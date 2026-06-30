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Tres errores al usar el router WiFi que pueden dejar tus datos en manos de ciberdelincuentes

Algo clave que se debe hacer es cambiar la clave por defecto con la que los operadores instalan el módem

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La configuración del router WiFi puede exponer datos personales y abrir la red doméstica a ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchas personas tienen habitos de ciberseguridad al entrar a internet, pocos usuarios prestan atención a la configuración de su router WiFi. Este descuido puede exponer datos personales y permitir el acceso de ciberdelincuentes a la red doméstica.

Entre las prácticas más frecuentes que ponen en jaque la seguridad, destacan tres errores: mantener la contraseña por defecto, habilitar funciones inseguras como WPS y no actualizar el firmware. Cada uno de estos fallos tiene consecuencias directas y puede evitarse con medidas simples.

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Cuáles son los errores que ponen en riesgo los datos al usar el router WiFi

  • El peligro de dejar la contraseña por defecto

Una de las formas más comunes en que los atacantes acceden a redes domésticas es a través de contraseñas predeterminadas. Los routers suelen venir de fábrica con credenciales como “admin”, “user” o combinaciones numéricas fáciles de recordar.

Dejar estas claves sin modificar es un error grave, ya que los ciberdelincuentes conocen estas configuraciones estándar y pueden aprovecharlas para ingresar a la red.

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(Imagen ilustrativa Infobae)
Los atacantes pueden usar credenciales predeterminadas del router para controlar el tráfico y acceder a información personal. (Imagen ilustrativa Infobae)

El principal riesgo es que, una vez dentro, el atacante puede controlar el tráfico, acceder a información personal, redirigir la navegación a páginas falsas y hasta manipular otros dispositivos conectados como cámaras, altavoces o luces inteligentes. Además, la velocidad y estabilidad de la conexión pueden verse afectadas si el router es utilizado para crear una botnet.

Para evitar este problema es fundamental cambiar la contraseña de acceso al panel de control del router inmediatamente después de instalar el dispositivo. La clave debe ser robusta, combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales.

También es recomendable modificar el SSID, el nombre de la red WiFi, para no dar pistas sobre el proveedor de internet o el modelo del router, información que puede ser utilizada por atacantes para buscar vulnerabilidades específicas.

  • Riesgos de activar el botón WPS

El botón WPS (Wi-Fi Protected Setup) fue diseñado para facilitar la conexión de dispositivos a la red sin necesidad de introducir contraseñas largas. Basta con presionar el botón en el router y en el dispositivo a conectar para que la red se abra durante unos minutos, permitiendo la vinculación automática.

Primer plano diagonal de un router negro mate con el botón 'WPS' iluminado en azul. El fondo está desenfocado en tonos grises y blancos, con cables sugeridos.
Activar WPS en el router facilita la conexión de dispositivos, pero también aumenta el riesgo de acceso no autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque práctico, este sistema implica un serio riesgo de seguridad. El protocolo WPS opera con un PIN de ocho dígitos preestablecido de fábrica. Aunque parece seguro por la cantidad de combinaciones posibles, el diseño del sistema divide el PIN en dos bloques, uno de cuatro y otro de tres dígitos efectivos, reduciendo drásticamente la cantidad de intentos necesarios para adivinarlo.

Herramientas de fuerza bruta permiten a un atacante cercano a la red probar miles de combinaciones en minutos y, si el WPS permanece activo por defecto, facilita el acceso no autorizado.

Para protegerse, se aconseja desactivar la función WPS desde el panel de configuración del router, especialmente si no se utiliza para conectar dispositivos sin pantalla o teclado. Si es imprescindible, debe activarse solo durante el tiempo necesario y supervisar que se desactive correctamente tras la conexión.

  • Falta de actualizaciones y uso de cifrado obsoleto

Otro error frecuente es no actualizar el firmware del router. Los fabricantes lanzan actualizaciones para corregir fallos de seguridad y mejorar el rendimiento, pero muchos usuarios desconocen la importancia de este proceso o ignoran las notificaciones. Utilizar un router con firmware desactualizado puede dejar abiertas puertas traseras que los atacantes explotan para tomar control del dispositivo.

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No actualizar el firmware del router deja fallos de seguridad abiertos y permite que los atacantes tomen control del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, emplear protocolos de cifrado obsoletos como WEP o WPA supone un riesgo añadido. Estos estándares han sido superados por WPA2 y, más recientemente, por WPA3, que ofrecen mayor protección contra ataques dirigidos a descifrar las contraseñas de la red.

Si el router permite activar WPA3, conviene hacerlo; si no, WPA2 sigue siendo una opción segura para la mayoría de los usuarios y dispositivos actuales.

Para minimizar estos riesgos, es imprescindible revisar periódicamente si existen actualizaciones de firmware disponibles y aplicarlas cuanto antes. También hay que verificar el tipo de cifrado que utiliza la red WiFi y cambiarlo por uno más moderno si es necesario.

Si el router ha llegado al final de su vida útil y no recibe más actualizaciones, lo recomendable es considerar la compra de un modelo nuevo.

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