Por qué no aparece el identificador de llamadas de Google en mi celular Android

Google incorpora varias herramientas para preservar la privacidad de los usuarios de Android. (Composición Infobae)

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La función de identificador de llamadas de Google en celulares Android ofrece la posibilidad de conocer quién realiza una llamada, incluso si el número no figura en la agenda, y emite advertencias sobre posibles llamadas de spam o suplantaciones de identidad.

No obstante, la ausencia de este servicio en algunos teléfonos genera dudas. Existen diversas razones por las que el identificador de llamadas y la protección contra spam pueden no estar disponibles en un celular Android.

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Factores como la versión del sistema operativo, el estado de las actualizaciones y la configuración interna del dispositivo resultan determinantes. Analizar estos aspectos permite identificar el origen del inconveniente y facilita la recuperación de la función.

Qué versión de sistema operativo es compatible con la función de Google

El identificador de llamadas de Google exige que el dispositivo funcione con Android 5.0 o una versión posterior. Los celulares con sistemas anteriores no cuentan con soporte para esta característica, lo que limita el acceso a la detección de llamadas falsas y a la protección contra spam.

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La versión del sistema operativo determina si el dispositivo puede acceder a la función de identificación y protección contra llamadas sospechosas. (Foto: Europa Press)

Por esta razón, verificar la versión de Android es esencial como primer paso: la información se encuentra en la sección “Acerca del teléfono” dentro del menú de configuración.

La actualización regular del sistema operativo es un requisito clave. Acceder al apartado “Sistema” y revisar el estado de las actualizaciones asegura el funcionamiento óptimo de todas las funciones de seguridad.

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Cuáles aplicaciones deben estar instaladas en el dispositivo Android

Para que el identificador de llamadas y la detección de spam funcionen correctamente, el teléfono debe contar con la aplicación Teléfono de Google, así como con las apps de Contactos y Mensajes de Google.

La integración entre la app Teléfono, Contactos y Mensajes de Google resulta clave para el funcionamiento del identificador de llamadas. (Foto: Europa Press)

Estas aplicaciones trabajan en conjunto e intercambian información para brindar alertas y mostrar la identidad de los números desconocidos. La ausencia de cualquiera de estas plataformas puede provocar la desaparición del servicio.

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Además, la actualización de estas apps es fundamental. Versiones desactualizadas pueden carecer de las últimas funciones de protección o presentar fallos en la integración con el sistema operativo.

Por qué el teléfono debe tener activados los RCS en Mensajes de Google

La detección avanzada de llamadas falsas y la integración total del identificador requieren que el sistema de RCS (Rich Communication Services) esté activo en la aplicación Mensajes de Google.

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Hay otras configuraciones de seguridad que permiten usar las alertas de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tecnología posibilita una comunicación más segura y enriquecida entre usuarios, y facilita la transmisión de datos necesarios para identificar posibles suplantaciones de identidad.

Si el servicio RCS está desactivado, algunas funciones del identificador pueden quedar inhabilitadas. En la sección de configuración de la app Mensajes, el usuario tiene la opción de comprobar el estado de los RCS y reactivarlos si es necesario.

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Cómo saber si está activa la detección de llamadas y la protección contra spam

El identificador de llamadas y la protección contra spam suelen estar habilitados de forma predeterminada. Sin embargo, algunos usuarios pueden haber desactivado estas funciones de manera involuntaria o durante el proceso de configuración inicial.

La activación se realiza desde la app Teléfono, en la sección de configuración bajo la opción “Identificador de llamada y spam”. En ese menú, es posible verificar si la función “Ver ID de emisor y spam” está activa.

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La configuración de la app Teléfono incluye opciones para activar o desactivar la identificación y el filtrado de posibles llamadas no deseadas. (Foto: Infobae)

Asimismo, se puede activar la opción “Filtrar llamadas de spam”, que bloquea de forma automática ciertos números identificados como no deseados. Si la protección se encuentra desactivada, el identificador no mostrará información sobre números desconocidos ni advertencias ante posibles fraudes telefónicos.

Qué otros factores considerar al usar esta función de Google

El funcionamiento del identificador de llamadas de Google depende de que el dispositivo pueda enviar información sobre las llamadas entrantes y salientes a los servidores de la empresa.

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Cuando un usuario recibe una llamada de un número desconocido o realiza una llamada a uno que no está en sus contactos, el número se transmite a Google para identificarlo.

Si el usuario ha restringido los permisos de la app Teléfono para acceder a la información de llamadas, el identificador no podrá mostrar los datos pertinentes.