Gobierno dominicano ejecuta 47% del presupuesto en el primer semestre y registra un déficit de $1,654 millones

La República Dominicana quedó en el segundo lugar global en transparencia presupuestaria, detrás de Brasil, y lideró el ranking de Hispanoamérica, Centroamérica y el Caribe. (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

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El Gobierno dominicano ejecutó 764,310.4 millones de pesos (USD 13,177 millones) entre enero y junio de 2026, lo que representa el 47 % del presupuesto vigente de 1 billón 627,412 millones (USD 28,024 millones).

En ese mismo periodo, los ingresos ascendieron a 668,366.6 millones de pesos (USD 11,523 millones), equivalentes al 49.8 % del total previsto. La diferencia entre ingresos y gastos resultó en un déficit fiscal de 95,943.8 millones de pesos (USD 1,654 millones), equivalente al 1.1 % del producto interno bruto.

La ejecución presupuestaria mostró variaciones entre instituciones. Un grupo de ministerios recibió la mayor parte de los fondos, principalmente para áreas de servicios sociales, educación, salud, seguridad e infraestructura, mientras que otras dependencias administraron montos menores.

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Según Diario Libre, la ejecución no fue homogénea y un reducido grupo de ministerios absorbió la mayor parte de los fondos para sostener servicios sociales, seguridad e infraestructura, mientras otras dependencias operaron con asignaciones considerablemente menores.

Educación concentró el mayor monto y deportes tuvo el mayor aumento relativo

El Ministerio de Educación lideró la asignación de recursos, con 148,375.8 millones de pesos (USD 2,557 millones) ejecutados, lo que corresponde al 19.4 % del gasto estatal total y al 44.7 % de su presupuesto vigente de 332,030.6 millones (USD 5,724 millones). Los principales destinos fueron la educación primaria, con 55,771.7 millones (USD 962 millones); la educación secundaria, con 21,166.8 millones (USD 365 millones); y los servicios de bienestar estudiantil, con 18,751.0 millones (USD 323 millones).

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El Ministerio de Educación lideró el gasto estatal con 148,375.8 millones de pesos, dirigidos sobre todo a educación primaria, secundaria y bienestar estudiantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ocupó el segundo lugar, con 80,546.3 millones de pesos (USD 1,389 millones) ejecutados, el 44.4 % de su presupuesto vigente de 181,396.0 millones (USD 3,128 millones) y el 10.5 % del gasto estatal.

De este monto, 70,593.1 millones (USD 1,217 millones) se destinaron a la administración de activos, pasivos y transferencias, y 45,880.6 millones (USD 791 millones) fueron transferidos a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud.

En tercer lugar, la Presidencia de la República desembolsó 54,531.4 millones de pesos (USD 940 millones), el 7.1 % del gasto estatal. De ese total, el 43.8 % se destinó a programas sociales como Aliméntate, con 13,984.8 millones (USD 241 millones); Bono Gas Hogares, con 3,404.2 millones (USD 59 millones); y Bono Luz, con 2,386.7 millones (USD 41 millones).

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El Ministerio de Deportes y Recreación registró el mayor aumento relativo en ejecución, con 3,805.0 millones de pesos (USD 66 millones) en el primer semestre, frente a 1,613.1 millones (USD 28 millones) en igual periodo de 2025, lo que representa un incremento de 135.9 %. Este aumento estuvo vinculado a la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con una asignación anual de 2,050.0 millones de pesos (USD 35 millones) al fideicomiso del evento, de los que 1,205.0 millones (USD 21 millones) ya se habían ejecutado a junio.

Seguridad, obras públicas y los ministerios con menor ejecución

El Ministerio de Interior y Policía ejecutó 37,831.5 millones de pesos (USD 652 millones), el 46.0 % de su presupuesto vigente de 82,230.3 millones (USD 1,418 millones) y un aumento interanual del 13.8 %. La mayor parte de los recursos se destinó a seguridad ciudadana y orden público, con 16,092.7 millones (USD 277 millones), además de 15,055.8 millones (USD 260 millones) en transferencias a gobiernos locales y ayuntamientos.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones devengó 34,173.4 millones de pesos (USD 589 millones), un 17.6 % más que en el primer semestre del año anterior, representando el 4.5 % del total general. Se priorizó el mantenimiento, la seguridad y la asistencia vial, con 9,727.4 millones (USD 168 millones), y el desarrollo de infraestructura de calles, avenidas y carreteras, con 5,875.7 millones (USD 101 millones).

Interior y Policía y Obras Públicas concentraron recursos en seguridad ciudadana, orden público, mantenimiento vial e infraestructura, mientras Juventud tuvo la menor ejecución presupuestaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Diario Libre, los cinco ministerios con menor ejecución presupuestaria acumularon montos sensiblemente inferiores y orientaron sus fondos a programas específicos de asistencia, regulación y relaciones exteriores.

El Ministerio de la Juventud fue el que menos gastó, con 300 millones de pesos (USD 5 millones), una reducción de 5.3 % respecto al mismo periodo de 2025, orientados principalmente al programa Oportunidad 14-24. El Ministerio de la Mujer ejecutó 520.5 millones de pesos (USD 9 millones), con una baja interanual de 7.3 %, enfocados en la reducción de la violencia de género e intrafamiliar.

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El Ministerio de Trabajo devengó 1,138.3 millones de pesos (USD 20 millones), con un aumento de 4.5 %. El Ministerio de Energía y Minas gastó 1,431.4 millones (USD 25 millones), un 4.9 % más que el año previo, ejecutando el 55.4 % de sus fondos bajo las leyes 125-01 y 365-22.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutó 5,819.7 millones de pesos (USD 100 millones), con una disminución interanual de 9.3 %, destinando la totalidad a funciones diplomáticas y de relaciones internacionales del Estado dominicano.