros externos. Las últimas generaciones de Xbox permiten personalizar la instalación, descargando solo las partes del juego que interesan (por ejemplo, solo el multijugador o la campaña).

Las instalaciones remotas, a través de la app o el portal web, permiten que los juegos estén listos para jugar al llegar a casa. El sistema sincroniza automáticamente los datos guardados en la nube, por lo que reinstalar un juego no implica perder el progreso si la cuenta está conectada a Xbox Live.

Consejos para aprovechar mejor la experiencia en Xbox

  • Revisa el espacio disponible antes de descargar nuevos juegos.
  • Aprovecha los distintivos de la biblioteca para identificar requisitos como discos o transferencias.
  • Si la instalación se detiene o es lenta, verifica la conexión y la capacidad de almacenamiento.
  • Utiliza funciones de administración para optimizar el uso del disco y mantener solo los títulos que realmente juegas.

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