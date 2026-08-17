Lista de marcas que lideran el mercado global de smartphones: Samsung y Xiaomi encabezan el consumo

El segmento de smartphones económicos enfrenta menor disponibilidad y presión en márgenes durante 2026. (Reuters)

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El mercado de teléfonos inteligentes en América Latina inició 2026, con señales de dinamismo tras registrar un crecimiento anual de 3% en envíos durante el primer trimestre, alcanzando 34,8 millones de unidades, de acuerdo con un análisis de la consultora Omdia.

Según el reporte, este avance estuvo asociado a estrategias preventivas de inventario, ajustes en las carteras de productos y el retraso temporal en la transferencia de costos de memoria hacia los usuarios finales.

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Los fabricantes de smartphones que lideran el mercado

Samsung Electronics consolidó su posición como líder en la región con 12,9 millones de smartphones enviados y una participación de 37%, su nivel más alto desde 2023. El informe atribuye este desempeño al éxito de la serie Galaxy A, especialmente en segmentos de entrada y gama media. El crecimiento anual de Samsung fue de 9%, lo que refuerza su predominio en el mercado latinoamericano.

Samsung reforzó su liderazgo en América Latina durante el primer trimestre de 2026. (Reuters)

En segundo lugar se ubicó Xiaomi, con 6 millones de unidades y 17% de cuota, logrando así seis trimestres consecutivos en expansión. El reporte destaca que la marca encontró impulso en Centroamérica y Perú, donde la familia Redmi Note 15 obtuvo buena aceptación. Este segmento ha sido clave para sostener el avance de Xiaomi en la región.

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En contraste, Motorola experimentó una caída de 5% anual, hasta 4,9 millones de equipos, principalmente por la desaceleración en la demanda de modelos de entre 100 y 200 dólares estadounidenses. Equipos como el G06 y el G17 perdieron tracción en este rango de precio.

El avance más llamativo fue el de HONOR, que creció 30% anual hasta alcanzar 10% del mercado regional. Su modelo Play 10, dirigido a la gama de entrada, se aproximó al medio millón de unidades vendidas. Esta evolución marca un cambio relevante en las preferencias del canal de distribución latinoamericano.

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HONOR logra el mayor avance del año, alcanzando el 10% del mercado latinoamericano de smartphones. (HONOR)

Por su parte, Apple registró un incremento de 31% anual, motivado por una demanda robusta en México, donde las ventas aumentaron 80%. La recepción positiva de la serie iPhone 17 respaldó este desempeño.

Costos al alza y retos para los canales de venta de celulares

El informe señala que, aunque el aumento en los costos de memoria RAM y almacenamiento no se reflejó plenamente en los precios promedio del primer trimestre, este impacto comenzará a notarse desde finales del segundo trimestre de 2026.

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Miguel Ángel Pérez, Senior Analyst de Omdia, explicó que los fabricantes han adelantado entregas y ajustado configuraciones con el objetivo de sostener la demanda y contener los precios de manera temporal. Pérez prevé que el incremento en componentes afectará principalmente al segmento económico, que representa cerca del 70% del mercado en América Latina.

Apple incrementa sus ventas en México gracias a la fuerte demanda de la serie iPhone 17. (Reuters)

Para los distribuidores y revendedores, la situación genera nuevos riesgos operativos. Entre ellos, Omdia enumera una menor rotación de modelos de entrada, ajustes constantes de precios, reducción de márgenes en dispositivos de bajo costo, mayor exposición a sobreinventario y consumidores que optan por smartphones con menor capacidad de almacenamiento.

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El reporte identifica que la demanda de equipos de gama alta mantiene resiliencia gracias a esquemas de financiamiento flexibles, como pagos a plazos, programas Buy Now Pay Later (BNPL) y sistemas de intercambio. Estos mecanismos abren oportunidades para integradores, minoristas y asesores comerciales que logren ofrecer propuestas de valor que trasciendan el hardware.

Entre las alternativas mencionadas en el análisis destacan el financiamiento flexible, programas de renovación, seguros y garantías extendidas, servicios posventa y paquetes que incluyen accesorios o servicios digitales. Esta tendencia resulta particularmente visible en México, Brasil y Chile, mercados donde la gama media-alta conserva dinamismo.

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Los consumidores latinoamericanos muestran mayor sensibilidad al precio debido al aumento de los costos de memoria. (Reuters)

El futuro del mercado de smartphones

El análisis advierte que, pese al crecimiento observado, la industria móvil latinoamericana muestra señales de desaceleración estructural para la segunda mitad de 2026 y parte de 2027. El reto para fabricantes, mayoristas y revendedores dejará de centrarse únicamente en la venta de unidades y pasará a incluir la protección de la rentabilidad, la administración precisa de inventarios y el desarrollo de propuestas comerciales sostenibles en un entorno de consumidores cada vez más cautelosos.

El informe concluye que la evolución del contexto económico y tecnológico en la región condicionará las estrategias de los actores del sector, marcando un periodo de ajustes y reconfiguración en toda la cadena de valor vinculada a los smartphones.

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