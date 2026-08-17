El informe de la F1 que puso el foco en el futuro de Colapinto en Alpine: cómo está el mapa de pilotos y los rumores de cambios

Franco Colapinto, cada vez más cerca de asegurar su continuidad en la Fórmula 1

Guardar

Franco Colapinto está cada vez más cerca de ratificar su continuidad en Alpine. En la antesala del regreso de las vacaciones de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, el equipo francés no hizo oficial la confirmación del compañero de Pierre Gasly, aunque todo está encaminado para que el argentino sea titular en la temporada 2027. El mapa de pilotos, sin embargo, plantea múltiples interrogantes al tener 14 butacas sin dueño para el próximo curso y los rumores en el mercado están en su punto más álgido.

Más allá de la información que pudo obtener Infobae sobre los avances concretos para que el piloto bonaerense de 23 años conserve su asiento en la escudería francesa y que el acuerdo está cerrado en un alto porcentaje, un informe oficial de la Fórmula 1 se refirió a la actualidad de Colapinto: lo posicionó como el “favorito” para seguir en Alpine.

PUBLICIDAD

Lawrence Barreto, presentador oficial de la categoría, publicó un artículo en el sitio web oficial de la Máxima sobre las “últimas noticias sobre el mercado de pilotos de F1: lo que se rumorea de cara a 2027”. Allí, hizo hincapié en el argentino de 23 años y lanzó una contundente reflexión: “En Alpine, Franco Colapinto es el favorito para mantener su asiento junto a Pierre Gasly tras una buena racha en la que ha puntuado en cinco de los últimos ocho Grandes Premios”.

Sólo tres equipos tienen a su alineación con contrato vigente para la temporada 2027 de la Fórmula 1 (Foto: @F1)

Más allá de que la situación de Alpine podría tener una resolución inmediata, la grilla para la próxima temporada presenta grandes interrogantes: únicamente Ferrari, McLaren y Cadillac tienen su dupla confirmada, con Pierre Gasly (Alpine) y Max Verstappen (Red Bull) como los únicos participantes que tienen lugares asegurados.

PUBLICIDAD

En varios casos, la falta de confirmación pública no implica necesariamente una salida inminente, sino la ausencia de precisiones sobre la duración de los contratos. Los anuncios de Lando Norris, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Charles Leclerc hablaron de acuerdos “multianuales”, sin detallar su alcance, mientras que Gasly firmó con Alpine hasta 2028 y Verstappen hizo lo mismo con Red Bull Racing también hasta 2028. Sin embargo, la situación del neerlandés es compleja.

“El tetracampeón del mundo fue vinculado con un posible fichaje por Mercedes el año pasado, antes de afirmar que se quedaría al menos este año. Red Bull parece su mejor opción, a menos que algo cambie en alguno de los equipos punteros. Es probable que continúe la próxima temporada, pero la decisión final está en sus manos”, destacó la Fórmula 1, que puntualizó en que su entorno también tuvo “conversaciones con McLaren”. Respecto a su compañero de equipo, Isack Hadjar, tiene un contrato “1+1”: está asegurado para seguir en 2026 y existe una opción para renovarlo en 2027.

PUBLICIDAD

Franco Colapinto y Pierre Gasly será la dupla titular de Alpine en 2027 (@AlpineF1Team)

Según el informe de la Fórmula 1, la otra clave en el mercado de fichajes que podría desembocar en una Silly Season, una temporada en la que predominan los cambios de equipos, se encuentra en Aston Martin. Con un Lance Stroll que tiene un manejo particular, la atención se centra en Fernando Alonso.

“Está aprovechando este verano para decidir su futuro, así que pronto sabremos si se queda una temporada más o si pone fin a su impresionante carrera. Se cree que la preferencia de Aston Martin es mantener a Alonso junto a Lance Stroll el próximo año, pero no les faltará interés por parte de pilotos experimentados de toda la parrilla si Alonso decide colgar el casco”, argumentó el periodista Lawrence Barreto.

PUBLICIDAD

La situación de Williams también sigue abierta. El rendimiento del auto fue mucho peor de lo esperado y eso puso a Carlos Sainz en el centro de las especulaciones. Del otro lado del garaje, Alex Albon renovó en 2024 por “varios años”, aunque no figura como confirmado para 2027. “Aún no han confirmado sus planes, aunque se cree que la tendencia apunta a que se queden”, mencionó la F1.

Max Verstappen tiene en sus manos la posibilidad de cambiar de escudería en los próximos años, algo que podría derivar en múltiples modificaciones en la grilla (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Otro foco que tiene una gran incertidumbre está sobre Esteban Ocon de Haas, quien exhibió un rendimiento irregular en las últimas temporadas y quedó en el centro de las especulaciones. Ollie Bearman, integrante de la Academia Ferrari y cedido al equipo estadounidense, dijo hace dos semanas que quedarse “en Haas por un tiempo no es algo malo”, una señal que alimenta la expectativa de verlo al menos un año más. No obstante, la Fórmula mencionó que “se espera que Ollie Bearman continúe por tercera temporada, pero el puesto de Esteban Ocon es menos seguro”.

PUBLICIDAD

Entre los posibles reemplazantes aparecen el brasileño Rafael Camara, campeón de F3 el año pasado, actual aspirante al título de F2 y también miembro de la Academia Ferrari. El jefe del equipo Ayao Komatsu fijó la posición de la escudería: “Rafa está haciendo un buen trabajo, pero no es que Ferrari nos esté presionando para que lo contratemos ni nada por el estilo. Elegimos a los pilotos en función de su rendimiento”.

En Audi, Gabriel Bortoleto dijo al medio Motorsport que su permanencia está asegurada: “Tengo un contrato a largo plazo con Audi. Ya lo he dicho: estaré con Audi el año que viene, y no solo el año que viene, sino también los años siguientes”. Su compañero Nico Hülkenberg fue consultado por el diario alemán Bild y respondió: “Nunca digas nunca. Es demasiado pronto para pensar en eso”.

PUBLICIDAD

Liam Lawson y Esteban Ocon, dos de los pilotos que están obligados a mostrar un buen rendimiento para continuar en la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Racing Bulls, como suele ocurrir, depende del tablero de su equipo principal. Liam Lawson dijo no tener “idea” sobre su futuro y reconoció que las conversaciones debían darse durante este receso, mientras en Europa ubican al búlgaro Nikola Tsolov, líder de la F2, como el siguiente nombre en la línea de promoción de la estructura. El otro titular actual de RB es Arvid Lindblad, de 19 años, uno de los proyectos que más entusiasman a los directivos, por lo que se espera que continúe.

Con ese panorama, la disputa por la otra plaza parece reducirse a Lawson y Tsolov. “Se espera que Racing Bulls haga lo mismo con el novato Arvid Lindblad y Liam Lawson, ya que ambos están rindiendo a un alto nivel para ayudar al equipo a ascender al quinto puesto en el Campeonato de Equipos. Nikola Tsolov está esperando su oportunidad para dar un paso al frente”, sintetizó la F1.

PUBLICIDAD

Por último, en Cadillac, pese a que figura entre las tres duplas confirmadas, también sobreviven rumores alrededor de Valtteri Bottas y Sergio Pérez, con el nombre de Colton Herta sobre la mesa. “No se espera que la alineación de pilotos sea una gran preocupación, dado que el dúo experimentado ha hecho un muy buen trabajo para sacar el máximo provecho de lo que ha sido un paquete complicado”, completó la categoría sobre el mapa de pilotos.