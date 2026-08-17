Cultura
Agregar Infobae enGoogle

¿Arte o medicina?: El tatuaje cosmético divide a Japón

Lo que hay detrás de la micropigmentación capilar en Japón, entre la demanda silenciosa, el estigma histórico del tatuaje y el temor a consecuencias legales

¿Arte o medicina?: El tatuaje cosmético divide a Japón
¿Arte o medicina?: El tatuaje cosmético divide a Japón
Guardar

Remy, un tatuador profesional, inserta meticulosamente diminutos puntos de pigmento en el cuero cabelludo de personas calvas para simular la presencia de cabello, una técnica cosmética en la mira de las autoridades sanitarias de Japón.

Mientras en gran parte del mundo el “maquillaje permanente” es considerado un procedimiento cosmético, Japón ha tomado otra vía.

Las autoridades estiman que estas prácticas corresponden al ámbito médico y han multiplicado las advertencias e incluso las amenazas de acciones penales contra quienes las realizan sin una licencia sanitaria, como es el caso de Remy, un residente de Okinawa de 44 años.

PUBLICIDAD

Los profesionales del sector defienden que su trabajo consiste en crear una ilusión estética, ya sea reproduciendo el aspecto de una cabellera, redefiniendo cejas o dando color a los labios.

Sin embargo, en un país donde durante décadas los tatuajes estuvieron asociados a los yakuza, la mafia japonesa, las medidas de higiene y seguridad aplicadas por estos profesionales no bastan para disipar las dudas de las autoridades.

PUBLICIDAD

Una especialista en tatuajes de cuero cabelludo realiza una demostración durante un concurso de tatuajes y maquillaje permanente en Naha, prefectura de Okinawa
Una especialista en tatuajes de cuero cabelludo realiza una demostración durante un concurso de tatuajes y maquillaje permanente en Naha, prefectura de Okinawa

“Para mí es un completo misterio que sigan afirmando que se trata de un acto médico”, explica Remy (su nombre profesional).

La técnica que practica, conocida como micropigmentación capilar, es según él un procedimiento “apenas invasivo” y “tan indoloro que algunos clientes incluso se quedan dormidos durante la sesión”. Para muchos clientes, el beneficio va mucho más allá de la apariencia física.

Koki Hatanaka, de 28 años, recuerda que una alopecia repentina lo sumió en una profunda depresión. “No quería salir de casa”, cuenta. Ahora, gracias al tratamiento, su cabeza luce como si llevara un corte de pelo muy corto.

“Sin esto, nunca habría tenido el valor de hablar con desconocidos”, afirma.

El riesgo de las agujas

En 2020, la Corte Suprema japonesa dictaminó que los tatuajes decorativos tradicionales no constituyen un acto médico.

Japón desafía la tendencia mundial al considerar que el maquillaje permanente es competencia exclusiva de los profesionales médicos
Japón desafía la tendencia mundial al considerar que el maquillaje permanente es competencia exclusiva de los profesionales médicos

Sin embargo, esa decisión dejó fuera a la micropigmentación capilar, que “históricamente implica a médicos”, según un funcionario del Ministerio de Salud.

El uso de agujas implica riesgos suficientes como para “causar daños físicos si el procedimiento se realiza sin la formación médica adecuada”, añade.

Las sanciones para quienes ejerzan sin licencia médica pueden llegar incluso al arresto, explica Akihiro Saotome, especialista en derecho sanitario.

Pese a ello, numerosos tatuadores cosméticos continúan trabajando abiertamente. En julio incluso se celebró una convención en Okinawa que reunió a profesionales de países como Corea del Sur, Vietnam y Suecia.

“No hago nada de lo que deba avergonzarme”, afirma Tatsuki Miyahira, un tatuador de Okinawa que ofrece este servicio pese a no contar con acreditación médica.

Relación compleja con los tatuajes

Japón es el único país donde el llamado maquillaje permanente realizado por personas sin formación médica puede ser sancionado.

“¿Por qué solo pasa en Japón?”, se pregunta Michiko Shinmasu, una peluquera de 50 años que también trabaja como tatuadora de cejas.

Los profesionales del sector insisten en que su oficio —que abarca desde la simulación de cabello hasta el relleno de cejas y la pigmentación de labios— es una actividad artística más propia de tatuadores y estilistas
Los profesionales del sector insisten en que su oficio —que abarca desde la simulación de cabello hasta el relleno de cejas y la pigmentación de labios— es una actividad artística más propia de tatuadores y estilistas

Según explica, la falta de reconocimiento legal genera inquietud entre los clientes. “Les da la sensación de que están haciendo algo malo”, lamenta.

Algunos profesionales consideran que esta situación está relacionada con la compleja relación histórica de Japón con los tatuajes. Antiguamente se utilizaban para marcar a delincuentes y posteriormente fueron adoptados por grupos mafiosos.

Todavía hoy, las personas tatuadas suelen tener restringido el acceso a determinados espacios públicos, como baños termales.

“Esa imagen negativa continúa influyendo en la manera en que se percibe la micropigmentación capilar”, sostiene Yasuaki Sameshima, empresario del sector.

Aunque rechaza que la actividad quede bajo control médico, Remy cree que sí debería existir un sistema de licencias y formación obligatoria. “En muchos países hay algún tipo de autorización específica para ejercer como tatuador, pero Japón nunca creó una”, afirma.

“Esa sería la mejor forma de proteger a los clientes y garantizar que los procedimientos se realicen en condiciones adecuadas de higiene”.

Fuente: AFP. Fotos: Philip FONG / AFP

Temas Relacionados

tatuajemicropigmentación capilarJapón

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anunciaron a los 16 ganadores del Premio Nacional a la Trayectoria Artística

La 113.ª edición del Salón Nacional de Artes Visuales reveló los reconocimientos previstos para 2024 y 2026

Anunciaron a los 16 ganadores del Premio Nacional a la Trayectoria Artística

Agarrate Catalina cumple 25 años, graba su primer disco de estudio y regresa al carnaval de Montevideo

La histórica murga uruguaya anuncia un show en la capital uruguaya, un álbum con reversiones de sus temas más conocidos y material inédito, y la vuelta al Concurso Oficial luego de cuatro años

Agarrate Catalina cumple 25 años, graba su primer disco de estudio y regresa al carnaval de Montevideo

Cómo se hizo El Libertador, el corto de Infobae que recrea a San Martín y Sarmiento con inteligencia artificial

Opy Morales, director de Estrategia de IA de Infobae, explicó el proceso detrás de la producción, las voces de Arturo Puig y Juan Leyrado y el trabajo del equipo que llevó la historia a la pantalla

Cómo se hizo El Libertador, el corto de Infobae que recrea a San Martín y Sarmiento con inteligencia artificial

Mijail Bakunin, filósofo ruso: “La libertad de cada uno no encuentra un límite en la libertad de los demás, sino su prolongación y su ampliación al infinito”

La frase de quien es considerado el padre del anarquismo moderno propone una revolución ética radical. La historia del aristócrata que abrazó la causa de los desposeídos y dinamitó la concepción liberal de los derechos individuales

Mijail Bakunin, filósofo ruso: “La libertad de cada uno no encuentra un límite en la libertad de los demás, sino su prolongación y su ampliación al infinito”

La feria Plateada regresa con grandes novedades para su cuarta edición

El evento de artes visuales, que se realizará en el Centro Provincial de las Artes - Teatro Argentino del 28 al 30 de agosto, tendrá más galerías y proyectos y extiende su propuesta a las instituciones de La Plata

La feria Plateada regresa con grandes novedades para su cuarta edición

DEPORTES

En un duelo clave por la permanencia, Estudiantes Río Cuarto recibe Atlético Tucumán por la quinta fecha del Clausura

En un duelo clave por la permanencia, Estudiantes Río Cuarto recibe Atlético Tucumán por la quinta fecha del Clausura

El informe de la F1 que puso el foco en el futuro de Colapinto en Alpine: cómo está el mapa de pilotos y los rumores de cambios

En un partido frenético, Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y lograron un triunfo clave en el Mundial de hockey

Julián Álvarez al Barcelona: de la reunión clave que podría destrabar el pase a la figura de otro grande de Europa como alternativa

La foto que publicó la hija mayor de Guillermo Vilas para festejar su cumpleaños 74: el lugar especial que eligió

TELESHOW

Anita Espasandín apoyó a Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi: “No tenés que demostrar tu valor”

Anita Espasandín apoyó a Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi: “No tenés que demostrar tu valor”

Stephanie Demner reveló el nombre de la beba que espera y cómo lo eligieron con su pareja

Batato Barea, el performer transgresor que brilla en la serie de Moria: de la cultura under al reconocimiento masivo

Transparencias, cuero y actitud: Lucila La Tora Villar impactó con una audaz sesión de fotos

La tristeza de Silvina Escudero el día en que su perra hubiera cumplido 16 años: “Tuve que aprender a vivir sin vos”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno dominicano ejecuta 47% del presupuesto en el primer semestre y registra un déficit de $1,654 millones

Gobierno dominicano ejecuta 47% del presupuesto en el primer semestre y registra un déficit de $1,654 millones

Honduras asegura plantación de droga en zona montañosa de Colón

Violencia psicológica concentra el 45.44% de las atenciones a mujeres registradas en 2026 en El Salvador, según Procuraduría

Un sistema nacional de alerta sanitaria y respuesta anticipada: así se prepara Argentina para enfrentar a El Niño

Rusia atacó la empresa energética de Ucrania 13 veces en una semana y ya suma casi 300 ataques en el año