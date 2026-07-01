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Bélgica vs. Senegal en el Mundial 2026: dónde ver el partido de forma, sin Pelota Libre o apps piratas

Las aplicaciones legales ofrecen una mejor calidad de imagen, compatibilidad con múltiples dispositivos y medidas de protección de datos

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Bélgica y Senegal se enfrentan por dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Bélgica y Senegal son lideradas por Romelu Lukaku y Sadio Mané respectivamente. (Fotocomposición Infobae)

Durante la jornada del miércoles 1 de julio, los dieciseisavos de final del Mundial 2026 concentran la atención global. Entre los encuentros programados para la tarde se encuentra el partido entre Bélgica y Senegal.

Este choque corresponde a una de las llaves más atractivas del día y ha impulsado la búsqueda de alternativas seguras para ver el partido de manera legal, evitando servicios ilícitos.

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En este sentido, se explica las opciones legales para ver las eliminatorias del Mundial 2026, sumado a los peligros de usar aplicaciones ilegales para ver eventos deportivos.

Cuáles son las opciones legales para ver Bélgica vs. Senegal en Latinoamérica

Los derechos de transmisión de la FIFA solo están disponibles para algunos proveedores. (Foto: REUTERS/Claudia Greco)
Los derechos de transmisión de la FIFA solo están disponibles para algunos proveedores. (Foto: REUTERS/Claudia Greco)

Diversos operadores oficiales han adquirido los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Latinoamérica. Una de las alternativas es DGO, el servicio streaming de DIRECTV, que posee la autorización para emitir todos los partidos del torneo en la mayoría de los países de la región.

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Las opciones legales aseguran acceso en alta definición, varias señales y cobertura desde cualquier dispositivo compatible, siempre que el usuario mantenga una suscripción activa.

La lista de emisoras oficiales puede verificarse en los sitios web de la FIFA y de los principales operadores televisivos, lo que facilita comprobar la legitimidad del servicio antes de contratarlo.

Por qué evitar plataformas como Pelota Libre o Roja Directa

Argentina - Austria - Fútbol Libre - Mundial 2026 - tecnología - 21 de junio
Las apps piratas carecen de medidas de seguridad que protegen los datos privados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las plataformas piratas han aumentado al ofrecer transmisiones gratuitas o de bajo costo. Sin embargo, INTERPOL advierte que estas aplicaciones representan un peligro real para la seguridad cibernética de los usuarios.

Muchos sitios que distribuyen contenido pirateado pueden contener malware o virus diseñados para dañar dispositivos o sustraer información personal.

Además, INTERPOL ha documentado que el uso de servicios piratas puede contribuir indirectamente al financiamiento de delitos como el juego ilegal, el tráfico de drogas o la explotación sexual en línea.

Cuáles son los riesgos de usar apps y sitios ilegales

La descarga o reproducción de contenidos desde plataformas no autorizadas puede provocar múltiples consecuencias negativas. INTERPOL señala que los métodos de pago inseguros suelen derivar en fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los programas piratas pueden causar errores en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, la ausencia de actualizaciones legítimas en el software pirata puede abrir fallas de seguridad que facilitan la intrusión de cibercriminales.

En el ámbito legal, la distribución o consumo de material protegido por derechos de autor sin autorización puede derivar en sanciones económicas o incluso penas de prisión.

INTERPOL sugiere mantener actualizado el antivirus, utilizar redes protegidas y verificar siempre la autenticidad de los servicios contratados. Los usuarios que recurren a servidores proxy vinculados a estas aplicaciones pueden, sin saberlo, facilitar ataques informáticos a extraños.

Cómo saber si un sitio o app es ilegal

Reconocer un servicio pirata requiere atención a ciertos indicadores. INTERPOL sugiere desconfiar de sitios que prometen acceso a una gran variedad de eventos deportivos por precios muy bajos o de manera gratuita.

Autoridades como INTERPOL sancionan las infracciones de derechos de autor. (Foto: REUTERS/Edgar Su/Foto de Archivo)
Autoridades como INTERPOL sancionan las infracciones de derechos de autor. (Foto: REUTERS/Edgar Su/Foto de Archivo)

Los proveedores oficiales solo operan en los territorios donde poseen derechos, así que la verificación directa en sus páginas web resulta fundamental.

Los precios de los servicios legales suelen ser más altos, pero ofrecen calidad de transmisión, soporte técnico y protección de datos. Las plataformas legítimas cuentan con mecanismos de pago seguros y políticas de privacidad supervisadas por organismos internacionales.

Qué implicaciones sociales tiene el uso de aplicaciones piratas

Más allá de los riesgos personales, el uso de servicios piratas puede contribuir al financiamiento de organizaciones criminales. INTERPOL advierte que las ganancias obtenidas por estos sitios se destinan a actividades como el blanqueo de capitales, el tráfico de armas y la trata de personas.

Ante esta problemática, la colaboración entre agencias internacionales y proveedores legales busca reducir el impacto de este fenómeno. Las autoridades insisten en la importancia de la conciencia colectiva sobre los riesgos del consumo de contenido ilegal.

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