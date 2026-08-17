Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La nueva vida de Sergio Busquets a los 38 años tras retirarse como futbolista: la carrera que inició

El ex mediocampista volvió a Barcelona, con el objetivo de desandar bien de abajo otro camino dentro del deporte en el que brilló

Abrazo entre Messi y Busquets durante la última etapa del español en el Inter Miami (Crédito: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)
Abrazo entre Messi y Busquets durante la última etapa del español en el Inter Miami (Crédito: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)
Guardar

Ocho meses después de retirarse con la MLS Cup en el bolsillo, Sergio Busquets volvió este lunes al lugar donde todo empezó. El mediocampista catalán, de 38 años, se incorporó al cuerpo técnico del Barça Atlètic, el filial del FC Barcelona, para dar sus primeros pasos como entrenador. Lo confirmó el periodista Fabrizio Romano, quien precisó que Busquets trabajará junto al exfutbolista brasileño Juliano Belletti mientras avanza en el proceso de obtención de su licencia de técnico.

El regreso tiene una lógica que va más allá de la nostalgia. Busquets, de 38 años, se formó en La Masia, debutó en el primer equipo en 2008 bajo las órdenes de Pep Guardiola y pasó 15 temporadas como azulgrana antes de emigrar a Estados Unidos en 2023. Ahora vuelve, pero desde el otro lado del campo, y empezando bien de abajo, a pesar de su rutilante nombre. El club señaló en un comunicado que el objetivo es que “su experiencia, sus conocimientos y su forma de entender el juego” pasen a formar parte del equipo de trabajo de Belletti, con foco en el desarrollo de los jóvenes del filial.

PUBLICIDAD

La historia que Busquets escribió como jugador del Barça difícilmente tenga parangón en la historia reciente del club. En sus 15 temporadas disputó 722 partidos con la camiseta blaugrana, lo que lo convierte en el tercer jugador con más participaciones en la historia de la entidad. Su palmarés incluye 9 títulos de Liga, 3 Champions League, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes, para un total de 32 trofeos. Con la selección española sumó otros dos: el Mundial de 2010 en Sudáfrica y la Eurocopa de 2012.

Tras ese ciclo, Busquets aterrizó en Miami junto a tres compañeros de toda la vida: Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba. La reunión de ese grupo en el Inter Miami CF generó una expectativa enorme, y el equipo respondió a la altura. En su primera temporada juntos conquistaron la Leagues Cup 2023, y al año siguiente se alzaron con la Supporters’ Shield con un récord histórico de 74 puntos en una sola temporada de la Major League Soccer (MLS). Messi describió aquel período como algo “muy positivo y muy lindo para el recuerdo de ellos”.

PUBLICIDAD

El punto más alto llegó en diciembre de 2025, cuando el Inter Miami venció al Vancouver Whitecaps por 3-1 en la final de la MLS Cup y se consagró campeón de la liga estadounidense por primera vez en su historia. Busquets y Alba se retiraron esa misma noche, con el trofeo en las manos. Fue el cuarto título de Busquets en dos temporadas y media en la MLS -si se cuenta el hecho de haber ganado la Conferencia Este-. Además, con esa conquista se convirtió, junto a Messi y Rodrigo De Paul, en uno de los primeros futbolistas en ganar tanto una Copa del Mundo como una MLS Cup, según registró la propia liga.

Busi, con la casaca blaugrana del Barcelona. Con la selección de España, además, ganó un Mundial y una Eurocopa
Busi, con la casaca blaugrana del Barcelona. Con la selección de España, además, ganó un Mundial y una Eurocopa

De acuerdo con Romano, Busquets firmó como asistente técnico del Barça Atlètic este lunes 17 de agosto. El filial azulgrana, dirigido por Belletti, compite en el fútbol profesional español y ha sido históricamente el escalón desde el que varios exjugadores del club iniciaron sus carreras en los banquillos. El propio Belletti vistió la camiseta del Barcelona antes de dedicarse a la dirección técnica.

El club precisó en su comunicado que Busquets se integra al cuerpo técnico “con el objetivo de contribuir al crecimiento y a la formación de los jóvenes futbolistas del filial azulgrana”, una tarea que, según Romano, desarrollará en paralelo al curso de entrenador que le permitirá, en el futuro, dirigir un equipo de forma autónoma.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSergio BusquetsInter MiamiBarcelonadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Después de eliminar a Djokovic, Thiago Tirante volvió a ganar y avanzó a octavos de final en Cincinnati

Tras su histórico triunfo ante el serbio ex número 1° del mundo, el argentino superó a Martín Landaluce por 7-6 (5) y 7-6 (4) en el Masters 1000 estadounidense. Su próximo rival saldrá del cruce entre Jakub Mensik y Rinky Hijikata

Después de eliminar a Djokovic, Thiago Tirante volvió a ganar y avanzó a octavos de final en Cincinnati

En un duelo clave por la permanencia, Estudiantes Río Cuarto recibe Atlético Tucumán por la quinta fecha del Clausura

Más tarde, Vélez se mide con Defensa y Justicia desde las 19:15. Gimnasia de Mendoza-Talleres cierran la grilla (21:30)

En un duelo clave por la permanencia, Estudiantes Río Cuarto recibe Atlético Tucumán por la quinta fecha del Clausura

El informe de la F1 que puso el foco en el futuro de Colapinto en Alpine: cómo está el mapa de pilotos y los rumores de cambios

El argentino de 23 años tiene encaminada su continuidad en la categoría. La grilla presenta grandes interrogantes y la Máxima se refirió a las posibles modificaciones de butacas

El informe de la F1 que puso el foco en el futuro de Colapinto en Alpine: cómo está el mapa de pilotos y los rumores de cambios

En un partido frenético, Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y lograron un triunfo clave en el Mundial de hockey

La selección argentina de hockey femenino se repuso del empate en el debut ante EEUU y se quedó con una victoria clave para su clasificación a la próxima ronda

En un partido frenético, Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y lograron un triunfo clave en el Mundial de hockey

Julián Álvarez al Barcelona: de la reunión clave que podría destrabar el pase a la figura de otro grande de Europa como alternativa

En medio del comienzo de la liga de España, el delantero argentino todavía persigue su salida del Atlético de Madrid

Julián Álvarez al Barcelona: de la reunión clave que podría destrabar el pase a la figura de otro grande de Europa como alternativa

MALDITOS NERDS

Kernel Hearts, el juego de acción argentino, llega a la Epic Games Store y tendrá una colaboración con Fornite

Kernel Hearts, el juego de acción argentino, llega a la Epic Games Store y tendrá una colaboración con Fornite

Asha Sharma ocultó ocho letras y disparó una teoría sobre ‘The Elder Scrolls VI’

Ewan McGregor quiere dedicar otra década a Obi-Wan Kenobi en Star Wars

Frogwares revela los actores de voz de ‘The Sinking City 2′ antes de su estreno

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

ENTRETENIMIENTO

Los actores de la biopic de The Beatles fueron captados recreando la legendaria portada de “Abbey Road” en Londres

Los actores de la biopic de The Beatles fueron captados recreando la legendaria portada de “Abbey Road” en Londres

Hayden Panettiere y el abuso que sufrió de su exnovio Brian Hickerson: “Los golpes con la palma de la mano se convierten en puñetazos”

Lo que Hayden Panettiere confesó en sus memorias antes de morir: abuso, adicción y la custodia de su hija

Esta fue la última publicación de Hayden Panettiere en redes sociales

Viola Davis, Selma Blair y más estrellas de Hollywood despiden a Hayden Panettiere: “Esto no puede ser real”

INFOBAE AMÉRICA

Violencia en Ecuador: tres menores fueron asesinados durante un ataque armado contra una vivienda en Guayaquil

Violencia en Ecuador: tres menores fueron asesinados durante un ataque armado contra una vivienda en Guayaquil

¿Arte o medicina?: El tatuaje cosmético divide a Japón

Gobierno dominicano ejecuta 47% del presupuesto en el primer semestre y registra un déficit de $1,654 millones

Honduras asegura plantación de droga en zona montañosa de Colón

Violencia psicológica concentra el 45.44% de las atenciones a mujeres registradas en 2026 en El Salvador, según Procuraduría