Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

La tristeza de Silvina Escudero el día en que su perra hubiera cumplido 16 años: “Tuve que aprender a vivir sin vos”

La bailarina eligió un aniversario especial para compartir fotos y palabras sobre el lazo que las unió, con emoción por la ausencia y alivio al pensar en lo vivido juntas durante años con su mascota Mulata

silvina escudero mulata
Silvina Escudero recordó en Instagram el cumpleaños 16 que habría cumplido su perrita Mulata tras su muerte a comienzos de junio
Guardar

Silvina Escudero eligió el aniversario que habría marcado los 16 años de vida de su perrita Mulata para compartir en redes sociales un mensaje donde el dolor y el agradecimiento se mezclan. La mascota falleció a comienzos de junio y la artista se volcó a su cuenta de Instagram para recordar la fecha y expresar la huella que dejó en su vida.

“Hoy cumplirías 16 años, mi Mulata, comenzó Escudero en su publicación, ayer por la tarde, evocando el vacío que dejó la partida. La artista confesó: “Tuve que aprender a vivir sin vos”. Sin embargo, para ella es importante “celebrar la vida”, reconociendo la intensidad del vínculo que compartieron.

PUBLICIDAD

mulata silvina escudero
La bailarina Silvina Escudero dijo que eligió celebrar la vida de Mulata mientras aprende a vivir con su ausencia

En palabras que retratan la profundidad de la relación, la bailarina admitió: “Tuvimos una vida entera juntas y nos amamos de una manera que no puedo explicar con palabras”. La ausencia se siente, reconoció, pero también eligió aferrarse a los recuerdos y al afecto compartido.

El cariño que permanece tras la despedida

Una perra de pelaje oscuro y rizado con collar rosa se sienta de espaldas sobre la arena. Arriba hay un texto negro sobre un fondo de cielo y playa
Mulata acompañó a Silvina Escudero en mudanzas, giras, trabajos y proyectos, y la bailarina destacó su rol en la convivencia con otras mascotas rescatadas

La pérdida de Mulata no solo significó el adiós a una mascota, sino a una figura central en la vida de Escudero. “Fuiste mucho más que mi perra. Fuiste familia, compañera, refugio, alegría y una parte enorme de mi historia”, escribió, dejando claro el lugar que ocupaba el animal en su día a día.

PUBLICIDAD

Al recordar la fecha, la bailarina destacó: “Me cuesta muchísimo que no estés acá... pero me quedo con todo lo que sí tuvimos y con la certeza de que fuiste profundamente amada y feliz y así fui yo con vos”. Así, dejó ver que, aunque la ausencia es dolorosa, el consuelo llega al pensar en todo el tiempo compartido.

Una mujer sentada en el suelo con las piernas abiertas abraza a un perro cachorro negro. De fondo un espejo que refleja la habitación y un ventilador
El 2 de junio, Silvina Escudero había despedido a Mulata con un mensaje en el que afirmó que se iba un pedazo de su corazón

En su mensaje de homenaje, Silvina eligió cerrar con una frase que resume la trascendencia del lazo: “Feliz cumpleaños, mi Mulata hermosa. 16 años de vos. Toda una vida de amor”. Y, finalmente, subrayó: “Vas a vivir para siempre en mí”.

Durante la jornada, la artista compartió varias imágenes junto a Mulata, reforzando la idea de que, para ella, la mascota fue mucho más que un animal de compañía: fue un testigo constante de su crecimiento y sus cambios personales y profesionales.

Un adiós que marcó a la artista

El pasado 2 de junio, la despedida de Mulata ya había dejado un mensaje de profundo dolor en la cuenta de la bailarina: “Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos”, confesó entonces. Las semanas previas a la muerte del animal, Escudero había compartido que estuvo presente en los cuidados y acompañamiento de la perra, quien atravesaba complicaciones de salud.

La artista también había publicado: “Dieciséis años de amor puro. Mulatita mía, llegó el momento de despedirte y solo puedo agradecerte. Miro para atrás y estás en cada historia”, expresó reflejando así la omnipresencia de la mascota en los momentos más importantes de su vida.

Mujer con pelo oscuro, gafas de sol y bikini, sostiene un perro schnauzer negro, ambos con gorros de Papá Noel. Fondo verde borroso
Silvina Escudero recuerda a su perra Mulata en una fotografía donde ambas llevan gorros de Papá Noel, vistiendo la actriz un traje de baño y gafas de sol en un jardín.

A lo largo de los años, Mulata la acompañó en mudanzas, giras, trabajos y hasta en proyectos laborales compartidos. En palabras de Escudero: “Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7. Desde desfiles, conducciones, salidas, viajes, temporadas, boliche, hasta publicidades juntas hicimos”.

En su despedida pública, la bailarina subrayó el rol de Mulata como líder dentro de su grupo de mascotas: “Aceptaste a cada nuevo integrante con todo tu amor; hermanos que quedaron y rescatados que partieron”. El mensaje deja entrever el entorno de animales rescatados y adoptados que forman parte de la vida de Escudero y la influencia positiva de Mulata en ese ambiente.

Una perra de pelaje oscuro sentada en una alfombra de pelo largo. Texto en pantalla: "FELIZ CUMPLE AL CIELO AMOR DE MI VIDA". Nombre de usuario escuderosilvina
La artista compartió imágenes con Mulata para remarcar que la mascota acompañó su crecimiento personal y profesional

Escudero no ocultó el agradecimiento por el sostén recibido: “Me hiciste todo más fácil. Mi vida fue mejor porque estaba con vos. Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo, cada nuevo desafío te tenía ahí al lado y podía hacerlo mejor. Soy una bendecida de haberte disfrutado toda esta vida”.

La relación entre la bailarina y su mascota trascendió la rutina; fue un vínculo forjado en la convivencia diaria, el apoyo mutuo y el acompañamiento en cada etapa. La artista eligió remarcar ese legado: “Toda una vida de amor”, insistió en la dedicatoria.

Temas Relacionados

MulataPerraSilvina Escudero16 añosdespedida

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El encuentro íntimo de Charly García y Rubén Blades en la previa del show del artista panameño

La reunión a solas en camarines fue el preludio de una noche de homenajes, recuerdos y mensajes sociales en la que el músico cautivó a todos

El encuentro íntimo de Charly García y Rubén Blades en la previa del show del artista panameño

Así fue la fiesta de cumpleaños de Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, con toda su familia ensamblada

La niña celebró sus 5 años con una divertida celebración acompañada por sus seres queridos, y la temática de Hello Kitty en una tarde especial

Así fue la fiesta de cumpleaños de Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, con toda su familia ensamblada

Juan Leyrado habló de su interpretación de Sarmiento con inteligencia artificial: “Es un momento de cambio muy grande”

El actor visitó el estudio de Infobae en Vivo y contó la emoción que siente al recrear al prócer con tecnología para el cortometraje “El Libertador”, de Infobae

Juan Leyrado habló de su interpretación de Sarmiento con inteligencia artificial: “Es un momento de cambio muy grande”

El mensaje de amor de la novia de Camilota al cumplir 6 meses de su relación: “Llegaste para iluminar mi vida”

La pareja de la influencer, Ana, conocida como La Beby Pop, le dedicó una romántico mensaje por el tiempo compartido juntas

El mensaje de amor de la novia de Camilota al cumplir 6 meses de su relación: “Llegaste para iluminar mi vida”

La particular imagen que eligió Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña luego de sus dichos sobre su paternidad

En medio del tenso panorama entre el futbolista y el actor, el detalle de una foto resaltó en las últimas horas y causó revuelo en las redes

La particular imagen que eligió Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña luego de sus dichos sobre su paternidad

AMÉRICA

Nicaragua arranca la semana entre calor extremo, lluvias y ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora

Nicaragua arranca la semana entre calor extremo, lluvias y ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora

Empresarios turísticos en Honduras cuestionan la nueva Ley de Empleo Parcial y advierten dificultades para aplicarla

Costa Rica: investigan a la hija de “Macho Coca” por millonarias compras tras declarar ingresos por venta de ropa

Desde droga hasta fuegos artificiales: Realizan requisa a gran escala en el Centro de Detención Preventiva “El Boquerón” en Guatemala

Ministerio de Salud destinó más de $24 millones a tratamientos para 17 mil personas con infección por VIH en el último año

MALDITOS NERDS

Asha Sharma ocultó ocho letras y disparó una teoría sobre ‘The Elder Scrolls VI’

Asha Sharma ocultó ocho letras y disparó una teoría sobre ‘The Elder Scrolls VI’

Ewan McGregor quiere dedicar otra década a Obi-Wan Kenobi en Star Wars

Frogwares revela los actores de voz de ‘The Sinking City 2′ antes de su estreno

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

Amazon dejará ‘Lost Ark’ y ‘Throne and Liberty’ en manos de sus creadores

DEPORTES

La foto que publicó la hija mayor de Guillermo Vilas para festejar su cumpleaños 74: el lugar especial que eligió

La foto que publicó la hija mayor de Guillermo Vilas para festejar su cumpleaños 74: el lugar especial que eligió

Michael Phelps regresó al agua, pero esta vez en un rol especial: acompaña a su hijo en sus primeros pasos

La jugada viral de una joya de River Plate que fue cedido a otro gigante de Sudamérica: “La pisada es extraordinaria”

La icónica camiseta de Michael Jordan que será subastada en más de USD 10 millones y podría superar un histórico récord

Conmoción en Italia: un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado