Dónde ver por internet Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Fútbol Libre y Roja Directa son las URL que nunca debes usar

Estados Unidos se enfrenta a Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026. (Composición Infobae)

Ver gratis por internet Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina puede parecer una alternativa atractiva, pero hacerlo a través de plataformas como Fútbol Libre o Roja Directa representa un riesgo para la seguridad de los dispositivos y de la información personal.

Ambos sitios operan sin contar con los derechos oficiales de transmisión del Mundial 2026 y, además, suelen dirigir a los usuarios hacia aplicaciones o páginas que pueden convertirse en una puerta de entrada para malware, robo de datos y otros ataques informáticos.

PUBLICIDAD

Especialistas en ciberseguridad, como ESET, advierten que este tipo de plataformas funcionan bajo una lógica similar a la de aplicaciones piratas de streaming como Magis TV o Xuper TV. Al no estar disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, obligan a descargar archivos desde sitios externos, donde no existen los controles de seguridad que sí aplican las plataformas oficiales.

La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Fútbol Libre y Roja Directa representan un riesgo

El principal problema de estos servicios no es únicamente que retransmitan contenido sin autorización de los propietarios de los derechos, sino que su funcionamiento puede comprometer la seguridad del dispositivo.

PUBLICIDAD

Para acceder a muchas de estas plataformas, el usuario debe descargar aplicaciones desde páginas de terceros o aceptar permisos que normalmente no serían necesarios para un servicio de transmisión de video.

Según la firma de ciberseguridad ESET, esta práctica incrementa considerablemente el riesgo de instalar software malicioso capaz de recopilar información personal o tomar control parcial del dispositivo.

PUBLICIDAD

Evita las páginas piratas para ver el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los permisos que suelen solicitar este tipo de aplicaciones figuran el acceso al almacenamiento interno, la posibilidad de instalar otros programas sin autorización del usuario y el acceso a archivos multimedia.

El malware puede ir mucho más allá del celular

De acuerdo con el análisis realizado por ESET sobre aplicaciones piratas de características similares, una vez instalado el software malicioso es posible que los ciberdelincuentes obtengan acceso a fotografías, videos, documentos, mensajes e incluso a la ubicación del usuario.

PUBLICIDAD

David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica, advirtió que “estos riesgos implican que el robo de información de los usuarios que utilizan este tipo de aplicaciones es teóricamente factible”.

El especialista explicó que algunas aplicaciones pueden descargar componentes adicionales capaces de enviar información a servidores externos sin que el usuario lo note. Además, el problema no necesariamente queda limitado al teléfono o computadora donde se instaló la aplicación.

PUBLICIDAD

Un aficionado ve un partido de fútbol en su teléfono móvil, destacando la comodidad de la transmisión en vivo y la portabilidad de los eventos deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden comprometer toda la red doméstica

Los expertos señalan que algunos programas maliciosos tienen la capacidad de propagarse hacia otros dispositivos conectados a la misma red WiFi. Esto significa que computadoras, tablets, televisores inteligentes e incluso otros celulares podrían verse afectados si comparten la misma conexión doméstica.

El riesgo aumenta cuando se utilizan dispositivos modificados, conocidos como Set-Top Boxes, diseñados para ejecutar aplicaciones de streaming no oficiales.

En estos casos, el malware puede instalar spyware, troyanos o herramientas de acceso remoto que permiten controlar parcialmente los equipos comprometidos.

Un aficionado ve un emocionante partido de fútbol en vivo a través de su teléfono inteligente, disfrutando la acción directamente desde la pantalla de su dispositivo móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen riesgos legales

El uso de Fútbol Libre y Roja Directa también implica un problema relacionado con la propiedad intelectual. Ninguna de estas plataformas posee autorización para retransmitir los partidos, por lo que su contenido infringe los derechos de transmisión de los organizadores y las cadenas que adquirieron esas licencias.

PUBLICIDAD

Como consecuencia, estos sitios suelen ser bloqueados periódicamente por proveedores de internet o autoridades judiciales en distintos países.

Además, sus dominios cambian constantemente, una situación que favorece la aparición de páginas falsas creadas por delincuentes para distribuir malware aprovechando la popularidad de estos nombres.

PUBLICIDAD

Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina de forma segura

La alternativa recomendada consiste en utilizar únicamente plataformas que cuenten con los derechos oficiales de transmisión. Dependiendo del país, existen diferentes opciones autorizadas para seguir los encuentros internacionales de fútbol mediante aplicaciones y servicios oficiales.

Durante las grandes competiciones organizadas por la FIFA, las transmisiones suelen distribuirse entre operadores de televisión abierta, servicios de streaming y plataformas digitales con licencia.

PUBLICIDAD

Estas aplicaciones reciben actualizaciones constantes de seguridad, cumplen con políticas de privacidad y no requieren instalar archivos desde fuentes desconocidas.

Cuidado con las páginas que ofrecen partidos del Mundial 2026 gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación de los expertos

Los especialistas coinciden en que el ahorro económico que supone utilizar plataformas piratas no compensa los riesgos de seguridad.

Además del posible robo de información personal y financiera, una infección puede afectar el funcionamiento del dispositivo e incluso comprometer otros equipos conectados a la misma red.

Como resume David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica: “Es decisión de cada persona evaluar si vale la pena dejar en bandeja de plata su información solo por evitar pagar una suscripción”.

Por ello, antes de buscar enlaces para ver Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina por internet, la recomendación es verificar que el servicio elegido cuente con los derechos oficiales de transmisión. Además de garantizar una mejor calidad de imagen y estabilidad, también ofrece una experiencia mucho más segura para los usuarios y protege la información almacenada en sus dispositivos.