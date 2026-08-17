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Después de eliminar a Djokovic, Thiago Tirante volvió a ganar y avanzó a octavos de final en Cincinnati

Tras su histórico triunfo ante el serbio ex número 1° del mundo, el argentino superó a Martín Landaluce por 7-6 (5) y 7-6 (4) en el Masters 1000 estadounidense. Su próximo rival saldrá del cruce entre Jakub Mensik y Rinky Hijikata

Thiago Tirante derrotó en sets corridos al español Martín Andaluce en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Aaron Doster)
Thiago Tirante derrotó en sets corridos al español Martín Andaluce en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Aaron Doster)
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Con una sonrisa de oreja a oreja, Thiago Tirante sigue brillando en el Masters 1000 de Cincinnati, disputado sobre canchas de cemento. El platense derrotó en la tercera ronda al español Martín Landaluce por 7-6(5) y 7-6(5) en dos horas y 16 minutos de juego. Por un lugar en los cuartos de final, el platense espera por el checo Jakub Mensik o el australiano Rinky Hijikata.

Luego de conseguir el triunfo más importante de su carrera ante el serbio Novak Djokovic (ocupa el puesto 5 del ranking ATP Tour) en la segunda ronda del certamen estadounidense, Tirante llegó a la ChampionsCourt con un interrogante: ¿había sido suficiente la magnitud de la victoria para dejarlo sin energías? El ex número 1 del mundo, dueño de 101 títulos y máximo ganador de Grand Slam con 24 coronas, representaba un desafío de enorme exigencia, y la incógnita pasaba por saber si el argentino tendría resto para afrontar el siguiente compromiso ante Landaluce (67°).

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El madrileño de 20 años, formado en la Rafa Nadal Academy, llegó al duelo ante el platense después de vencer al italiano Matteo Arnaldi (34°). Además, recibió una de las grandes noticias de la jornada: el capitán español David Ferrer lo convocó para integrar el equipo de España que visitará a Chile el 18 y 19 de septiembre por la segunda ronda de los Qualifiers.

En el inicio del partido, el europeo sorprendió a Tirante y le quebró el servicio en el primer game, aunque el argentino reaccionó rápidamente y recuperó el break en el cuarto. A partir de ese momento, ambos se mostraron firmes desde el fondo de la cancha, con golpes agresivos y sin darse demasiadas ventajas, hasta llevar el set al tie-break. En el desempate, Thiago logró imponer su juego, se mantuvo concentrado y estuvo más preciso en los momentos decisivos para quedarse con el parcial por 7-6(5), después de una hora y cinco minutos de partido.

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Thiago Tirante se clasificó para la cuarta ronda e el Masters 1000 de Cincinnati (Crédito obligatorio: Aaron Doster)
Thiago Tirante se clasificó para la cuarta ronda e el Masters 1000 de Cincinnati (Crédito obligatorio: Aaron Doster)

En el segundo set, Tirante mantuvo el plan de juego y se mostró sólido con su servicio, al punto de no ceder un solo punto en sus primeros cuatro turnos. Si bien dispuso de tres oportunidades de quiebre que no pudo aprovechar, en el noveno game debió atravesar un momento de máxima tensión al salvar un set point. En el juego siguiente, el platense volvió a contar con tres chances de break, pero tampoco logró concretarlas, por lo que el parcial se definió en un nuevo tie-break y la victoria quedó en manos del jugador nacional por 7-6(4).

Con este triunfo, Thiago se convirtió en el cuarto argentino en llegar a los octavos de final de Cincinnati en lo que va de esta década, tras Diego Schwartzman (2021-2022), Guido Pella (2021) y Francisco Comesaña (2025).

Para seguir por la senda del triunfo, el bonaerense jugará con el triunfador del duelo entre el checo Jakub Mensik (16°) y el australiano Rinky Hijikata (95°).

A los 25 años, el argentino atraviesa una etapa de plena madurez tenística que le permitió afirmarse en la elite del ATP Tour. A comienzos de la temporada recibió su primera convocatoria al equipo argentino de Copa Davis, que perdió ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers disputados en Busan, donde el platense obtuvo una victoria y sufrió una derrota.

En este 2026, además, disputó por primera vez los cuadros principales del Australian Open y Wimbledon, fue semifinalista en Houston, cuartos de final en Río de Janeiro y Bastad y llegó a la cuarta ronda de forma consecutiva en los Masters 1000 de Roma, Montreal y Cincinnati respectivamente.

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