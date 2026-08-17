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Honduras asegura plantación de droga en zona montañosa de Colón

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron que en lo que va de 2026 han intervenido 43 plantaciones

Los operativos militares de 2026 también destruyeron 10 instalaciones artesanales de procesamiento de drogas y detectaron precursores químicos.
Los operativos militares de 2026 también destruyeron 10 instalaciones artesanales de procesamiento de drogas y detectaron precursores químicos.
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Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron el aseguramiento de una plantación de hoja de coca en una zona montañosa de la Sierra del Río Tinto, en el municipio de Iriona, departamento de Colón.

Según el reporte oficial, en el terreno había unos 16.500 arbustos distribuidos en una superficie estimada de tres manzanas de tierra.

El hallazgo se produjo durante patrullajes de largo alcance realizados por unidades militares en esa zona del país. Tras asegurar el área, las autoridades indicaron que prevén avanzar con la erradicación de la plantación.

Según cifras de la institución, en lo que va del año han sido aseguradas 43 plantaciones de hoja de coca, que en conjunto abarcan más de 100 manzanas de tierra. Las autoridades calculan que en esos terrenos había aproximadamente 650,000 arbustos de coca.

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Los aseguramientos se han registrado en distintos departamentos del país, entre ellos Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

Las Fuerzas Armadas informaron que durante los operativos realizados en 2026 también fueron destruidas 10 instalaciones artesanales relacionadas con el procesamiento de drogas.

Operaciones en marcha

En esos lugares, según el reporte oficial, fueron encontrados precursores químicos utilizados en procesos vinculados con la elaboración de sustancias ilícitas.

Según las autoridades, los cultivos ilegales ocupaban unas 25 manzanas de terreno destinadas a la producción de materia prima para narcóticos. Durante la intervención fueron localizadas y destruidas tres instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de droga. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)
Según las autoridades, los cultivos ilegales ocupaban unas 25 manzanas de terreno destinadas a la producción de materia prima para narcóticos. Durante la intervención fueron localizadas y destruidas tres instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de droga. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Las FFAA sostienen que este tipo de acciones busca afectar distintas etapas de las actividades asociadas al narcotráfico dentro del territorio hondureño. Como resultado de las operaciones desarrolladas durante el año, las Fuerzas Armadas estiman que se ha impedido el procesamiento de 540 kilogramos de cocaína.

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La institución calcula que el valor de esa cantidad de droga supera los 170 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 6,4 millones de dólares Las FFAA presentan esta cifra como una estimación del impacto económico de las operaciones realizadas contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

El departamento de Colón, donde fue localizada la plantación de Iriona, figura entre las zonas en las que las autoridades han desarrollado operaciones contra cultivos de coca. Por ello, la unidad castrense han recurrido a patrullajes de largo alcance para localizar plantaciones que pueden encontrarse alejadas de los principales centros poblacionales.

En el caso reportado en la Sierra del Río Tinto, los efectivos localizaron un terreno de aproximadamente tres manzanas con 16.500 arbustos de coca.

Las Fuerzas Armadas señalaron que las operaciones continuarán con acciones de reconocimiento, aseguramiento y posterior erradicación de los cultivos localizados, mientras mantienen los operativos destinados a desarticular instalaciones utilizadas para el procesamiento de drogas.

Prevención y decomisos

Los operativos militares de 2026 también destruyeron 10 instalaciones artesanales de procesamiento de drogas y detectaron precursores químicos.
Las operaciones militares de 2026 destruyen 10 instalaciones artesanales y frenan 540 kilos de cocaína, según las FFAA.

Como parte de estas acciones, las autoridades hondureñas prevén mantener los patrullajes en áreas consideradas de difícil acceso y con antecedentes de presencia de cultivos ilícitos. El objetivo es detectar nuevas zonas de producción, evitar la expansión de las plantaciones y reducir las posibilidades de que la hoja de coca llegue a etapas posteriores de procesamiento.

La institución sostiene que la combinación de erradicación de cultivos, destrucción de instalaciones y decomiso de insumos busca generar un impacto directo sobre las estructuras que operan en la cadena de producción de drogas en Honduras.

El hallazgo también pone de relieve el desafío que representa para las autoridades la vigilancia de extensas zonas rurales y montañosas del país, donde las condiciones geográficas pueden dificultar la detección temprana de actividades vinculadas al narcotráfico.

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