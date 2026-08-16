Interés de Estados Unidos en un sector clave: proyectan exportaciones mineras por más de USD 41.000 millones

Tan importante como las cifras que en la semana exhibió Ciacera eran sus anfitriones: la Cámara de Comercio Argentino-Texana aumentó fuertemente su activismo (también participará en el evento Patagonia Oil & Gas 2026, a fin de septiembre y principios de octubre en Neuquén).

El Atlantic Council, en tanto, es un think tank influyente y pionero en análisis geopolítico. En septiembre pasado distinguió a Javier Milei como “Ciudadano Global 2025”, premio que el presidente argentino recibió de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. Pocos días antes, el Tesoro había comprado pesos y anunciado el acceso de la Argentina a hasta USD 20.000 millones de su “Fondo de Estabilización Cambiaria” en momentos críticos, por las presiones cambiarias y el aumento del riesgo país que había disparado el triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires.

Con ese apoyo, poco después el mileísmo se impuso ampliamente en las elecciones legislativas nacionales de mitad de mandato.

Menos de un año después, el Gobierno está de vuelta en dificultades: el nivel de actividad no despega y pesa sobre salarios y empleo, la desinflación no se consolida, la morosidad financiera pasó a ser un tema de primer orden y movimientos en el espacio político opositor y en el propio oficialismo reflejan que la reelección presidencial en 2027 no está asegurada, como presumía el gobierno hasta hace pocos meses.

Desafíos y oportunidades

Gabriela Aguilar, directora gerente de la ATCC, destacó que la Argentina está “en el centro” de la transición energética global y, por alineamiento político y ubicación, está “estratégicamente posicionada” en la relación con EE.UU.

Andrea Clabough, del Centro de Energía Global y experta en minería del Atlantic Council, subrayó que la demanda de electricidad en los próximos años crecerá a “alturas increíbles”, que la Argentina es un proveedor clave y que la diversificación de fuentes de energía es el nuevo “nombre del juego”.

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La diversificación de fuentes de energía es el nuevo “nombre del juego” (Clabough)

Clabough apuntó a la importancia de nuevas fuentes de financiamiento e inversión como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por su sigla en inglés) de EE.UU., creada durante la primera presidencia de Donald Trump, a la que en 2025 se otorgaron facultades ampliadas para financiar proyectos en sectores críticos, como minería, y el Project Vault (Proyecto Bóveda) creado en febrero de este año tras el lanzamiento de una alianza sobre minerales críticos en la que Washington incluyó a 55 países, entre ellos la Argentina, para asegurar cadenas de suministro, luego de que, por caso, en 2025 en EE.UU. Ford fuera forzada a interrumpir la producción del modelo Explorer debido al bloqueo de acceso a tierras raras que dispuso China.

Ambas iniciativas evidencian la creciente preocupación de Washington por la presencia china en la región, como expresa cada vez más insistentemente el embajador de EE.UU. en la Argentina, Peter Lamelas.

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Natalie Cote Muñoz, ejecutiva de Vantage Point Strategies, un fondo de inversión de EEUU. quien fuera directora de la Oficina de Planeamiento Político del Departamento de Estado durante el gobierno de Joseph Biden, alertó en un reciente artículo en Foreign Affairs, que Beijing incluso ya viró su estrategia hacia una política de contactos y alianzas a nivel de provincias y municipios.

Tal vez por eso José de Castro Alem, CEO de Alchemia, una firma de marketing y desarrollo de mercados basada en México, propuso -por caso establecer un “corredor de innovación” entre Texas y el Noroeste Argentino. Se trata, dijo, de “construir una relación industrial que trascienda el hecho minero”.

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Y Ramón Escobar, de Valor Capital Group, un fondo de riesgo que conecta los mercados tecnológicos de EE.UU. y América Latina y que en Sudamérica tiene fuerte presencia en Brasil, destacó también la importancia de BID Invest, el brazo de inversión y financiamiento al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que EE.UU. detenta el 30% del capital accionario. La pregunta de fondo, destacó, es si la Argentina está lista para eso.

Mineria en la Argentina

Proyectos mineros y cronograma del cobre Los datos que presentó Ciacera apuntaron a una respuesta positiva. Además de señalar los 327 proyectos mineros ya identificados y mostrar un mapa de los 28 ya en operación, el funcionario destacó que el 70% del territorio con potencial minero aún no ha sido explorado, destacó el fortísimo crecimiento de la producción de litio y un cronograma de siete proyectos cupríferos que entrarán en operación a partir de 2027, cuando reinicie operaciones Alumbrera. PUBLICIDAD A eso le sucederán el inicio en 2028 de los proyectos San Jorge (Mendoza) y Los Azules (San Juan), en 2030 de los proyectos Taca Taca (Salta) y Vicuña (San Juan), en 2031 de Mara (Catamarca), en 2032 de Altar y en 2034 de Pachón, estos dos últimos también en San Juan. La Argentina podría producir 1,6 millones de toneladas anuales de cobre hacia 2035, lo que lo posicionaría como el sexto productor mundial La Argentina, proyecta la Secretaría de Minería, a partir de datos actuales de 20 millones de toneladas de reservas y 118 millones de toneladas de recursos, podría producir 1,6 millones de toneladas anuales de cobre hacia 2035, lo que lo posicionaría como el sexto productor mundial y un flujo de exportaciones cupríferas de más de USD 19.000 millones anuales, todo lo cual demandará inversiones por nada menos que USD 42.000 millones, solo en materia de cobre. A eso apunta, dijo Ciacera, el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), con una rebaja de diez puntos porcentuales (de 35 a 25%) de la tasa de Ganancias, disminución de 7 a 3,5% al cabo de 7 años de la retención sobre la remisión de utilidades netas y estabilidad fiscal por 30 años, con recurso a litigar en tribunales extranjeros en caso de incumplimientos, como los que recientemente insinuó el gobernador riojano, Ricardo Quintela, al resaltar que un eventual gobierno desharía mucho de lo hecho por la gestión mileísta, llegando a expropiaciones en caso de ser necesario. Los cuellos de botella siguen siendo la escasez de infraestructura y de oferta de ciertos niveles de calificación profesional, para lo cual Ciacera destacó la importancia de las concesiones de construcción de caminos, la licitación del Ferrocarril Belgrano Cargas y un RIGI para infraestructura. En ese contexto, subrayó Clabough, del Atlantic Council, la clave es desarrollar una asociación entre la Argentina y EE.UU. que sea “mutuamente beneficiosa”, a diferencia -afirmó- de la “relación puramente extractiva” que China desarrolló en países de África. Se trata, concluyó, de “establecer una relación, más que una transacción”. Compartir nota: