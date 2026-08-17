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Violencia psicológica concentra el 45.44% de las atenciones a mujeres registradas en 2026 en El Salvador, según Procuraduría

Los reportes institucionales ubican a la agresión emocional como el principal motivo, seguida por modalidades financieras, físicas y sobre bienes, mientras también aparecen hechos sexuales, simbólicos y feminicidas en menor volumen

(Imagen Ilustrativa Infobae)
11,860 mujeres acudieron a la Procuraduría General de la República por violencia intrafamiliar entre enero y mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante los primeros cinco meses de 2026, 11,860 mujeres acudieron a la Procuraduría General de la República por situaciones de violencia intrafamiliar, de un total de 26,357 servicios brindados a nivel nacional.

Según los registros institucionales, esto representa una disminución del 63% en los casos de violencia intrafamiliar atendidos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La violencia psicológica es la forma más denunciada, con el 45.44% de los casos atendidos. Le siguen la violencia económica (19.18%), la violencia física (14.74%) y la violencia patrimonial (13.79%). También se han reportado situaciones de violencia sexual, simbólica y feminicida, aunque en menor cantidad.

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Durante 2025, la Procuraduría registró un total de 65,462 servicios ofrecidos a mujeres, con el 49% de los casos vinculados a situaciones de violencia intrafamiliar. Para el periodo de enero a mayo de 2026, el 45% de los servicios correspondió a la misma problemática.

La Procuraduría General de la República reportó una disminución del 63% en los casos de violencia intrafamiliar atendidos frente al mismo periodo del año anterior. (Crédito Visuales IA)
La Procuraduría General de la República reportó una disminución del 63% en los casos de violencia intrafamiliar atendidos frente al mismo periodo del año anterior. (Crédito Visuales IA)

En cuanto a la apertura de expedientes, en 2025 se contabilizaron 2,204 expedientes por violencia intrafamiliar. Entre enero y mayo de 2026, la cifra fue de 1,060. La diferencia entre servicios y expedientes se debe a que un solo caso puede requerir varias formas de apoyo, de acuerdo con los equipos de atención.

Zonas con mayor incidencia y respuesta institucional

San Salvador, San Miguel, Ahuachapán, La Paz, Sonsonate, Santa Ana, Soyapango y La Unión figuran entre los municipios y departamentos con mayor número de expedientes abiertos y atenciones a víctimas. Estas zonas concentran la incidencia más alta de violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia de género durante los periodos analizados.

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Jessenia Martínez, procuradora especializada de Mujeres, señaló a Infobae El Salvador, que el aumento en la demanda de los servicios está vinculado a la confianza que las mujeres depositan en la Procuraduría, al alcance territorial y al fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios.

“El aumento en los servicios que se brindan está relacionado con la confianza que las mujeres le tienen a la Procuraduría General de la República, con el alcance territorial y con el fortalecimiento que ha tenido la institución también en tratar de mayor personal para formar parte de los equipos de atención, que son equipos multidisciplinarios y que nos permite brindar una mayor cantidad de servicios”, explicó Martínez.

La funcionaria considera que el reconocimiento institucional en la atención a hechos de violencia y discriminación motiva a más mujeres a buscar apoyo.

Entre enero y mayo de 2024 se han presentado cerca de 16.800 denuncias por violencia intrafamiliar en comisarías de Bogotá - crédito Colprensa
La violencia económica, la violencia física y la violencia patrimonial siguieron entre las principales denuncias presentadas por mujeres ante la Procuraduría. (Foto: Colprensa)

Las mujeres que acuden a las unidades de atención pueden recibir distintos apoyos en un solo proceso, como asesoría legal, acompañamiento psicológico y social. Los equipos multidisciplinarios permiten abordar cada caso de manera integral según lo requiera la situación.

La Procuraduría General de la República cuenta con espacios de atención en los catorce departamentos. En estos puntos se reciben denuncias de violencia, discriminación y delitos de género, se gestionan trámites legales y se ofrecen grupos de autoayuda.

Desde 2023, la institución ha ampliado su presencia y sumado personal para llegar a más zonas. Según Jessenia Martínez, este crecimiento se relaciona con una mayor confianza de las mujeres para acercarse y solicitar ayuda.

El objetivo de estos servicios es acompañar a quienes buscan salir de situaciones de violencia y apoyar en la construcción de una vida libre de maltrato junto a sus familias.

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