Crece el malestar en el PRO por las reiteradas críticas de Milei a Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri (EFE)

Las últimas declaraciones de Javier Milei contra Mauricio Macri en una entrevista que brindó ayer, donde lo acusó de “estafar a los argentinos” con el denominado “reperfilamiento” de la deuda durante su gestión presidencial, volvieron a generar malestar en las filas del PRO. Es una tensión que transita en paralelo a la reestructuración en el organigrama nacional que representa la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y el cambio de rol de Diego Santilli, que hace equilibrio entre ambos espacios políticos.

En diálogo con el canal de streaming Neura, Milei se refirió al proceso económico que atravesaba el país a mediados de 2019, durante la administración de Cambiemos. “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Una palabra educada para decir default“, afirmó el mandatario. No fue la primera vez que realiza esta crítica: la semana pasada, en un acto en la Fundación Faro, ya había utilizado el mismo argumento.

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Desde el PRO, la respuesta no tardó en llegar. Un importante dirigente del partido señaló a Infobae que “las descalificaciones no ayudan a resolver los problemas de la Argentina ni a construir los acuerdos que el país necesita”. El mismo dirigente apuntó a una contradicción en el discurso presidencial: “Llama la atención que el Presidente use ese tipo de calificativos para referirse a un gobierno que dejó un legado importante para el cambio que hoy dice representar”. Y recordó: “Gran parte de su gabinete fueron funcionarios de Macri”.

Un dirigente histórico del partido, con trayectoria desde su fundación en la Ciudad de Buenos Aires, fue más directo. “Milei tiene que seguir haciendo de Milei para tapar el agujero que le hizo Adorni a su relato. Y a Macri le tiene que prender una vela todos los días: le armó el gabinete“, sostuvo. Y añadió: “Milei debería preocuparse porque el sueldo de los argentinos no alcanza, el empleo privado no crece, las jubilaciones son menos que un plan social y las deudas familiares siguen creciendo. Los argentinos necesitan más y mejores resultados y menos soberbia”.

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La tensión se produce en un momento político de señales contradictorias entre ambos espacios. La situación de Santilli es emblemática. El nuevo Jefe de Gabinete, por ejemplo, participó el mes pasado de un encuentro político en la sede del PRO de la calle Balcarce junto a Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo en Diputados, y un grupo de intendentes bonaerenses.

El propio Macri celebró la designación de Santilli en sus redes sociales, y fue un paso más allá al revelar una conversación telefónica entre ambos antes del anuncio oficial. En la cúpula libertaria interpretaron que Macri intentó adjudicarse el nombramiento de Santilli como un logro propio.

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Mauricio Macri y Javier Milei - VisualesIA ScribNews

En tanto, la designación de Santilli generó expectativa pero también cautela en el PRO porteño. Los dirigentes reconocen que atravesaban una posición política incómoda con todo lo que venía ocurriendo alrededor del caso Adorni, y no solo por las negociaciones políticas de cara a 2027: la Ciudad de Buenos Aires necesita aceitar las cadenas de pago de la deuda que la Nación mantiene con el distrito en materia de coparticipación. “Tuvimos que hacer muchos ajustes presupuestarios, no estamos para tirar manteca al techo en términos económicos y por cosas que no dependen de nosotros; no estamos para generar más ruido ahí”, señalaron a Infobae fuentes del espacio.

A su vez, la legisladora porteña Silvia Lospennato se refirió a la ambiguedad de la relación PRO-LLA. “Este es un gobierno de La Libertad Avanza, no es un cogobierno con el PRO, no se planteó de esa manera", afirmó a radio Continental Lospennato distinguió entre el apoyo que el partido brindó al oficialismo y una alianza formal: “El apoyo del presidente Macri fue un apoyo que no tuvo condicionamientos. No estuvo condicionado a un programa económico, político, social compartido, como hubiera sucedido si se hubiera producido una alianza electoral”.

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Sobre el rumbo hacia 2027, la legisladora fue cauta: “Ahora tenemos que generar nuestra propia propuesta y ver si esa propuesta es compartida por otros. Nosotros creemos que este proceso fue en muchos sentidos virtuoso, pero que le faltan cosas”. Señaló entre esas diferencias el manejo del caso Adorni: “Nos pareció que no se estaba avanzando con la celeridad y la ejemplaridad que eran necesarias”.

En la entrevista en Neura, Milei defendió el manejo económico de su administración y contrastó su gestión con la del expresidente. Sostuvo que, a diferencia del gobierno de Cambiemos, el suyo “honró todas las deudas” al llevar adelante el programa de estabilización. Atribuyó el riesgo país actual —que el JP Morgan ubica en torno a los 420 puntos básicos— a la “mochila histórica” del país, y aseguró que el riesgo propio de su administración ronda los 60 puntos básicos. Ante la consulta sobre si había hablado con Macri, Milei respondió que todos los que quieran apoyar el cambio son bienvenidos, pero aclaró: “Eso no implica negar la historia”.

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