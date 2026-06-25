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Google protege tu celular Android de apps maliciosas con un nuevo sistema de verificación de desarrolladores

La nueva política se implementará en la Play Store y en otras tiendas de aplicaciones de Samsung, HONOR y Xiaomi

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Primer plano de una figura del robot Android verde parada sobre una superficie reflectante; el logo de Google aparece difuminado en el fondo
Google implementará una verificación obligatoria de desarrolladores en Android para reforzar la seguridad frente a aplicaciones maliciosas. (Reuters)

Google implementará un sistema obligatorio de verificación de desarrolladores en Android con el objetivo de reforzar la seguridad y proteger a los usuarios frente a aplicaciones maliciosas.

Este movimiento, que entrará en vigor progresivamente desde septiembre de 2026, transformará la forma en que los usuarios pueden instalar aplicaciones fuera de la Play Store y establecerá nuevas obligaciones para los desarrolladores.

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Cómo es la nueva verificación para instalar aplicaciones fuera de Play Store en Android

A partir de la segunda mitad de 2026, todas las aplicaciones que deseen ser instaladas en dispositivos Android certificados deberán estar asociadas a un desarrollador verificado, independientemente de la tienda desde la que se distribuyan.

Google exige que los desarrolladores se identifiquen para permitir la descarga de sus aplicaciones, una exigencia que no se limita solo a la Play Store, sino que abarca todas las tiendas de aplicaciones importantes del ecosistema Android: Samsung Galaxy Store, Honor App Market, OPPO App Market, Palm Store, V-Appstore de Vivo y GetApps de Xiaomi, entre otras.

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La nueva política de Google alcanzará a la Play Store y a otras tiendas de aplicaciones de Android como Samsung Galaxy Store, Honor App Market y GetApps de Xiaomi. (GOOGLE)
La nueva política de Google alcanzará a la Play Store y a otras tiendas de aplicaciones de Android como Samsung Galaxy Store, Honor App Market y GetApps de Xiaomi. (GOOGLE)

El proceso implica que los desarrolladores deberán registrar su identidad proporcionando datos como nombre legal, dirección, correo electrónico y teléfono, además de información empresarial como una web corporativa y un número D-U-N-S en caso de organizaciones.

Qué cambiará para usuarios y desarrolladores en Android

La transición hacia este sistema supondrá una modificación radical en la experiencia de Android tanto para desarrolladores como para usuarios. Hasta ahora, solo quienes publicaban en la Play Store debían registrarse; con la nueva política, los desarrolladores que distribuyan fuera de la tienda oficial también tendrán que identificarse a través de la Android Developer Console, una plataforma creada para este fin.

Para los usuarios, la instalación libre de archivos APK tal como se conocía hasta ahora dejará de ser la norma. Las aplicaciones que no estén registradas podrán seguir instalándose solo mediante métodos avanzados, como el Android Debug Bridge (ADB) o un flujo especial que requerirá más pasos y controles de seguridad.

Esta medida busca reducir los riesgos asociados al malware, ya que Google ha detectado una incidencia mucho mayor de software dañino en apps descargadas fuera de la Play Store.

Xiaomi - HONOR - Samsung - celulares - tecnología - 5 de agosto
La instalación de archivos APK fuera de la Play Store dejará de ser la norma y las apps no registradas solo podrán instalarse con métodos avanzados como ADB.

El sistema de verificación incluye una nueva consola de desarrolladores y APIs diseñadas para facilitar la gestión y registro de aplicaciones, incluso permitiendo la integración con flujos de trabajo automatizados de desarrollo.

Además, se ofrecerán cuentas de distribución limitada para estudiantes y aficionados, que podrán compartir aplicaciones en hasta 20 dispositivos sin necesidad de una identificación oficial.

Por qué Google creó este sistema para Android

Google ha justificado este cambio como una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad del ecosistema Android y proteger a los usuarios.

Según la compañía, se han registrado “50 veces más casos de malware en apps descargadas fuera de la Play Store”, lo que evidencia la necesidad de un mayor control sobre la procedencia de las aplicaciones. Con la verificación, se busca impedir que actores maliciosos se oculten detrás del anonimato y distribuyan software dañino.

La Android Developer Console será el canal obligatorio para registrar aplicaciones fuera de la Play Store, mientras Google Play Console seguirá para la tienda oficial.
La Android Developer Console será el canal obligatorio para registrar aplicaciones fuera de la Play Store, mientras Google Play Console seguirá para la tienda oficial.

El nuevo sistema también prevé puntos de control para evitar estafas coercitivas, un tipo de amenaza creciente en el mundo de las apps móviles. Para quienes distribuyan aplicaciones fuera de la Play Store, la Android Developer Console será el canal obligatorio de registro.

Desde la perspectiva de los desarrolladores, este sistema introduce dos caminos diferenciados: quienes publiquen en la tienda oficial deben seguir haciéndolo mediante Google Play Console, mientras que para distribuir archivos APK fuera de ella será imprescindible registrarse en la Android Developer Console.

La medida impacta especialmente en la comunidad independiente. Aquellos desarrolladores que preferían el anonimato o que distribuían software de manera alternativa deberán identificarse con Google para que sus aplicaciones sean instalables por métodos convencionales en Android.

Aunque las apps no registradas podrán seguir instalándose, el proceso será más complejo y menos accesible, lo que podría reducir el número de aplicaciones disponibles para los usuarios más avanzados.

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