La nueva vida de Sergio Busquets a los 38 años tras retirarse como futbolista: la carrera que inició

Abrazo entre Messi y Busquets durante la última etapa del español en el Inter Miami (Crédito: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

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Ocho meses después de retirarse con la MLS Cup en el bolsillo, Sergio Busquets volvió este lunes al lugar donde todo empezó. El mediocampista catalán, de 38 años, se incorporó al cuerpo técnico del Barça Atlètic, el filial del FC Barcelona, para dar sus primeros pasos como entrenador. Lo confirmó el periodista Fabrizio Romano, quien precisó que Busquets trabajará junto al exfutbolista brasileño Juliano Belletti mientras avanza en el proceso de obtención de su licencia de técnico.

El regreso tiene una lógica que va más allá de la nostalgia. Busquets, de 38 años, se formó en La Masia, debutó en el primer equipo en 2008 bajo las órdenes de Pep Guardiola y pasó 15 temporadas como azulgrana antes de emigrar a Estados Unidos en 2023. Ahora vuelve, pero desde el otro lado del campo, y empezando bien de abajo, a pesar de su rutilante nombre. El club señaló en un comunicado que el objetivo es que “su experiencia, sus conocimientos y su forma de entender el juego” pasen a formar parte del equipo de trabajo de Belletti, con foco en el desarrollo de los jóvenes del filial.

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La historia que Busquets escribió como jugador del Barça difícilmente tenga parangón en la historia reciente del club. En sus 15 temporadas disputó 722 partidos con la camiseta blaugrana, lo que lo convierte en el tercer jugador con más participaciones en la historia de la entidad. Su palmarés incluye 9 títulos de Liga, 3 Champions League, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes, para un total de 32 trofeos. Con la selección española sumó otros dos: el Mundial de 2010 en Sudáfrica y la Eurocopa de 2012.

Tras ese ciclo, Busquets aterrizó en Miami junto a tres compañeros de toda la vida: Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba. La reunión de ese grupo en el Inter Miami CF generó una expectativa enorme, y el equipo respondió a la altura. En su primera temporada juntos conquistaron la Leagues Cup 2023, y al año siguiente se alzaron con la Supporters’ Shield con un récord histórico de 74 puntos en una sola temporada de la Major League Soccer (MLS). Messi describió aquel período como algo “muy positivo y muy lindo para el recuerdo de ellos”.

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El punto más alto llegó en diciembre de 2025, cuando el Inter Miami venció al Vancouver Whitecaps por 3-1 en la final de la MLS Cup y se consagró campeón de la liga estadounidense por primera vez en su historia. Busquets y Alba se retiraron esa misma noche, con el trofeo en las manos. Fue el cuarto título de Busquets en dos temporadas y media en la MLS -si se cuenta el hecho de haber ganado la Conferencia Este-. Además, con esa conquista se convirtió, junto a Messi y Rodrigo De Paul, en uno de los primeros futbolistas en ganar tanto una Copa del Mundo como una MLS Cup, según registró la propia liga.

Busi, con la casaca blaugrana del Barcelona. Con la selección de España, además, ganó un Mundial y una Eurocopa

De acuerdo con Romano, Busquets firmó como asistente técnico del Barça Atlètic este lunes 17 de agosto. El filial azulgrana, dirigido por Belletti, compite en el fútbol profesional español y ha sido históricamente el escalón desde el que varios exjugadores del club iniciaron sus carreras en los banquillos. El propio Belletti vistió la camiseta del Barcelona antes de dedicarse a la dirección técnica.

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El club precisó en su comunicado que Busquets se integra al cuerpo técnico “con el objetivo de contribuir al crecimiento y a la formación de los jóvenes futbolistas del filial azulgrana”, una tarea que, según Romano, desarrollará en paralelo al curso de entrenador que le permitirá, en el futuro, dirigir un equipo de forma autónoma.