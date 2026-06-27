Lista de celulares Android y iPhone sin WhatsApp desde julio de 2026

WhatsApp funciona en Android e iPhone siempre que el dispositivo tenga un sistema operativo compatible. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp es compatible con diversos modelos de celulares Android e iPhone, siempre que cuenten con un sistema operativo que soporte la aplicación.

La plataforma de mensajería recomienda los siguientes dispositivos:

Teléfonos con Android OS 5.0 y versiones posteriores

iPhone con iOS 15.1 y versiones posteriores

Los celulares con versiones anteriores de estos sistemas operativos tendrán problemas de compatibilidad al usar la app de mensajería.

Los dispositivos con sistemas operativos desactualizados no pueden usar WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Celulares Android sin WhatsApp en julio 2026

WhatsApp requiere Android OS 5.0 o superior en teléfonos Android, e iOS 15.1 o superior en iPhone. Los modelos que no pueden actualizarse a esas versiones no son compatibles con la aplicación.

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Los modelos Android afectados —aquellos que no soportan Android 5.0— son, entre los más conocidos:

Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3 y Galaxy S4 Mini

LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90

Sony Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V

Motorola Moto G (1.ª generación), Razr HD y Moto E (2014)

HTC One X, One X+, Desire 500 y Desire 601

Los iPhone deben tener iOS 15.1 o una versión más reciente para usar WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Próximos cambios en los requisitos mínimos

WhatsApp actualizará sus requisitos de compatibilidad en dos etapas: a partir del 8 de septiembre de 2026, solo admitirá dispositivos con Android 6 o superior; a partir del 30 de noviembre de 2026, exigirá iOS 15.5 o superior en iPhone.

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Modelos iPhone sin WhatsApp en julio 2026

WhatsApp requiere iOS 15.1 o superior en iPhone. Los modelos que no pueden actualizarse a esa versión no son compatibles con la aplicación. Los iPhone afectados son el iPhone 6, 6 Plus, 5s, 5c, 5, 4s y anteriores.

Qué hacer si mi celular ya no es compatible con WhatsApp

Si el celular ya no cumple los requisitos mínimos de WhatsApp, hay dos opciones: actualizar el sistema operativo o cambiar de dispositivo.

La versión mínima para usar WhatsApp es Android 5.0 en teléfonos Android e iOS 15.1 en iPhone. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Qué sucede cuando el sistema operativo deja de ser compatible

Antes de que WhatsApp deje de admitir un sistema operativo, el usuario recibe una notificación dentro de la aplicación con recordatorios para actualizarlo.

WhatsApp revisa periódicamente los sistemas operativos compatibles y actualiza sus requisitos según dos criterios: la antigüedad del dispositivo y la cantidad de usuarios activos que lo utilizan.

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Los modelos con menor base de usuarios y sin acceso a las actualizaciones de seguridad más recientes o a la funcionalidad necesaria para ejecutar la aplicación son los primeros en perder soporte.

WhatsApp avisa al usuario con anticipación cuando su sistema operativo dejará de ser compatible. REUTERS/Hollie Adams

Qué es la nueva suscripción WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es una suscripción mensual opcional que amplía las opciones de personalización de la aplicación. Sus beneficios y disponibilidad varían según la región y el tipo de cuenta.

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La suscripción incluye cinco beneficios principales. El primero son los stickers exclusivos: paquetes con efectos especiales identificados con la etiqueta “WhatsApp Plus” que se pueden enviar en chats individuales y grupales.

WhatsApp Plus es un servicio de pago que suma funciones de personalización a la app. (AP foto/Jeff Chiu)

El segundo es la personalización visual: el usuario puede cambiar los colores de la aplicación, el fondo de los mensajes y el ícono de la app desde Ajustes > Apariencia. Estos cambios son visibles solo para el propio usuario; el aspecto de la aplicación de los demás contactos no se modifica.

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El tercer beneficio es la posibilidad de fijar hasta 20 chats, frente al límite estándar de la versión gratuita. El cuarto son los tonos exclusivos: una colección de sonidos de notificación y llamada que se pueden asignar a contactos específicos desde Ajustes > Suscripciones > WhatsApp Plus.

El quinto es la personalización de listas de chats, que permite asignar temas, tonos de alerta y tonos de llamada diferenciados a cada lista.

Para acceder a los beneficios, el usuario debe ir a Ajustes > Suscripciones > WhatsApp Plus dentro de la aplicación. Antes de confirmar la suscripción, WhatsApp muestra los beneficios disponibles según la región.

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