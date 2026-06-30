Qué significa el punto verde que aparece en la pantalla de tu celular y cuándo debes prestarle atención

Un punto verde en la parte superior de un celular.

El pequeño punto verde o naranja que aparece en la parte superior de la pantalla de algunos celulares no es un error del sistema ni una falla del dispositivo. Se trata de un indicador de privacidad que alerta al usuario cuando una aplicación está utilizando la cámara o el micrófono del teléfono, una función diseñada para ofrecer mayor transparencia sobre el acceso a estos recursos.

Este aviso está presente en los iPhone con iOS y también en numerosos teléfonos Android que incorporan funciones similares. Su objetivo es que el usuario pueda identificar, en tiempo real, cuándo una aplicación está accediendo a componentes sensibles del dispositivo y, si detecta un comportamiento inusual, revisar los permisos concedidos.

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Aunque normalmente el indicador aparece durante actividades cotidianas, como realizar una videollamada o grabar un mensaje de voz, si permanece encendido sin una razón aparente puede ser una señal de que conviene comprobar la configuración de privacidad del teléfono.

El punto verde del celular indica que estás usando el micrófono del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué indican los puntos verde y naranja

Los colores tienen un significado específico relacionado con el uso de determinados componentes del celular. En los dispositivos de Apple, el punto verde indica que una aplicación está utilizando la cámara, ya sea sola o junto con el micrófono. Por su parte, el punto naranja señala que una aplicación está accediendo únicamente al micrófono.

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Estos indicadores suelen activarse cuando el usuario toma una fotografía, graba un video, participa en una videollamada, registra una nota de voz o utiliza aplicaciones que requieren estos permisos, como plataformas de mensajería o redes sociales.

Su aparición, por tanto, forma parte del funcionamiento normal del sistema y busca informar al usuario sobre el uso de estos recursos en tiempo real.

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Dos celulares muestran indicadores de privacidad en sus pantallas, con un punto verde que señala el uso de la cámara y un punto naranja que alerta sobre el uso del micrófono, protegiendo la información del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo conviene prestar atención

En la mayoría de los casos, ver el punto verde o naranja no representa ningún problema. Sin embargo, si el indicador aparece cuando ninguna aplicación debería estar utilizando la cámara o el micrófono, es recomendable revisar qué programa tiene acceso a esos componentes.

Aunque esto no significa necesariamente que exista un software malicioso en el dispositivo, sí puede indicar que alguna aplicación mantiene permisos que el usuario desconoce o ya no considera necesarios.

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Revisar periódicamente estos accesos permite tener un mayor control sobre la privacidad del teléfono y reducir el riesgo de que determinadas aplicaciones utilicen funciones sensibles sin que el usuario sea plenamente consciente.

En iOS 14 o versiones posteriores, un punto verde indica si una app está usando la cámara. (Apple)

Cómo revisar los permisos en un iPhone

Los usuarios de iPhone pueden consultar fácilmente qué aplicaciones tienen autorización para acceder a la cámara o al micrófono.

Para hacerlo, deben ingresar a Ajustes, seleccionar Privacidad y seguridad y luego acceder a los apartados Cámara o Micrófono.

En cada sección aparecerá una lista con todas las aplicaciones que cuentan con permiso para utilizar esos recursos.

Desde ese mismo menú es posible desactivar el acceso para cualquier aplicación que ya no necesite utilizar la cámara o el micrófono.

Cada vez que una aplicación haga uso de alguno de estos componentes, el sistema mostrará nuevamente el punto correspondiente en la parte superior de la pantalla.

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Los iPhone cuentan con un indicador en la pantalla que le dice si la cámara o el micrófono están activados. (Apple)

Cómo comprobar los permisos en Android

En Android también es posible verificar qué aplicaciones tienen acceso a funciones sensibles del dispositivo.

Una de las opciones consiste en ingresar a Ajustes, seleccionar Aplicaciones y luego acceder a Permisos, donde se puede revisar el nivel de acceso otorgado a cada aplicación.

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Otra alternativa es ingresar a Privacidad y abrir el Administrador de permisos, una herramienta que organiza los permisos por categorías.

Allí es posible consultar qué aplicaciones tienen autorización para utilizar la cámara, el micrófono, la ubicación, el calendario, los archivos multimedia y otros recursos del dispositivo.

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Además, Android permite modificar el nivel de acceso para cada aplicación, eligiendo entre opciones como permitir el uso solo mientras la aplicación está abierta, solicitar autorización cada vez o denegar completamente el permiso.

Los puntos verde y naranja en la pantalla del celular se han vuelto sinónimo de segurdad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar los permisos mejora la privacidad

Especialistas en seguridad digital recomiendan revisar periódicamente los permisos concedidos a las aplicaciones, especialmente después de instalar nuevos programas o actualizar el sistema operativo.

En ocasiones, una actualización puede incorporar nuevas funciones que requieran acceso a la cámara o al micrófono, por lo que conviene verificar si esos permisos realmente son necesarios.

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Este hábito ayuda a mantener un mayor control sobre la información personal y reduce la posibilidad de que aplicaciones accedan a funciones sensibles sin una necesidad justificada.

Por ello, el pequeño punto verde o naranja no debe interpretarse como un motivo de alarma, sino como una herramienta de transparencia que permite conocer cuándo el celular está utilizando la cámara o el micrófono y ofrece al usuario la oportunidad de actuar si detecta un comportamiento inesperado.