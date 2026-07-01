Tecno

Dónde ver por internet Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Fútbol Libre y Roja Directa son las URL que nunca debes usar

Aunque prometen transmisiones gratuitas, estos sitios operan sin autorización y exponen a los usuarios a riesgos técnicos y legales

Guardar
Google icon
Estados Unidos se enfrenta a Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026.
Estados Unidos se enfrenta a Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026. (Composición Infobae)

Ver gratis por internet Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina puede parecer una alternativa atractiva, pero hacerlo a través de plataformas como Fútbol Libre o Roja Directa representa un riesgo para la seguridad de los dispositivos y de la información personal.

Ambos sitios operan sin contar con los derechos oficiales de transmisión del Mundial 2026 y, además, suelen dirigir a los usuarios hacia aplicaciones o páginas que pueden convertirse en una puerta de entrada para malware, robo de datos y otros ataques informáticos.

PUBLICIDAD

Especialistas en ciberseguridad, como ESET, advierten que este tipo de plataformas funcionan bajo una lógica similar a la de aplicaciones piratas de streaming como Magis TV o Xuper TV. Al no estar disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, obligan a descargar archivos desde sitios externos, donde no existen los controles de seguridad que sí aplican las plataformas oficiales.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Fútbol Libre y Roja Directa representan un riesgo

El principal problema de estos servicios no es únicamente que retransmitan contenido sin autorización de los propietarios de los derechos, sino que su funcionamiento puede comprometer la seguridad del dispositivo.

PUBLICIDAD

Para acceder a muchas de estas plataformas, el usuario debe descargar aplicaciones desde páginas de terceros o aceptar permisos que normalmente no serían necesarios para un servicio de transmisión de video.

Según la firma de ciberseguridad ESET, esta práctica incrementa considerablemente el riesgo de instalar software malicioso capaz de recopilar información personal o tomar control parcial del dispositivo.

Mano sosteniendo un celular que reproduce un partido de fútbol Inglaterra vs Croacia. Un logo de balón de fútbol grande y verde está superpuesto en el centro.
Evita las páginas piratas para ver el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los permisos que suelen solicitar este tipo de aplicaciones figuran el acceso al almacenamiento interno, la posibilidad de instalar otros programas sin autorización del usuario y el acceso a archivos multimedia.

El malware puede ir mucho más allá del celular

De acuerdo con el análisis realizado por ESET sobre aplicaciones piratas de características similares, una vez instalado el software malicioso es posible que los ciberdelincuentes obtengan acceso a fotografías, videos, documentos, mensajes e incluso a la ubicación del usuario.

David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica, advirtió que “estos riesgos implican que el robo de información de los usuarios que utilizan este tipo de aplicaciones es teóricamente factible”.

El especialista explicó que algunas aplicaciones pueden descargar componentes adicionales capaces de enviar información a servidores externos sin que el usuario lo note. Además, el problema no necesariamente queda limitado al teléfono o computadora donde se instaló la aplicación.

Vista sobre el hombro de una persona sosteniendo un smartphone en horizontal, viendo un partido de fútbol con jugadores y un balón en la pantalla iluminada.
Un aficionado ve un partido de fútbol en su teléfono móvil, destacando la comodidad de la transmisión en vivo y la portabilidad de los eventos deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden comprometer toda la red doméstica

Los expertos señalan que algunos programas maliciosos tienen la capacidad de propagarse hacia otros dispositivos conectados a la misma red WiFi. Esto significa que computadoras, tablets, televisores inteligentes e incluso otros celulares podrían verse afectados si comparten la misma conexión doméstica.

El riesgo aumenta cuando se utilizan dispositivos modificados, conocidos como Set-Top Boxes, diseñados para ejecutar aplicaciones de streaming no oficiales.

En estos casos, el malware puede instalar spyware, troyanos o herramientas de acceso remoto que permiten controlar parcialmente los equipos comprometidos.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Un aficionado ve un emocionante partido de fútbol en vivo a través de su teléfono inteligente, disfrutando la acción directamente desde la pantalla de su dispositivo móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen riesgos legales

El uso de Fútbol Libre y Roja Directa también implica un problema relacionado con la propiedad intelectual. Ninguna de estas plataformas posee autorización para retransmitir los partidos, por lo que su contenido infringe los derechos de transmisión de los organizadores y las cadenas que adquirieron esas licencias.

Como consecuencia, estos sitios suelen ser bloqueados periódicamente por proveedores de internet o autoridades judiciales en distintos países.

Además, sus dominios cambian constantemente, una situación que favorece la aparición de páginas falsas creadas por delincuentes para distribuir malware aprovechando la popularidad de estos nombres.

Manos sosteniendo un celular con un partido de fútbol. Dos símbolos rojos de prohibición superpuestos, uno sobre un árbitro caricatura y el otro sobre un balón.
Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina de forma segura

La alternativa recomendada consiste en utilizar únicamente plataformas que cuenten con los derechos oficiales de transmisión. Dependiendo del país, existen diferentes opciones autorizadas para seguir los encuentros internacionales de fútbol mediante aplicaciones y servicios oficiales.

Durante las grandes competiciones organizadas por la FIFA, las transmisiones suelen distribuirse entre operadores de televisión abierta, servicios de streaming y plataformas digitales con licencia.

Estas aplicaciones reciben actualizaciones constantes de seguridad, cumplen con políticas de privacidad y no requieren instalar archivos desde fuentes desconocidas.

Vista trasera de una persona sentada en un sofá, mirando el calendario en su celular con un partido de fútbol en la TV de fondo en su living.
Cuidado con las páginas que ofrecen partidos del Mundial 2026 gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación de los expertos

Los especialistas coinciden en que el ahorro económico que supone utilizar plataformas piratas no compensa los riesgos de seguridad.

Además del posible robo de información personal y financiera, una infección puede afectar el funcionamiento del dispositivo e incluso comprometer otros equipos conectados a la misma red.

Como resume David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica: “Es decisión de cada persona evaluar si vale la pena dejar en bandeja de plata su información solo por evitar pagar una suscripción”.

Por ello, antes de buscar enlaces para ver Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina por internet, la recomendación es verificar que el servicio elegido cuente con los derechos oficiales de transmisión. Además de garantizar una mejor calidad de imagen y estabilidad, también ofrece una experiencia mucho más segura para los usuarios y protege la información almacenada en sus dispositivos.

Temas Relacionados

Estados UnidosBosnia y HerzegovinaMundial 2026Futbol LibreRoja DirectaLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo ocultar tu número de teléfono en WhatsApp con la nueva función que prepara Meta

Meta comenzó a implementar una función de privacidad que reemplazará el número telefónico por un nombre de usuario en chats, llamadas y videollamadas

Cómo ocultar tu número de teléfono en WhatsApp con la nueva función que prepara Meta

Descongela el refrigerador antes de irte de vacaciones: puedes reducir su consumo energético un 30%

Regular la temperatura y elegir electrodomésticos eficientes son otras pautas que contribuye a ahorrar dinero en la factura eléctrica

Descongela el refrigerador antes de irte de vacaciones: puedes reducir su consumo energético un 30%

Ver Bélgica vs. Senegal online en sitios como Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer tu información a hackers

Estos servicios suelen operar fuera de tiendas oficiales y piden permisos críticos, una combinación que facilita acceso a fotos, mensajes y documentos, además de descargas ocultas y publicidad engañosa

Ver Bélgica vs. Senegal online en sitios como Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer tu información a hackers

Cuál es la mejor clasificación energética en lavadoras

La mejor clasificación para un electrodoméstico es la clase A, la más alta de la escala establecida por la Unión Europea

Cuál es la mejor clasificación energética en lavadoras

Los 5 mejores juegos para Android que puedes descargar gratis desde Google Play Store

La tienda oficial de Google ofrece videojuegos de acción, estrategia, exploración y gestión que destacan por su calidad y rendimiento en celulares Android

Los 5 mejores juegos para Android que puedes descargar gratis desde Google Play Store

DEPORTES

Mariano Navone completó la racha negativa de los argentinos en el cuadro masculino de Wimbledon: los nueve quedaron afuera en primera ronda

Mariano Navone completó la racha negativa de los argentinos en el cuadro masculino de Wimbledon: los nueve quedaron afuera en primera ronda

El emotivo momento que vivieron alumnos de una escuela cuando los jugadores de la selección argentina les hicieron una videollamada

¿Quiénes llegarán a la final del Mundial?: una supercomputadora predijo a las dos selecciones que disputarán el título

Los dos goles de Harry Kane que rescataron a Inglaterra en el Mundial: la pelea por las marcas de Messi y Mbappé

Boca Juniors le rescindió el contrato a Edinson Cavani: los detalles

TELESHOW

José María Muscari enfrentó los rumores con relación a la muerte de Ernestina Pais: “Recién a las 20:50 nos enteramos por su hijo”

José María Muscari enfrentó los rumores con relación a la muerte de Ernestina Pais: “Recién a las 20:50 nos enteramos por su hijo”

El viaje futbolero de Sofía Zámolo a Miami para vivir el Mundial 2026 y alentar a la selección: sol, piscina y relax

Osvaldo Laport contó la costumbre íntima que mantiene con Viviana Sáez en su relación de 47 años: “Es hermoso”

Natalia Oreiro sorprendió con una foto retro de su adolescencia: “30 años atrás”

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe inician una nueva etapa juntos: “Años brillantes”

INFOBAE AMÉRICA

El Programa Mundial de Alimentos anunció que apoyará la nutrición escolar en cinco provincias de Cuba

El Programa Mundial de Alimentos anunció que apoyará la nutrición escolar en cinco provincias de Cuba

De Perú a Babilonia: la exposición “Animalia” conecta a tres depredadores con una misma idea de poder

Más de 145 personas se enferman por un parásito transmitido por alimentos en 17 estados de EE. UU.

Junio cerró como el mes con menos homicidios registrados en El Salvador, según autoridades policiales

Las mujeres sostienen casi la mitad de los hogares en Nicaragua, según un informe