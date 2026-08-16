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Responde estas 10 preguntas y confirma si eres víctima de acoso o abuso digital: test para niños y adultos

El 46% de los internautas en todo el mundo ha experimentado alguna forma de abuso digital en los últimos doce meses, aunque muchos tienden a normalizar estos comportamientos y no los identifican como violencia o riesgo real

El siguiente test fue diseñado por expertos en ciberseguridad y psicología digital para ayudar tanto a niños como a adultos a reconocer si están siendo víctimas de acoso, hostigamiento, control o cualquier forma de abuso digital. Responder con honestidad es el primer paso para tomar conciencia y buscar apoyo adecuado - REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo
El siguiente test fue diseñado por expertos en ciberseguridad y psicología digital para ayudar tanto a niños como a adultos a reconocer si están siendo víctimas de acoso, hostigamiento, control o cualquier forma de abuso digital. Responder con honestidad es el primer paso para tomar conciencia y buscar apoyo adecuado - REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo
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El abuso digital es una realidad que afecta a personas de todas las edades y trasciende fronteras. En el último año, casi la mitad de los usuarios de internet en el mundo ha sido víctima de alguna forma de acoso o control en línea, según revelan estudios internacionales. Detectar estas situaciones a tiempo es clave para frenar la violencia digital y proteger la privacidad, la seguridad y el bienestar emocional.

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Sin embargo, muchas personas no logran identificar las señales de abuso porque estas conductas suelen estar normalizadas en la vida digital cotidiana o se presentan de formas menos evidentes, como la exclusión, el bloqueo o la vigilancia silenciosa.

Abuso digital, las señales que suelen pasar desapercibidas en redes y chats - (AP Photo/Kiichiro Sato, File)
Abuso digital, las señales que suelen pasar desapercibidas en redes y chats - (AP Photo/Kiichiro Sato, File)

Test: 10 preguntas para saber si sufres acoso o abuso digital

Lee con atención y responde SÍ o NO a cada pregunta. Si contestas afirmativamente a una o varias, podrías estar enfrentando alguna forma de abuso digital.

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1) ¿Has recibido mensajes ofensivos, agresivos o amenazantes a través de redes sociales, chats o correo electrónico en el último año?

2) ¿Alguien te ha excluido deliberadamente de grupos, chats o espacios digitales en los que antes participabas, sin explicación clara?

3) ¿Te han bloqueado o eliminado de redes sociales tras un conflicto o discusión reciente?

4) ¿Han compartido información personal, fotos, videos o datos privados sobre ti en internet sin tu consentimiento?

5) ¿Has sentido que alguien monitorea tu ubicación, tus llamadas, mensajes o actividad online sin tu autorización?

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mensajes, doxxing y cuentas falsas, el test que revela si hay violencia en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6) ¿Detectaste aplicaciones desconocidas, consumo inusual de batería o uso inesperado de datos en tu dispositivo móvil?

7) ¿Han suplantado tu identidad en redes sociales o servicios online, creando cuentas falsas con tu nombre o imágenes?

8) ¿Fuiste víctima de doxxing (difusión de información personal para intimidarte, hostigarte o dañarte)?

9) ¿Te han hecho sentir vigilado, controlado o presionado a través de mensajes, llamadas o monitoreo digital persistente?

10) ¿Has dudado en pedir ayuda o contar lo que ocurre por miedo a que la situación empeore o no ser tomado en serio?

Un solo “sí” puede ser suficiente para considerar que estás en una situación de riesgo o abuso digital.

Qué hacer si detectas acoso o abuso digital

Si alguna respuesta de tu test fue afirmativa, sigue estos pasos para protegerte y actuar de manera segura:

Qué hacer ante el acoso digital, pruebas, bloqueo y denuncia en plataformas - REUTERS/Kim Hong-Ji
Qué hacer ante el acoso digital, pruebas, bloqueo y denuncia en plataformas - REUTERS/Kim Hong-Ji
  • Guarda todas las pruebas: Realiza capturas de pantalla, conserva mensajes, correos, audios, enlaces, nombres de usuario y fechas. No borres ninguna conversación antes de respaldar la evidencia.
  • Evita discutir con la persona agresora: No entres en provocaciones ni respondas mensajes hostiles. Una vez que hayas guardado las pruebas, puedes bloquear, silenciar o restringir a quien te esté acosando.
  • Denuncia el contenido en la plataforma: Utiliza las herramientas oficiales de denuncia que ofrecen las redes sociales, aplicaciones o servicios donde ocurre el acoso.
  • Protege tus cuentas: Cambia tus contraseñas desde un dispositivo confiable, utiliza una contraseña diferente en cada servicio y activa la autenticación en dos pasos. Revisa periódicamente qué dispositivos tienen acceso a tus cuentas y elimina los que no reconozcas.
  • Ajusta tu privacidad: Revisa la configuración de privacidad en todas tus cuentas y limita la visibilidad de tu información personal. Evita publicar datos como dirección, teléfono, lugar de trabajo o rutinas diarias.
  • Busca apoyo: Habla con una persona de confianza sobre lo que ocurre. Si recibes amenazas, extorsión o te enfrentas a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, contacta a las autoridades locales. Recuerda que el acoso digital puede ser un delito.
  • No cedas ante presiones ni pagues a quien amenaza con difundir información privada: Conserva las pruebas y denuncia tanto el contenido como la conducta ante la plataforma y, si corresponde, ante la justicia.

El abuso digital no es un conflicto menor ni un problema sin consecuencias. Puede afectar la salud mental, la reputación y la vida cotidiana de quienes lo sufren. Reconocerlo es el primer paso para detenerlo y para construir entornos digitales más seguros, respetuosos y libres de violencia. Nadie está obligado a soportar el acoso; si lo identificas, busca apoyo y actúa para protegerte.

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