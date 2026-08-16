‘Modo Bloqueo’ de WhatsApp: qué es y cuándo deberías activar esta función antirrobo

WhatsApp activa el Modo Bloqueo para blindar la cuenta ante robos y hackeos - (Foto: Meta)

Guardar

En un contexto donde la seguridad digital es cada vez más relevante, WhatsApp tiene una función de protección avanzada llamada “Modo Bloqueo” o ajustes estrictos de la cuenta. Esta herramienta busca blindar la privacidad y dificultar el acceso a la información personal en caso de robo, hackeo o ataques cibernéticos sofisticados.

La función, que no es tan conocida dentro de la app, está pensada especialmente para usuarios que enfrentan riesgos elevados, aunque cualquier persona puede beneficiarse de su activación en situaciones críticas.

PUBLICIDAD

Saber qué es, cómo funciona y en qué momentos conviene activar el Modo Bloqueo puede marcar la diferencia entre mantener tu información protegida y perder el control sobre tus datos más sensibles.

Modo Bloqueo en WhatsApp, qué cambia cuando se endurece la seguridad - REUTERS/Thomas White/Foto de archivo

Qué es el ‘Modo Bloqueo’ o ajustes estrictos en WhatsApp

El Modo Bloqueo es una configuración opcional de seguridad avanzada que endurece los parámetros de privacidad y limita ciertas funcionalidades de la cuenta para reducir la vulnerabilidad ante ciberataques. Al activarlo, la cuenta se blinda y se restringen las interacciones con usuarios desconocidos, el acceso a información personal y la posibilidad de enviar o recibir grandes cantidades de mensajes de cuentas no identificadas.

PUBLICIDAD

Esta función está orientada a usuarios que pueden ser objetivo de campañas sofisticadas de ciberdelincuencia, aunque en situaciones como robos de dispositivos, pérdida del teléfono o amenazas de hackeo, su activación es recomendable para cualquier usuario.

Cómo protege tu cuenta el Modo Bloqueo

Al activar los ajustes estrictos, WhatsApp implementa varios controles adicionales:

WhatsApp refuerza la verificación en dos pasos y limita mensajes de desconocidos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Seguridad reforzada: Se activa automáticamente la verificación en dos pasos, bloqueando accesos no autorizados incluso si se conoce la contraseña.

Privacidad de la presencia: La hora de última vez, el estado en línea, la foto de perfil y la sección Info solo serán visibles para tus contactos o para una lista selectiva.

Control de mensajes: Se bloquean vistas previas de enlaces y se limita la recepción de mensajes masivos de cuentas desconocidas, dificultando campañas de phishing o spam.

Gestión de grupos: Solo los contactos autorizados pueden añadirte a grupos, evitando ataques de inclusión en chats maliciosos.

Protección de backups: Se recomienda activar copias de seguridad cifradas de extremo a extremo, para que ni siquiera WhatsApp pueda acceder al contenido almacenado.

Cuándo deberías activar esta función antirrobo

El Modo Bloqueo no está pensado para uso cotidiano de todos los usuarios, sino para quienes consideran que pueden ser blanco de ataques dirigidos o han perdido el control sobre su dispositivo. Estos son los escenarios en los que conviene activar los ajustes estrictos:

PUBLICIDAD

Si pierdes o te roban el teléfono y sospechas que alguien puede intentar acceder a tu cuenta.

Si recibes notificaciones o intentos de acceso sospechosos , cambios de número o intentos de restablecimiento de contraseña.

Si trabajas con información sensible o tienes una posición pública que puede atraer ataques digitales.

Si detectas movimientos extraños en tus chats o cambios de configuración que no realizaste.

En la mayoría de los casos, los usuarios comunes no serán objetivo de ciberataques sofisticados, pero la función está disponible para todos desde el dispositivo principal (no en WhatsApp Web).

La función se recomienda si hubo robo o extravío del celular, si aparecen intentos sospechosos de acceso o cambios de configuración, o si se maneja información sensible, porque añade barreras ante ataques persistentes - REUTERS/Dado Ruvic

Cómo activar el Modo Bloqueo en WhatsApp

Abre WhatsApp en tu teléfono principal. Dirígete a Ajustes y busca la sección de Privacidad y Seguridad. Selecciona Ajustes estrictos de la cuenta o Modo Bloqueo. Sigue las instrucciones para confirmar y aplicar los cambios.

No es posible activar o desactivar esta función desde WhatsApp Web; solo está disponible en el dispositivo móvil principal asociado a la cuenta.

Recomendaciones adicionales para proteger tu cuenta

Mantén tu aplicación de WhatsApp actualizada para acceder a las últimas funciones de seguridad.

Activa siempre la verificación en dos pasos , incluso si no usas el Modo Bloqueo.

Revisa regularmente los dispositivos conectados a tu cuenta y cierra sesión en los que no reconozcas.

Evita compartir tu código de verificación o links sospechosos.

El desarrollo del Modo Bloqueo responde a la necesidad de fortalecer la protección ante amenazas crecientes en el entorno digital. Blindar la cuenta con ajustes estrictos puede evitar pérdidas de información, fraudes y daños personales o profesionales. Saber cuándo y cómo activar esta función es fundamental para usuarios que buscan un entorno más seguro en sus comunicaciones diarias.

PUBLICIDAD