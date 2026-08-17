Reabrirá el Paso Cristo Redentor en Mendoza tras 34 días y miles de camiones esperan por cruzar la frontera

Se documentan las labores de despeje de nieve en el Paso Cristo Redentor, Mendoza. Varias máquinas pesadas, como cargadoras frontales, operan para remover grandes volúmenes de nieve de la calzada en un entorno montañoso completamente blanco

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Después de 34 días de clausura producto de las intensas nevadas, este martes reabrirá el Paso Cristo Redentor en la provincia de Mendoza, que habilitará el cruce fronterizo entre Argentina y Chile para los camiones. Se trata del principal paso internacional y se espera que miles de vehículos de carga que estaban varados puedan pasar.

Según informaron desde Vialidad Nacional, se habilitará el cruce para el transporte de carga desde Argentina hacia Chile durante el martes, miércoles y jueves desde las 9 de la mañana hasta las 21 hasta el sector de Guardia Vieja. En tanto, tendrán prioridad los camiones que ya estén documentados en la playa de estacionamiento de Uspallata.

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Además, el comunicado oficial del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, emitido en conjunto por las coordinaciones chilena y argentina, precisó que el viernes 21 y el sábado 22, el flujo se invertirá: solo circularán camiones en sentido Chile-Argentina, con el mismo horario y hasta Uspallata. El documento aclaró además que el turismo interno desde Uspallata queda suspendido durante ese período, ya que la prioridad será la circulación del transporte de carga. Las condiciones de apertura para vehículos menores, buses y turistas serán comunicadas oportunamente.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, hasta la semana pasada se calculaba que había entre 1.800 y 2.000 camiones varados solo en la provincia de Mendoza, distribuidos entre el Área de Control Integrado de Uspallata, distintas estaciones de servicio del corredor y las bases de empresas que aguardan la reapertura.

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Este martes se habilitará el tránsito de camiones desde Argentina hacia Chile

Carlos Messina, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), había planteado días atrás que la normalización debería comenzar con una habilitación exclusiva para camiones: “Si lo habilitan sólo para camiones primero, se normalizará mucho más rápido la situación”, afirmó. La decisión del Comité del Sistema Cristo Redentor siguió precisamente ese criterio.

El impacto económico del cierre fue cuantificable y acumulado. Según el cálculo de Aprocam, cada camión detenido generó una pérdida de entre USD 450 y USD 600 diarios, según si la unidad contaba con equipo de frío. Con entre 1.800 y 2.000 unidades varadas durante 34 días en Mendoza, las pérdidas del sector en esa provincia se estiman en decenas de millones de dólares. A eso se suma el lucro cesante de las empresas que no pudieron tomar nuevas cargas mientras sus vehículos permanecían inmovilizados.

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Ante la imposibilidad de cruzar por el Cristo Redentor, algunas de las empresas optaron por desviar sus cargas hacia los pasos del sur en la provincia de Neuquén. Sin embargo, por ejemplo, llegar al cruce de Pino Hachado implicaba recorrer cerca de 2.000 kilómetros adicionales respecto de los 380 o 400 kilómetros que separan Mendoza de Santiago de Chile, con demoras de 48 horas para cruzar en un paso preparado para 70 camiones diarios que durante el cierre duplicó o triplicó ese volumen.

Más allá de las críticas operativas, el cierre estuvo determinado por condiciones climáticas de excepcional magnitud. Las nevadas se extendieron entre Punta de Vacas y Las Cuevas, generaron acumulaciones de hasta 4 metros en algunos sectores y afectaron un total de 80 kilómetros de la ruta, el mayor registro para la zona desde 2008. La formación de hielo, el riesgo de desprendimientos y la posibilidad de avalanchas impidieron garantizar una circulación segura durante semanas. El cierre de 34 días superó el récord anterior de 26 días consecutivos, registrado en 2023.

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Las empresas insisten en que el cierre generó pérdidas millonarias (@PasoCRMza)

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó el esquema actual de gestión del corredor y planteó una propuesta concreta para evitar que situaciones similares se repitan. El mandatario provincial sostuvo que el problema “tiene solución” y anunció que llevará al próximo Comité de Frontera, previsto para octubre, una iniciativa para que ambos gobiernos nacionales realicen una licitación conjunta para tercerizar las tareas de limpieza de la ruta.

“Que hagan una licitación conjunta, no que participen 10.000 organismos de distintas agencias de ambos lados, que sea una licitación internacional”, planteó. Cornejo puso como referencia a países con experiencia en el mantenimiento de rutas bajo intensas nevadas, como Canadá, y señaló que existen empresas especializadas capaces de despejar corredores en plazos de entre 48 y 72 horas en temporales normales, o en una semana ante eventos de la magnitud del que afectó a la alta montaña mendocina durante julio y agosto.

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