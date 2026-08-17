La tristeza de Silvina Escudero el día en que su perra hubiera cumplido 16 años: “Tuve que aprender a vivir sin vos”

Silvina Escudero recordó en Instagram el cumpleaños 16 que habría cumplido su perrita Mulata tras su muerte a comienzos de junio

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Silvina Escudero eligió el aniversario que habría marcado los 16 años de vida de su perrita Mulata para compartir en redes sociales un mensaje donde el dolor y el agradecimiento se mezclan. La mascota falleció a comienzos de junio y la artista se volcó a su cuenta de Instagram para recordar la fecha y expresar la huella que dejó en su vida.

“Hoy cumplirías 16 años, mi Mulata”, comenzó Escudero en su publicación, ayer por la tarde, evocando el vacío que dejó la partida. La artista confesó: “Tuve que aprender a vivir sin vos”. Sin embargo, para ella es importante “celebrar la vida”, reconociendo la intensidad del vínculo que compartieron.

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La bailarina Silvina Escudero dijo que eligió celebrar la vida de Mulata mientras aprende a vivir con su ausencia

En palabras que retratan la profundidad de la relación, la bailarina admitió: “Tuvimos una vida entera juntas y nos amamos de una manera que no puedo explicar con palabras”. La ausencia se siente, reconoció, pero también eligió aferrarse a los recuerdos y al afecto compartido.

El cariño que permanece tras la despedida

Mulata acompañó a Silvina Escudero en mudanzas, giras, trabajos y proyectos, y la bailarina destacó su rol en la convivencia con otras mascotas rescatadas

La pérdida de Mulata no solo significó el adiós a una mascota, sino a una figura central en la vida de Escudero. “Fuiste mucho más que mi perra. Fuiste familia, compañera, refugio, alegría y una parte enorme de mi historia”, escribió, dejando claro el lugar que ocupaba el animal en su día a día.

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Al recordar la fecha, la bailarina destacó: “Me cuesta muchísimo que no estés acá... pero me quedo con todo lo que sí tuvimos y con la certeza de que fuiste profundamente amada y feliz y así fui yo con vos”. Así, dejó ver que, aunque la ausencia es dolorosa, el consuelo llega al pensar en todo el tiempo compartido.

El 2 de junio, Silvina Escudero había despedido a Mulata con un mensaje en el que afirmó que se iba un pedazo de su corazón

En su mensaje de homenaje, Silvina eligió cerrar con una frase que resume la trascendencia del lazo: “Feliz cumpleaños, mi Mulata hermosa. 16 años de vos. Toda una vida de amor”. Y, finalmente, subrayó: “Vas a vivir para siempre en mí”.

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Durante la jornada, la artista compartió varias imágenes junto a Mulata, reforzando la idea de que, para ella, la mascota fue mucho más que un animal de compañía: fue un testigo constante de su crecimiento y sus cambios personales y profesionales.

Un adiós que marcó a la artista

El pasado 2 de junio, la despedida de Mulata ya había dejado un mensaje de profundo dolor en la cuenta de la bailarina: “Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos”, confesó entonces. Las semanas previas a la muerte del animal, Escudero había compartido que estuvo presente en los cuidados y acompañamiento de la perra, quien atravesaba complicaciones de salud.

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La artista también había publicado: “Dieciséis años de amor puro. Mulatita mía, llegó el momento de despedirte y solo puedo agradecerte. Miro para atrás y estás en cada historia”, expresó reflejando así la omnipresencia de la mascota en los momentos más importantes de su vida.

Silvina Escudero recuerda a su perra Mulata en una fotografía donde ambas llevan gorros de Papá Noel, vistiendo la actriz un traje de baño y gafas de sol en un jardín.

A lo largo de los años, Mulata la acompañó en mudanzas, giras, trabajos y hasta en proyectos laborales compartidos. En palabras de Escudero: “Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7. Desde desfiles, conducciones, salidas, viajes, temporadas, boliche, hasta publicidades juntas hicimos”.

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En su despedida pública, la bailarina subrayó el rol de Mulata como líder dentro de su grupo de mascotas: “Aceptaste a cada nuevo integrante con todo tu amor; hermanos que quedaron y rescatados que partieron”. El mensaje deja entrever el entorno de animales rescatados y adoptados que forman parte de la vida de Escudero y la influencia positiva de Mulata en ese ambiente.

La artista compartió imágenes con Mulata para remarcar que la mascota acompañó su crecimiento personal y profesional

Escudero no ocultó el agradecimiento por el sostén recibido: “Me hiciste todo más fácil. Mi vida fue mejor porque estaba con vos. Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo, cada nuevo desafío te tenía ahí al lado y podía hacerlo mejor. Soy una bendecida de haberte disfrutado toda esta vida”.

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La relación entre la bailarina y su mascota trascendió la rutina; fue un vínculo forjado en la convivencia diaria, el apoyo mutuo y el acompañamiento en cada etapa. La artista eligió remarcar ese legado: “Toda una vida de amor”, insistió en la dedicatoria.