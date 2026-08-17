Violencia en Ecuador: tres menores fueron asesinados durante un ataque armado contra una vivienda en Guayaquil

Los sicarios asesinaron a los tres menores de edad. (RTS/Primicias)

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La violencia que golpea a Guayaquil dejó una nueva tragedia con víctimas menores de edad. Un niño de siete años y dos adolescentes de 13 y 15 fueron asesinados la noche del viernes 14 de agosto después de que un grupo de hombres armados irrumpiera en una vivienda del sector Flor de Bastión, en el distrito Nueva Prosperina, uno de los territorios donde la Policía concentra buena parte de sus operativos por la presencia de organizaciones criminales. El ataque también dejó herido al padre de los menores y abrió una investigación para establecer quiénes participaron en la incursión armada y cuál fue el móvil del crimen.

Según la información preliminar recopilada por la Policía Nacional, el ataque ocurrió poco después de las 20:00 en una vivienda ubicada en el bloque 6 de Flor de Bastión. Los primeros indicios apuntan a que alrededor de seis hombres llegaron al lugar movilizados en dos motocicletas. Una vez frente al inmueble, ingresaron por la fuerza y dispararon repetidamente contra las personas que se encontraban en el interior antes de huir con rumbo desconocido.

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Las primeras unidades policiales que acudieron al sitio encontraron a dos de los menores sin signos vitales dentro de la vivienda. El adolescente de 15 años fue trasladado de emergencia a una casa de salud, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero falleció poco después como consecuencia de las heridas de bala. El ataque también alcanzó al padre de los menores, un hombre de 49 años que recibió un disparo en la espalda y fue hospitalizado. La madre logró sobrevivir porque, de acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, se arrojó al piso cuando comenzaron las detonaciones.

Imagen difundida por el diario Extra tras el asesinato de tres menores de edad en Flor del Bastión, en Guayaquil, la noche del viernes 14 de agosto de 2026. (EXTA/ La República Ec)

Durante el levantamiento de indicios, los equipos de Criminalística localizaron al menos 18 vainas percutidas, diez de ellas dentro del inmueble y las restantes en los alrededores de la vivienda. Ese hallazgo permitió a los investigadores confirmar que los disparos se realizaron tanto desde el exterior como desde el interior de la casa, un elemento que será incorporado a las pericias balísticas para establecer la secuencia del ataque y el tipo de armamento utilizado por los agresores.

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Las diligencias fueron asumidas por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), cuyos agentes iniciaron la recopilación de testimonios de vecinos, el análisis de cámaras de videovigilancia del sector y la reconstrucción de la ruta utilizada por los atacantes antes y después del crimen. Hasta este 17 de agosto, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni habían identificado públicamente a los responsables.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la versión entregada por familiares de las víctimas. Según declararon a la Policía, la familia no tenía conocimiento de amenazas recientes ni de conflictos personales que pudieran explicar un ataque de esa magnitud. Esa circunstancia mantiene abiertas varias líneas investigativas, entre ellas la posibilidad de que el atentado esté relacionado con las disputas que mantienen organizaciones delictivas asentadas en Nueva Prosperina o que los ocupantes de la vivienda hayan sido atacados por una confusión de objetivos. Ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

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Los Tiguerones es el nombre de una temida banda criminal que operó en Ecuador durante un período de tiempo, dejando a su paso un rastro de violencia y delitos. (El País)

Aunque la Policía mantiene reserva sobre los avances de la investigación, las primeras indagaciones se desarrollan en el contexto de la intensa confrontación que desde hace varios años mantienen distintas estructuras criminales en el noroeste de Guayaquil. Nueva Prosperina ha sido identificada por las autoridades como uno de los principales escenarios de las disputas territoriales entre bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el sicariato y otros delitos vinculados al crimen organizado.

En ese distrito han operado células de organizaciones como Los Tiguerones y facciones rivales que buscan controlar barrios estratégicos para el almacenamiento, transporte y comercialización de droga, así como para la ejecución de economías ilícitas locales. La fragmentación de esos grupos y las constantes disputas por el dominio territorial han derivado en una sucesión de ataques armados que, en numerosos casos, han afectado a personas que no participaban directamente en las actividades criminales.

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