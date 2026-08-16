Operativo antidrogas en boliches de Mar del Plata: secuestraron 45 envoltorios de cocaína y encontraron a 97 menores

Los controles alcanzaron a los locales bailables Only, Non Stop, Destino, Arena, Estadium, Roomie y Museum

Guardar

Un operativo realizado en boliches de Mar del Plata terminó con el secuestro de cocaína y marihuana y la identificación de casi 100 menores de edad que se encontraban en los establecimientos durante las inspecciones.

Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, y se llevaron adelante en el marco de tareas de prevención relacionadas con la nocturnidad y los delitos contemplados en la Ley de Estupefacientes.

PUBLICIDAD

Según consta en el parte policial, los controles alcanzaron a los locales bailables Only, Non Stop, Destino, Arena, Estadium, Roomie y Museum. Durante las inspecciones, los efectivos detectaron la presencia de una importante cantidad de adolescentes en los establecimientos.

La Policía Bonaerense identificó a 97 menores de edad en los establecimientos

En total, identificaron a 97 menores de entre 14 y 17 años. Una vez finalizadas las diligencias correspondientes, todos ellos fueron entregados a adultos responsables, de acuerdo con la información oficial.

PUBLICIDAD

Durante los procedimientos, los policías también encontraron sustancias estupefacientes en sectores destinados a los sanitarios de los establecimientos inspeccionados. A partir de esos hallazgos se iniciaron, por separado, actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

Al finalizar el operativo, los investigadores secuestraron 45 envoltorios de cocaína, con un peso de 69 gramos, y otros 81 envoltorios de marihuana, con un peso total de 467 gramos. Así las cosas, el procedimiento terminó con la incautación de 536 gramos de droga.

PUBLICIDAD

Además, fueron halladas 25 bolsas tipo ziploc con vestigios de sustancias, que también quedaron secuestradas en el marco de las actuaciones.

Se secuestraron 45 envoltorios de cocaína y otros 81 de marihuana

Como resultado del accionar policial, además, tres hombres de 21, 39 y 47 años fueron identificados como infractores y trasladados por presunta infracción a la Ley 23.737, que castiga los delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia de estupefacientes.

PUBLICIDAD

Por el momento, el informe oficial no especificó qué conducta se le atribuye específicamente a cada uno de los tres hombres trasladados. Tampoco detalló en qué establecimiento fue encontrado cada uno de los envoltorios de droga ni cómo se distribuyeron los secuestros entre los distintos locales inspeccionados.

La investigación quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Estupefacientes de Mar del Plata, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma. En tanto, por las infracciones correspondientes a la normativa sobre nocturnidad tomó intervención el Juzgado de Faltas N°4, que se encontraba de turno.

PUBLICIDAD