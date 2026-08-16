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Dos títulos de PS1 y PS2 regresan en PlayStation Plus: los juegos que llegan este mes a PS4 y PS5

Sony incorpora Disney’s Atlantis: The Lost Empire y Onimusha: Dawn of Dreams al plan Deluxe con mejoras visuales, guardado rápido y filtros, en una actualización que combina nostalgia con accesibilidad moderna

layStation Plus suma dos clásicos de PS1 y PS2 mejorados para PS4 y PS5 - Sony
layStation Plus suma dos clásicos de PS1 y PS2 mejorados para PS4 y PS5 - Sony
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La nostalgia y el gaming retro vuelven a ser protagonistas en el catálogo de PlayStation Plus. Sony anunció que dos clásicos de las generaciones PS1 y PS2 se suman este mes al servicio, con versiones mejoradas y compatibilidad para PS4 y PS5. La renovación apunta tanto a quienes buscan revivir experiencias de infancia como a nuevos usuarios interesados en descubrir referentes históricos del videojuego.

La actualización de agosto combina títulos legendarios con lanzamientos recientes de alto perfil. El plan Extra refuerza su propuesta con éxitos actuales, mientras que la suscripción Deluxe apuesta fuerte por el regreso de juegos icónicos adaptados a los estándares modernos. La estrategia de la compañía japonesa asegura variedad y valor agregado para jugadores de todas las edades.

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Disney’s Atlantis y Onimusha regresan en PlayStation Plus con funciones actuales - REUTERS/Claudia Greco/File Photo
Disney’s Atlantis y Onimusha regresan en PlayStation Plus con funciones actuales - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Cuáles son los juegos de PS1 y PS2 restaurados PS5

Entre las novedades más esperadas, PlayStation Plus Deluxe incorpora dos títulos que definieron época. Los elegidos para esta edición son Disney’s Atlantis: The Lost Empire para PS1 y Onimusha: Dawn of Dreams para PS2, ambos adaptados para funcionar con fluidez en las consolas actuales, con mejoras visuales y funciones como guardado rápido y filtros personalizables.

Disney’s Atlantis: The Lost Empire:

Basado en la película animada de Disney, este título de acción y plataformas desarrollado por Eurocom transporta al jugador al mítico reino de la Atlántida. La historia sigue a Milo Thatch, un joven obsesionado con descifrar el misterio del imperio perdido.

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Los jugadores exploran escenarios inspirados en la película, resuelven acertijos, enfrentan enemigos y desbloquean contenido oculto al reunir símbolos atlantes. El juego permite controlar a varios personajes, cada uno con habilidades específicas, y revivir momentos clave de la trama animada.

Onimusha: Dawn of Dreams:

La cuarta entrega principal de la saga Onimusha regresa tras su debut original en 2006. Ambientado quince años después de la derrota de Nobunaga Oda, el argumento presenta a Soki, el Oni de Ash, como nuevo protagonista, enfrentando la amenaza del regreso de los Genma bajo el gobierno de Hideyoshi Toyotomi.

Esta edición introduce entornos totalmente en 3D, cámara controlable y la posibilidad de gestionar un segundo personaje manejado por la inteligencia artificial. El sistema permite mejorar armas y alternar entre voces en japonés o inglés, añadiendo profundidad y rejugabilidad.

Más novedades para PlayStatio Plus Extra

El catálogo de PlayStation Plus Extra también suma lanzamientos destacados. El principal atractivo es Helldivers 2, el shooter cooperativo de Arrowhead Game Studios, ya disponible para suscriptores de PS5.

Este título, que ha cosechado elogios por su jugabilidad táctica y su enfoque en el trabajo en equipo, se puede reclamar sin costo adicional directamente desde la tienda digital.

A partir del martes 18 de agosto de 2026, la plataforma incorporará nuevos títulos de peso. Entre ellos sobresalen:

Ilustración de videojuego con logo Kingdom Come Deliverance II. Personajes medievales armados, armaduras, espadas, ballestas, caballos y castillo al fondo
Kingdom Come: Deliverance 2 (PS5) es un RPG de acción ambientado en la Bohemia del siglo XV - (Epic Games)
  • Kingdom Come: Deliverance 2: un RPG medieval que apuesta por la autenticidad histórica y la narrativa profunda, ideal para quienes buscan una experiencia inmersiva y desafiante.
  • Hell is Us: una propuesta de combate táctico que mezcla exploración, acción y toma de decisiones en escenarios postapocalípticos.

La inclusión de títulos de PS1 y PS2 en PlayStation Plus responde a una tendencia global de recuperación y preservación del legado gamer. La posibilidad de acceder a clásicos restaurados, con mejoras técnicas y compatibilidad total, refuerza la propuesta de valor de los servicios de suscripción y acerca a las nuevas generaciones la historia del videojuego. Para los usuarios veteranos, es una oportunidad de redescubrir aventuras memorables con la comodidad de las consolas actuales.

La estrategia de Sony de combinar nostalgia y estrenos recientes convierte a PlayStation Plus en una de las plataformas más completas y atractivas del mercado. Cada mes, la actualización del catálogo ofrece una razón más para renovar la suscripción y explorar experiencias tanto retro como contemporáneas.

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