Javier Milei habló en el acto para conmemorar a San Martín: “Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos internos y externos”

Javier Milei dio un discurso en el el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín (Jaime Olivos)

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El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, en el Monumento al Libertador de Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. “Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos internos y externos”, advirtió.

“Vamos a dar la batalla por la libertad donde sea necesario, sin importar el costo, porque eso es lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad, y un gobierno comprometido con defender estos principios aun cuando todo el mundo se oponga a ellos, porque son verdaderos y son la única forma de hacer a nuestra nación grande nuevamente. Y aún quedan fronteras por cruzar, porque Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo”, señaló el Presidente en el discurso que brindó ante miembros del Gabinete.

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Luego, agregó: “Sabemos que este camino es arduo y también sabemos que hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos, porque si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente. Pero creemos que cuando la voluntad es firme y la dirección es clara, no hay más opción que seguir adelante, porque hoy no tenemos un pasado al que regresar, porque ya sabemos a dónde nos conduce. Hoy tenemos que tener a la libertad como mandato entre ceja y ceja y seguir el camino de nuestro padre fundador, que nos dejó trazado en la arena y que protegió con la sangre de sus granaderos a caballo. Por eso, todo nuestro esfuerzo debe ir a preservar en todos los frentes el mayor legado del general San Martín: una patria libre y un pueblo floreciente.

El Presidente asistió junto a su hermana Karina Milei. Ambos fueron recibidos por el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti

En el inicio del evento, el mandatario estuvo acompañado por Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, y fue recibido por Carlos Presti, ministro de Defensa, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien se dio un abrazo.

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Justamente, este guiño se dio en el marco de un acercamiento entre La Libertad Avanza (LLA)y el PRO tras la cumbre que juntó a dirigentes violetas con amarillos en la Casa Rosada. Al término del encuentro, las partes emitieron un comunicado conjunto: “Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Fue un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio”.

El acercamiento se produjo después de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaran el contacto tras más de un año sin comunicación directa. La ruptura había tenido origen en octubre de 2025, con el desplazamiento de Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Desde ambos espacios describieron la reunión del miércoles como un primer paso de cara a 2027.

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El abrazo entre Javier Milei y Jorge Macri

En tanto, Milei señaló que “por demasiado tiempo la Argentina olvidó la demanda de la libertad y dio por sentado aquello por lo que luchó nuestro general”, en relación a la gesta de San Martín. Y añadió: “Esto tuvo como resultado que poco a poco la hayamos ido perdiendo. Fuimos perdiendo nuestra libertad para comerciar. Fuimos perdiendo nuestra libertad para emprender. Fuimos perdiendo nuestra libertad para soñar con un futuro mejor. Fuimos perdiendo nuestra libertad también para criticar a quienes suprimían nuestras libertades. Y estas libertades fueron perdidas en nombre de ampliar un Estado gigante”.

“Esto está encarnado en la máxima: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y haberla desoído nos ha costado demasiado caro por demasiado tiempo. Porque la libertad no es el estado natural de las sociedades. Es más fácil fijar un precio que dejarlo libre. Es más fácil cerrar el comercio que abrirlo. Es más fácil poner regulaciones que desarmarlas. La historia nos muestra una y otra vez que la libertad no es el punto de reposo de los gobiernos, es la excepción que hay que defender todos los días contra la tendencia natural de todo poder a expandirse. La libertad es un derecho, pero debe ser conquistada y defendida de quienes se oponen a ella”, continuó el mandatario.

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Javier Milei junto a Jorge Macri y Martín Menem en el acto por San Martín (Jaime Olivos)

Asimismo, habló de que “los enemigos de la libertad existen y no descansan”, y enfatizó: “Quien consigue el poder sobre otro, también consigue dinero y privilegios que no podía haber conseguido por sus propios medios. Por eso nunca faltarán quienes quieran romper el delicado tejido de la libertad por fuera o por dentro de la ley común”.

“Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto internos como externos. Por un lado, nos encontramos en un mundo cada vez más complejo e incierto, en donde las distintas potencias recurren a herramientas cada vez más sofisticadas para hacer valer sus intereses”, señaló Milei, quien remarcó que las Fuerzas Armadas fueron desfinanciadas durante gobiernos anteriores. “Hoy tenemos el desafío de retomar la protección de nuestras fronteras, de elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, de luchar contra todas las formas de terrorismo y de pararnos siempre del lado de la democracia. Todo esto es también defender nuestra libertad”, indicó.

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"La libertad es un derecho, pero debe ser conquistada y defendida de quienes se oponen a ella", dijo el Presidente (Jaime Olivos)

Y sumó: “La libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante. Pues los intentos de los tiranos de turno de sofocar las llamas de la libertad siempre se apoyan en el descontento y la pobreza para romper con el orden. Porque si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor. Así, nuestra misión hoy es también proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar”.

“Defender la libertad que nos legó nuestro General es también defender nuestras ideas y nuestros valores contra aquellos que intentan socavarlos. Y un pueblo libre también requiere de fuerza y seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos, pues el mal existe y quienes eligen ese camino deben ser sometidos por la fuerza”, completó el mandatario.

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